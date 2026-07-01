ПРАЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Неофициальное, часто употребляемое название Карлова университета.

Ста­рей­ший сла­вян­ский уни­вер­си­тет, пер­вый уни­вер­си­тет в Центр. Ев­ро­пе. Ос­но­ван в 1348 в Пра­ге ко­ро­лём Че­хии Кар­лом I (с 1355 имп. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Карл IV Люк­сем­бург). От­кры­тие К. у. под­твер­жде­но бул­лой па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та VI. Пер­во­на­чаль­но ун-т вклю­чал 4 фа­куль­те­та: фи­ло­соф­ский (сво­бод­ных ис­кусств), юри­дич., мед. и тео­ло­ги­че­ский (бо­го­слов­ский); пре­по­да­ва­ние ве­лось на ла­ты­ни. Соз­дан­ный по об­раз­цу Болонского университета и Сор­бон­ны, К. у. на про­тя­же­нии сто­ле­тий был цен­тром про­све­ще­ния и куль­ту­ры. Ме­ж­ду­нар. ха­рак­тер К. у. под­чёр­ки­вал­ся рав­но­прав­ным по­ло­же­ни­ем в нём пред­ста­ви­те­лей раз­ных стран – пре­по­да­ва­те­лей и сту­ден­тов, ко­то­рые об­ра­зо­вы­ва­ли чеш., польск., сак­сон­скую и ба­вар­скую «на­ции». В пе­ри­од Гу­сит­ско­го дви­же­ния в 1-й пол. 15 в. К. у. пре­вра­тил­ся в центр нац.-ос­во­бо­дит. и ан­ти­ка­то­лич. борь­бы. В ун-те сфор­ми­ро­ва­лась на­уч. оп­по­зи­ция, ли­де­ром ко­то­рой стал Ян Гус (рек­тор ун-та в 1402–03 и в 1409–1410). При его не­по­средств. уча­стии в 1409 ко­роль Вац­лав IV из­дал Кут­но­гор­ский эдикт, обес­пе­чив­ший пре­об­ла­да­ние в ун-те «чеш­ской нации». По­сле по­ра­же­ния сто­рон­ни­ков Яна Гу­са бы­ли за­кры­ты все фа­куль­те­ты К. у., кро­ме фи­ло­соф­ско­го. Кон­троль над ун-том по­лу­чи­ли ие­зуи­ты, ко­то­рые в раз­ру­шен­ном мон. Св. Кле­мен­тия ос­но­ва­ли но­вое учеб­ное за­ве­де­ние – кол­ле­ги­ум Кле­мен­ти­нум. В 1654 по ука­зу ко­ро­ля Фер­ди­нан­да III Кле­мен­ти­нум и фи­лос. ф-т К. у. бы­ли объ­е­ди­не­ны; но­вое учеб­ное за­ве­де­ние ста­ло на­зы­вать­ся (до 1918) Кар­ло-Фер­ди­нан­дов ун-т. Пре­по­да­ва­ние ве­лось на нем. яз.; чеш­ский стал офиц. язы­ком ун-та лишь в 1882, ко­гда он был раз­де­лён на Не­мец­кий и Чеш­ский ун-ты. В 1939 дея­тель­ность Чеш­ско­го ун-та бы­ла при­ос­та­нов­ле­на, Не­мец­кий ун-т при­мк­нул к сою­зу уни­вер­си­те­тов рей­ха. В 1945 ука­зом пре­зи­ден­та Э. Бе­не­ша Не­мец­кий ун-т в Пра­ге был за­крыт, Чеш­ский ун-т был вос­ста­нов­лен как един­ст­вен­ный в Че­хии – Кар­лов уни­вер­си­тет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

Автор статьи: М. В. Ка­ли­шев­ский.