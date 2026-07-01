ПРАЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1866 ГОДА
ПРАЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1866 ГОДА - завершил австро-прусскую войну 1866 года.
Поражение австрийских войск при Садове (3 июля) лишило Австрию плодов одержанной ею победы над итальянской армией при Кустоцце (24 июня) и открыло прусским войскам путь к Вене. Прусский король Вильгельм I и его генералитет были полны решимости продолжать военные действия вплоть до полного разгрома Австрии и занятия Вены. Министр-президент Отто фон Бисмарк, опасавшийся, что затягивание войны приведёт к вмешательству Франции и что это может свести на нет результаты победы Пруссии и сорвать планы объединения Германии под эгидой прусской монархии, настаивал на немедленном заключении мира.
После того как Бисмарк пригрозил отставкой, Вильгельм I уступил и отказался от планов триумфального въезда в Вену. В южно-моравском городе Микулов (немецкое название - Никольсбург) 22 июля начались мирные переговоры.
Согласно подписанному 26 июля Никольсбургскому прелиминарному договору, австрийская корона сохраняла власть над всеми своими владениями, за исключением Венеции, которая передавалась Италии. Пруссия обязалась после заключения мира очистить все австрийские территории (статья 1).
Наиболее важной статьёй договора явилась статья 4, по которой Австрия признавала «новую организацию Германии без участия Австрийской империи» и соглашалась на создание союза германских государств к северу от реки Майн.
Территория Саксонского королевства осталась неизменной. Участие Саксонии в военных расходах и её будущий статус должны были быть определены в особом мирном договоре с Саксонией (статья 5). 23 августа в Праге был заключён окончательный мирный договор. Австрия передавала Пруссии все свои права на Шлезвиг и Гольштейн при условии, что население Северного Шлезвига будет воссоединено с Данией, если выразит на это своё согласие (статья 5).
Пруссия обязалась вывести свои войска с территории Австрии не позднее чем через 3 месяца после ратификации договора (статья 12).
Возобновляли своё действие все договоры между обеими странами, заключённые до войны, кроме тех, которые противоречили условиям Пражского мирного договора.
В заключительной части договора провозглашалось прекращение существования Германского союза 1815-1866 годов, в котором доминировала Австрия.
3 октября того же года последовало подписание австро-итальянского мирного договора в Вене. Договор подтверждал передачу Венецианской области Италии и устанавливал новую границу.
Пражский мирный договор закрепил изменение политической и стратегической обстановки в Центральной Европе. Помимо Шлезвига и Гольштейна, по закону от 20 сентября 1866 года в состав Пруссии были включены Ганновер, Гессен- Кассель, Нассау, Франкфурт-на-Майне. Её население возросло до 24 миллионов человек.
Был образован Северо-германский союз 1867-1870 годов, в котором под главенством Пруссии объединились все германские земли к северу от реки Майн. Германский государства, расположенные к югу от Майна, были вынуждены заключить с ним договоры о военном союзе.