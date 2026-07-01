ПРАЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1866 ГОДА

ПРАЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1866 ГОДА - за­вер­шил ав­ст­ро-прус­скую вой­ну 1866 года.

По­ра­же­ние австрийских войск при Са­до­ве (3 ию­ля) ли­ши­ло Ав­ст­рию пло­дов одер­жан­ной ею по­бе­ды над итальянской ар­ми­ей при Кус­тоц­це (24 ию­ня) и от­кры­ло прусским вой­скам путь к Ве­не. Прусский ко­роль Виль­гельм I и его ге­не­ра­ли­тет бы­ли пол­ны ре­ши­мо­сти про­дол­жать во­енные дей­ст­вия вплоть до пол­но­го раз­гро­ма Ав­ст­рии и за­ня­тия Ве­ны. Ми­нистр-пре­зи­дент Отто фон Бис­марк , опа­сав­ший­ся, что за­тягивание вой­ны при­ве­дёт к вме­ша­тель­ст­ву Фран­ции и что это мо­жет све­сти на нет ре­зуль­та­ты по­бе­ды Прус­сии и со­рвать пла­ны объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии под эги­дой прусской мо­нар­хии, на­стаи­вал на не­мед­лен­ном за­клю­че­нии ми­ра.

По­сле то­го как Бис­марк при­гро­зил от­став­кой, Виль­гельм I ус­ту­пил и от­ка­зал­ся от пла­нов три­ум­фаль­но­го въез­да в Ве­ну. В южно-мо­рав­ском городе Ми­ку­лов (немецкое название - Ни­кольс­бург) 22 ию­ля на­ча­лись мир­ные пе­ре­го­во­ры.

Со­глас­но под­пи­сан­но­му 26 ию­ля Ни­кольс­бург­ско­му пре­ли­ми­нар­но­му до­го­во­ру, австрийская ко­ро­на со­хра­ня­ла власть над все­ми свои­ми вла­де­ния­ми, за ис­клю­че­ни­ем Ве­не­ции, ко­то­рая пе­ре­да­ва­лась Ита­лии. Прус­сия обя­за­лась по­сле за­клю­че­ния ми­ра очи­стить все австрийские тер­ри­то­рии (статья 1).

Наи­бо­лее важ­ной стать­ёй до­го­во­ра яви­лась статья 4, по ко­то­рой Ав­ст­рия при­зна­ва­ла «но­вую ор­га­ни­за­цию Гер­ма­нии без уча­стия Австрийской им­пе­рии» и со­гла­ша­лась на соз­да­ние сою­за германских го­су­дарств к се­ве­ру от реки Майн.

Тер­ри­то­рия Сак­сон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва ос­та­лась не­из­мен­ной. Уча­стие Сак­со­нии в во­енных рас­хо­дах и её бу­ду­щий ста­тус долж­ны бы­ли быть оп­ре­де­ле­ны в осо­бом мир­ном до­го­во­ре с Сак­со­ни­ей (статья 5). 23 ав­гу­ста в Пра­ге был за­клю­чён окон­чательный мир­ный до­го­вор. Ав­ст­рия пе­ре­да­ва­ла Прус­сии все свои пра­ва на Шлез­виг и Голь­штейн при ус­ло­вии, что на­се­ле­ние Северного Шлез­ви­га бу­дет вос­со­еди­не­но с Да­ни­ей, ес­ли вы­ра­зит на это своё со­гла­сие (статья 5).

Прус­сия обя­за­лась вы­вес­ти свои вой­ска с тер­ри­то­рии Ав­ст­рии не позд­нее чем че­рез 3 месяца по­сле ра­ти­фи­ка­ции до­го­во­ра (статья 12).

Во­зоб­нов­ля­ли своё дей­ст­вие все до­го­во­ры ме­ж­ду обеи­ми стра­на­ми, за­клю­чён­ные до вой­ны, кро­ме тех, ко­то­рые про­ти­во­ре­чи­ли ус­ло­ви­ям Пражского мирного договора.

В за­клю­чительной час­ти до­го­во­ра про­воз­гла­ша­лось пре­кра­ще­ние су­ще­ст­во­ва­ния Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов, в ко­то­ром до­ми­ни­ро­ва­ла Ав­ст­рия.

3 октября то­го же го­да по­сле­до­ва­ло под­пи­са­ние ав­ст­ро-итальянского мир­но­го до­го­во­ра в Ве­не. До­го­вор под­твер­ждал пе­ре­да­чу Ве­не­ци­ан­ской области Ита­лии и ус­та­нав­ли­вал но­вую гра­ни­цу.

Пражский мирный договор за­кре­пил из­ме­не­ние по­ли­тической и стра­те­гической об­ста­нов­ки в Центральной Ев­ропе. По­ми­мо Шлез­ви­га и Голь­штей­на, по за­ко­ну от 20 сентября 1866 года в со­став Прус­сии бы­ли вклю­че­ны Ган­но­вер, Гес­сен- Кас­сель, Нас­сау, Франк­фурт-на-Май­не. Её на­се­ле­ние воз­рос­ло до 24 миллионов человек.

Был об­ра­зо­ван Се­ве­ро-гер­ман­ский со­юз 1867-1870 годов, в ко­то­ром под гла­вен­ст­вом Прус­сии объ­е­ди­ни­лись все германские зем­ли к се­ве­ру от реки Майн. Германский го­су­дар­ст­ва, рас­по­ло­жен­ные к югу от Май­на, бы­ли вы­ну­ж­де­ны за­клю­чить с ним до­го­во­ры о во­енном сою­зе.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)