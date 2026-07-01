ПРАЖСКИЙ ГРОШ

ПРАЖСКИЙ ГРОШ - богемский, чешский, широкий, плоский грош, чешская серебряная монета, счётная единица.

На­чал вы­пус­кать­ся около 1300 года (по не­ко­то­рым дан­ным, с ию­ля 1300 года) в хо­де ре­форм чешского ко­ро­ля Вац­ла­ва II из се­реб­ра чешских руд­ни­ков (мо­нет­ный двор в Кутнa-Го­ре) по об­раз­цу французский и, ве­ро­ят­но, италянских гро­шей.

По­яв­ле­ние пражского гроша свя­за­но с по­треб­но­стью в но­вых де­неж­ных сис­те­мах, об­слу­жи­ваю­щих рас­ту­щую ев­ропейскую эко­но­ми­ку XIII- XV веков. Пражский грош ис­поль­зо­вал­ся и как од­но из средств обес­пе­че­ния мо­но­по­лии ко­ро­ля на обо­рот се­реб­ра в Че­хии.

На ли­це­вой сто­ро­не пражского гроша изо­бра­же­на ко­ро­на, по пе­ри­мет­ру в 2 ря­да - имя и ти­тул ко­ро­ля; на обо­ро­те - «чеш­ский» ге­раль­ди­че­ский лев в ко­ро­не и название мо­не­ты во мно­жественном чис­ле.

Пер­во­на­чаль­но пражский грош со­от­вет­ст­во­вал 1/64праж­ской грив­ны-ко­пы или 1/48 гор­ной грив­ны, то есть 3,955 (ре­аль­но не бо­лее 3,86) грамм.

В пер­вые го­ды пражский грош от­ли­ча­ло се­реб­ро вы­со­кой про­бы, от­лич­ное ка­че­ст­во че­ка­на. По­сте­пен­но эти па­ра­мет­ры, как пра­ви­ло, ухуд­ша­лись. Со­дер­жал 12, за­тем 16, с 1398 года - 18 де­на­ри­ев (в том числе parvus denarius pragensis, до 1327 года). Имел ши­ро­кое хо­ж­де­ние от ря­да го­су­дарств Гер­ма­нии до Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (там со­став­лял ос­но­ву де­неж­но­го об­ра­ще­ния до конца XV века).

Пражский грош стал об­раз­цом для гро­шей в Венг­рии (1328-1329 годы) и Поль­ше (кра­ков­ский грош , 1367-1370 годы); в ря­де го­су­дарств, вклю­чая русские кня­же­ст­ва, су­дя по все­му ис­поль­зо­вал­ся и как ис­точ­ник се­реб­ра.

Осо­бен­но мно­го пражский грош че­ка­ни­ли при Вац­ла­ве IV (1378-1419 годы; есть дан­ные, что его штем­пе­ля ис­поль­зо­ва­лись и позд­нее), за­тем из-за не­уря­диц, свя­зан­ных с Гу­сит­ским дви­же­ни­ем и другими событиями, их вы­пуск со­кра­тил­ся, в 1547 году пре­кра­тил­ся, но мо­не­та бы­ла в об­ра­ще­нии в не­ко­то­рых зем­лях и в XVII веке.

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