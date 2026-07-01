ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848
ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848 ГОДА - кульминация революционно-демократического движения в чешских землях в период Революции 1848-1849 годах, произошло 12-17 июня.
Вспыхнуло стихийно, как реакция на провокационные действия австрийских войск под командованием фельдмаршала А. Виндишгреца.
С целью не допустить превращения Чехии в ещё один революционный очаг (смотрите «Революция 1848-1849 годов в Австрии», «Революция 1848-1849 годов в Венгрии») Виндишгрец с начала июня проводил в Праге беспрерывные военые учения. 7 июня состоялся смотр войск пражского гарнизона, воспринятый многими горожанами как «смотр контрреволюции».
Инициаторами кампании против действий австрийских властей выступили студенты во главе с К. Сладковским, Й. Фричем и другие, считавшие себя авангардом революционных сил и находившиеся под впечатлением событий в Вене. 8 июня ими было созвано собрание в Святовацлавских купальнях. Его участники высказались за немедленное вооружение студенческих отрядов и организацию их по типу венского Академического легиона. 10 июня студенты обратились к военному командованию с требованием убрать артиллерию из Вышеграда, Петршина и Краледворских казарм, предоставить в их распоряжение часть орудий, 2 тысяч ружей и 80 тысяч патронов. Отказ Виндишгреца выполнить требование студентов был расценён ими как угроза демократии со стороны вооруженной реакции.
На публичном собрании 11 июня было принято решение провести в день Святого Духа массовое торжественное богослужение на Конском рынке (ныне Вацлавская площадь) в знак «солидарности всех сословий» пражского населения. 12 июня после многолюдного молебна около 2 тысяч человек двинулись к резиденции Виндишгреца с намерением пройти перед ней маршем протеста. Под окнами особняка произошла стычка между солдатами и студентами. Весть о том, что «войска напали на безоружных демонстрантов», быстро разнеслась по городу и послужила поводом к возведению баррикад (около 400). Учитывая опыт побед, одержанных повстанцами в Париже, Вене, пражане были уверены, что столь мощное и решительное выражение протеста вынудит военное командование пойти на уступки.
12 июня и в ночь с 14 на 15 июня Виндишгрец передислоцировал войска из Старого города в район Мала-Страна и тем самым занял стратегические высоты Праги. Избежав уличных боёв, он осадил город и потребовал, чтобы Прага сдалась до 12 ч 17 июня. У повстанцев не было единого руководства, конструктивной политической программы, отсутствовал опыт борьбы с регулярными частями, их отряды слабо координировали свои действия. Кроме того, в рядах восставших всё отчётливее проявлялись политические противоречия: радикальные демократы (Сладковский, Фрич, К. Сабина, Э. Арнольд) выступали за распространение восстания на всю Чехию, в то время как либералы (Ф. Палацкий, П.Й. Шафарик) - за переговоры с Виндишгрецем. Попытки установить связь с рабочими пражских предместий Карлин и Подскалье, как и ввести в город отряд крестьян, закончились провалом.
В отпоре правительственным войскам, обладавшим численным перевесом (10 тысяч против 3 тысяч восставших), участвовали защитники не более 50 баррикад. 15 июня начался артиллерийский обстрел Праги. 16 июня вечером на собрании студентов в Клементинуме, где находилась наиболее укреплённая баррикада (являлась фактически штабом восстания), положение восставших признано безнадёжным.
Вечером 17 июня Прага капитулировала, лидеры радикального течения Пражского восстания были репрессированы. В ходе восстания погибли 43 человека, ранены 63 человека.