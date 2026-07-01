ПРАЖСКИЙ ГРАД

ПРАЖСКИЙ ГРАД - крепость в Праге.

Ре­зи­ден­ция чешских кня­зей, ко­ро­лей, им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , пре­зи­ден­тов Че­хо­сло­ва­кии и Че­хии.

Славянское по­се­ле­ние, рас­по­ло­жен­ное на ле­вом бе­ре­гу Влта­вы на хол­ме, из­вест­но с IX века. Около 885 года князь Бор­жи­вой I по­стро­ил здесь церковь Бо­го­ма­те­ри. Час­тич­но со­хра­ни­лись ка­мен­ные ук­ре­п­ле­ния XII-XVI веков, в том числе баш­ни Бе­лая и Чёр­ная (обе около 1135), Да­ли­бор­ка (1496 год) и Ми­гул­ка (По­ро­хо­вая; конец XV века; обе - архитектор Б. Рид).

Од­на из главных до­ми­нант всей Пра­ги - го­тический ка­фед­раль­ный со­бор Свя­тых Ви­та, Вац­ла­ва и Вой­те­ха (Адаль­бер­та), со­ору­жён­ный на мес­те ро­тон­даль­ной церк­ви (около 929) и ром. ба­зи­ли­ки (1060-е гг., зап. часть - около 1091-96) пре­им. в 14-16 вв. [хор и ка­пел­лы - 1342- 1352, архитектор Мат­вей из Ар­ра­са; 1356 - около 1385, архитектор П. Пар­лерж (смотрите в статье «Пар­лер»); южный тран­септ с баш­ней - 1386-1419 годы, ар­хи­тек­то­ры Петр (Пе­тер), Вац­лав (Вен­цель) и Ян (Иоганн) Пар­лер­жи; ба­роч­ные ку­по­ла - 1770 года, архитектор Н. Па­кас­си]. Его не­фы и западный фа­сад с двумя баш­ня­ми по­строе­ны в 1873-1929 годах (ар­хи­тек­то­ры Й. Кран­нер, Й. Мо­кер, К. Гиль­берт). В ин­терь­е­ре - го­тической ка­пел­лы (в том числе Святого Вац­ла­ва, 1362-1366 годы, П. Пар­лерж; фре­ски - 1506-1509 годов, мас­тер Ли­то­мер­жиц­ко­го ал­та­ря), над­гро­бия (в том числе Святого Ио­ан­на Не­по­му­ка, 1733-1736 годов, по про­ек­ту Й.Э. Фи­ше­ра фон Эр­ла­ха), мав­золей Габс­бур­гов (1573-1576 годов, 1587-1589 годов, скульп­тор А. Кол­лин), 21 порт­рет­ный бюст на три­фо­ри­ях хо­ра (1374-1385 годов, П. Пар­лерж с по­мощ­ни­ка­ми), фре­ски (1370-е годы., мас­тер Ос­вальд), вит­ра­жи (1925-1927 годов, ху­дож­ни­ки Ф. Ки­се­ла; 1931 год, А. Му­ха; 1937-1939 годы, М. Шва­бин­ский). Над южными «Зо­ло­ты­ми вра­та­ми» (1367 год) - мо­заи­ка «Страш­ный суд» (1370-1371 годы, ве­не­ци­ан­ский мас­тер; пе­ре­ло­же­на в 1910 году).

К вос­то­ку от со­бо­ра рас­по­ло­жен бывший монастырь Святого Йир­жи (Святого Ге­ор­гия; ос­но­ван бе­не­дик­тин­ка­ми в 976 году; пе­ре­стро­ен в 1300 и 1657-1680 годах) с романской бази­ли­кой (1145-1551 годы, на ос­но­ве ба­зи­ли­ки около 920-925 годов; ре­нес­санс­ный южный пор­тал - XVI века, западный фа­сад - 1677-1678 годов).

Ме­ж­ду со­бо­ром и ба­зи­ли­кой - Ста­рый ко­ро­лев­ский дво­рец (ниж­няя часть - около 1135 года и XIV века; верх­няя часть - конца XV - XVI веков) с позд­не­го­тической спаль­ней Вла­ди­сла­ва (около 1486 года), боль­шим Вла­дислав­ским за­лом (1490-1502 годы) и Ка­вале­рий­ской ле­ст­ни­цей (около 1500 года, обе по­строй­ки - архитектор Рид), кос­тё­лом Всех Свя­тых (1372-1378 годы, П. Пар­лерж; пе­ре­стро­ен в 1580 году).

Так­же со­хра­ни­лись Лоб­ко­виц­кий дво­рец (бывший дво­рец ро­да Перн­штей­нов; вторая половина XVI века, пе­ре­стро­ен в 1651-1668 годах, архитектор К. Лу­ра­го; ны­не му­зей), до­ма на Зо­ло­той улоч­ке (конец XVI -XVII века; сре­ди них – так называемый дом Ф. Каф­ки), па­рад­ные во­ро­та Ма­тиа­ша (1614 год, архитектор В. Ска­моц­ци), дво­рец Ро­зен­бер­гов.

Ком­плекс Пражского Града час­тич­но пе­ре­стро­ен и ре­кон­ст­руи­ро­ван в XVIII веке, второй половине XIX –XX веках, в том числе ар­хи­тек­то­ра­ми А. Лу­ра­го (ка­пел­ла Святого Кре­ста, 1756-1763 годов, пе­ре­строе­на в 1852-1856 годах), Па­кас­си (Но­вый ко­ро­лев­ский дво­рец, 1753-1775 годы), Й. Плеч­ни­ком, П. Яна­ком, О. Рот­май­е­ром. В северозападном уг­ло­вом зда­нии раз­ме­ще­на Кар­тин­ная га­ле­рея Пражского Града (жи­во­пись XV-XVIII веков; руи­ны церк­ви Бо­го­ма­те­ри, конец IX - X веков).

Пражский рад вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)