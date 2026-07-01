ПРАЖСКИЙ ГРОШ
ПРАЖСКИЙ ГРОШ - богемский, чешский, широкий, плоский грош, чешская серебряная монета, счётная единица.
Начал выпускаться около 1300 года (по некоторым данным, с июля 1300 года) в ходе реформ чешского короля Вацлава II из серебра чешских рудников (монетный двор в Кутнa-Горе) по образцу французский и, вероятно, италянских грошей.
Появление пражского гроша связано с потребностью в новых денежных системах, обслуживающих растущую европейскую экономику XIII- XV веков. Пражский грош использовался и как одно из средств обеспечения монополии короля на оборот серебра в Чехии.
На лицевой стороне пражского гроша изображена корона, по периметру в 2 ряда - имя и титул короля; на обороте - «чешский» геральдический лев в короне и название монеты во множественном числе.
Первоначально пражский грош соответствовал 1/64пражской гривны-копы или 1/48 горной гривны, то есть 3,955 (реально не более 3,86) грамм.
В первые годы пражский грош отличало серебро высокой пробы, отличное качество чекана. Постепенно эти параметры, как правило, ухудшались. Содержал 12, затем 16, с 1398 года - 18 денариев (в том числе parvus denarius pragensis, до 1327 года). Имел широкое хождение от ряда государств Германии до Великого княжества Литовского (там составлял основу денежного обращения до конца XV века).
Пражский грош стал образцом для грошей в Венгрии (1328-1329 годы) и Польше (краковский грош, 1367-1370 годы); в ряде государств, включая русские княжества, судя по всему использовался и как источник серебра.
Особенно много пражский грош чеканили при Вацлаве IV (1378-1419 годы; есть данные, что его штемпеля использовались и позднее), затем из-за неурядиц, связанных с Гуситским движением и другими событиями, их выпуск сократился, в 1547 году прекратился, но монета была в обращении в некоторых землях и в XVII веке.