Прáжский мир 1866

Прáжский мир 1866 ( нем. Prager Frieden) — мирный договор между Австрийской империей и Прусским королевством, завершивший Австро-­прусскую вой­ну 1866. Подписан 23 августа в Праге, которая на тот момент была оккупирована прусскими вой­сками. В целом подтвердил условия прелиминарного Никольсбургского мира 26 июля 1866. Министр-­президент Пруссии О. фон Бисмарк , опасаясь вмешательства в вой­ну Франции и имея в виду в дальнейшем сближение с Австрией, сумел преодолеть сопротивление Вильгельма I и прусского генералитета и добился скорейшего завершения вой­ны и сохранения территориальной целостности Австрийской монархии. В свою очередь на основании статьи 4 она соглашалась на роспуск Германского союза, признавала новое устройство Германии без ее участия — создание Северогерманского союза (федерацию германских государств к северу от р. Майн) — во главе с Пруссией, а также будущие прусские аннексии на севере Германии. В сентябре 1866 в состав Пруссии помимо Шлезвига и Гольштейна вошли Ганновер, Гессен-­Кассель, Нассау, Франкфурт-на-­Майне. Австрийская монархия согласно статье 5 отказывалась от своих прав на Шлезвиг и Гольштейн, признавала передачу Венецианской области Италии и соглашалась выплатить Пруссии конт­рибуцию в размере в 20 млн прусских талеров. Условия П. м. обеспечили Пруссии приоритетные позиции среди германских государств и продемонстрировали виртуозный дипломатический талант Бисмарка.

Публ. : Die auswärtige Politik Preußens, 1858–1871: Diplomatische Aktenstücke / Hrsg. von Winfried Baumgart. Berlin, 2008. Abt. 2. Bd. VII (April bis August 1866).

Лит. : Ingwersen P. Der Artikel V des Prager Friedens, seine Vorgeschichte, Entstehung und Geschichte bis zu seiner Aufhebung. Flensburg, 1919; Ротштейн Ф. А. Две прусские вой­ны. М. – Л., 1945; Die Habsburgermonarchie 1848–1918 / Hrsg. A. Wandruszka, P. Urbanitsch. Wien, 1989; Wawro G. The Austro-Prussian War: Austrian’s war with Prussia and Italy in 1866. Cambridge, 1996 . Н. В. Ростиславлева.