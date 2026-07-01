ПРАЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Неофициальное, часто употребляемое название Карлова университета.
Старейший славянский университет, первый университет в Центр. Европе. Основан в 1348 в Праге королём Чехии Карлом I (с 1355 имп. Священной Рим. империи Карл IV Люксембург). Открытие К. у. подтверждено буллой папы Римского Климента VI. Первоначально ун-т включал 4 факультета: философский (свободных искусств), юридич., мед. и теологический (богословский); преподавание велось на латыни. Созданный по образцу Болонского университета и Сорбонны, К. у. на протяжении столетий был центром просвещения и культуры. Междунар. характер К. у. подчёркивался равноправным положением в нём представителей разных стран – преподавателей и студентов, которые образовывали чеш., польск., саксонскую и баварскую «нации». В период Гуситского движения в 1-й пол. 15 в. К. у. превратился в центр нац.-освободит. и антикатолич. борьбы. В ун-те сформировалась науч. оппозиция, лидером которой стал Ян Гус (ректор ун-та в 1402–03 и в 1409–1410). При его непосредств. участии в 1409 король Вацлав IV издал Кутногорский эдикт, обеспечивший преобладание в ун-те «чешской нации». После поражения сторонников Яна Гуса были закрыты все факультеты К. у., кроме философского. Контроль над ун-том получили иезуиты, которые в разрушенном мон. Св. Клементия основали новое учебное заведение – коллегиум Клементинум. В 1654 по указу короля Фердинанда III Клементинум и филос. ф-т К. у. были объединены; новое учебное заведение стало называться (до 1918) Карло-Фердинандов ун-т. Преподавание велось на нем. яз.; чешский стал офиц. языком ун-та лишь в 1882, когда он был разделён на Немецкий и Чешский ун-ты. В 1939 деятельность Чешского ун-та была приостановлена, Немецкий ун-т примкнул к союзу университетов рейха. В 1945 указом президента Э. Бенеша Немецкий ун-т в Праге был закрыт, Чешский ун-т был восстановлен как единственный в Чехии – Карлов университет.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
Автор статьи: М. В. Калишевский.