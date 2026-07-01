ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848

ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848 ГОДА - кульминация революционно-демократического движения в чешских землях в период Революции 1848-1849 годах, про­изо­ш­ло 12-17 ию­ня.

Вспых­ну­ло сти­хий­но, как ре­ак­ция на про­во­ка­ци­он­ные дей­ст­вия австрийских войск под ко­мандованием фельдмаршала А. Вин­диш­гре­ца.

С це­лью не до­пус­тить пре­вра­ще­ния Че­хии в ещё один ре­во­люционный очаг (смотрите «Ре­во­лю­ция 1848-1849 годов в Ав­ст­рии», «Ре­во­лю­ция 1848-1849 годов в Венг­рии») Вин­диш­грец с на­ча­ла ию­ня про­во­дил в Пра­ге бес­пре­рыв­ные во­еные уче­ния. 7 ию­ня со­сто­ял­ся смотр войск праж­ско­го гар­ни­зо­на, вос­при­ня­тый многими го­ро­жа­на­ми как «смотр контр­ре­во­лю­ции».

Ини­циа­то­ра­ми кам­па­нии про­тив дей­ст­вий австрийских вла­стей вы­сту­пи­ли сту­ден­ты во гла­ве с К. Слад­ков­ским, Й. Фри­чем и другие, счи­тав­шие се­бя аван­гар­дом ре­во­люционных сил и на­хо­див­шие­ся под впе­чат­ле­ни­ем со­бы­тий в Ве­не. 8 ию­ня ими бы­ло со­зва­но со­б­ра­ние в Свя­то­вац­лав­ских ку­паль­нях. Его уча­ст­ни­ки вы­ска­за­лись за не­мед­лен­ное воо­ру­же­ние сту­денческих от­ря­дов и ор­га­ни­за­цию их по ти­пу вен­ско­го Ака­де­мического ле­гио­на. 10 ию­ня сту­ден­ты об­ра­ти­лись к во­енному ко­ман­до­ва­нию с тре­бо­ва­ни­ем уб­рать ар­тил­ле­рию из Вы­ше­гра­да, Петр­ши­на и Кра­лед­вор­ских ка­зарм, пре­до­ста­вить в их рас­по­ря­же­ние часть ору­дий, 2 тысяч ру­жей и 80 тысяч па­тро­нов. От­каз Вин­диш­гре­ца вы­пол­нить тре­бо­ва­ние сту­ден­тов был рас­це­нён ими как уг­ро­за де­мо­кра­тии со сто­ро­ны воо­руженной ре­ак­ции.

На пуб­лич­ном со­б­ра­нии 11 ию­ня бы­ло при­ня­то ре­ше­ние про­вес­ти в день Святого Ду­ха мас­со­вое тор­жественное бо­го­слу­же­ние на Кон­ском рын­ке (ны­не Вац­лав­ская площадь) в знак «со­ли­дар­но­сти всех со­сло­вий» праж­ско­го на­се­ле­ния. 12 ию­ня по­сле мно­го­люд­но­го мо­леб­на около 2 тысяч человек дви­ну­лись к ре­зи­ден­ции Вин­диш­гре­ца с на­ме­ре­ни­ем прой­ти пе­ред ней мар­шем про­тес­та. Под ок­на­ми особ­ня­ка про­изош­ла стыч­ка ме­ж­ду сол­да­та­ми и сту­ден­та­ми. Весть о том, что «вой­ска на­па­ли на без­оруж­ных де­мон­ст­ран­тов», бы­ст­ро раз­нес­лась по го­ро­ду и по­слу­жи­ла по­во­дом к воз­ве­де­нию бар­ри­кад (около 400). Учи­ты­вая опыт по­бед, одер­жан­ных пов­стан­ца­ми в Па­ри­же , Ве­не, пра­жа­не бы­ли уве­ре­ны, что столь мощ­ное и ре­ши­тель­ное вы­ра­же­ние про­тес­та вы­ну­дит во­енное ко­ман­до­ва­ние пой­ти на ус­туп­ки.

12 ию­ня и в ночь с 14 на 15 ию­ня Вин­диш­грец пе­ре­дис­ло­ци­ро­вал вой­ска из Ста­ро­го го­ро­да в рай­он Ма­ла-Стра­на и тем са­мым за­нял стра­те­гические вы­со­ты Пра­ги. Из­бе­жав улич­ных бо­ёв, он оса­дил го­род и по­тре­бо­вал, что­бы Пра­га сда­лась до 12 ч 17 ию­ня. У пов­стан­цев не бы­ло еди­но­го ру­ко­во­д­ства, кон­ст­рук­тив­ной по­ли­тической про­грам­мы, от­сут­ст­во­вал опыт борь­бы с ре­гу­ляр­ны­ми час­тя­ми, их от­ря­ды сла­бо ко­ор­ди­ни­ро­ва­ли свои дей­ст­вия. Кро­ме то­го, в ря­дах вос­став­ших всё от­чёт­ли­вее про­яв­ля­лись по­ли­тические про­ти­во­ре­чия: ра­ди­каль­ные де­мо­кра­ты (Слад­ков­ский, Фрич, К. Са­би­на, Э. Ар­нольд) вы­сту­па­ли за рас­про­стра­не­ние вос­ста­ния на всю Че­хию, в то вре­мя как ли­бе­ра­лы ( Ф. Па­лац­кий , П.Й. Ша­фа­рик) - за пе­ре­го­во­ры с Вин­диш­гре­цем. По­пыт­ки ус­та­но­вить связь с ра­бо­чи­ми праж­ских пред­мес­тий Кар­лин и Под­ска­лье, как и вве­сти в го­род от­ряд кре­сть­ян, за­кон­чи­лись про­ва­лом.

В от­по­ре пра­ви­тельственным вой­скам, об­ла­дав­шим чис­лен­ным пе­ре­ве­сом (10 тысяч про­тив 3 тысяч вос­став­ших), уча­ст­во­ва­ли за­щит­ни­ки не бо­лее 50 бар­ри­кад. 15 ию­ня на­чал­ся артиллерийский об­стрел Пра­ги. 16 ию­ня ве­че­ром на со­б­ра­нии сту­ден­тов в Кле­мен­ти­ну­ме, где на­хо­ди­лась наи­бо­лее ук­ре­п­лён­ная бар­ри­ка­да (яв­ля­лась фак­ти­че­ски шта­бом вос­ста­ния), по­ло­же­ние вос­став­ших при­зна­но без­на­дёж­ным.

Ве­че­ром 17 ию­ня Пра­га ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла, ли­де­ры ра­ди­каль­но­го те­че­ния Пражского восстания бы­ли ре­прес­си­ро­ва­ны. В хо­де вос­ста­ния по­гиб­ли 43 человека, ра­не­ны 63 человека.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)