ПРАЖСКИЙ ГРАД
ПРАЖСКИЙ ГРАД - крепость в Праге.
Резиденция чешских князей, королей, императоров Священной Римской империи, президентов Чехословакии и Чехии.
Славянское поселение, расположенное на левом берегу Влтавы на холме, известно с IX века. Около 885 года князь Борживой I построил здесь церковь Богоматери. Частично сохранились каменные укрепления XII-XVI веков, в том числе башни Белая и Чёрная (обе около 1135), Далиборка (1496 год) и Мигулка (Пороховая; конец XV века; обе - архитектор Б. Рид).
Одна из главных доминант всей Праги - готический кафедральный собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха (Адальберта), сооружённый на месте ротондальной церкви (около 929) и ром. базилики (1060-е гг., зап. часть - около 1091-96) преим. в 14-16 вв. [хор и капеллы - 1342- 1352, архитектор Матвей из Арраса; 1356 - около 1385, архитектор П. Парлерж (смотрите в статье «Парлер»); южный трансепт с башней - 1386-1419 годы, архитекторы Петр (Петер), Вацлав (Венцель) и Ян (Иоганн) Парлержи; барочные купола - 1770 года, архитектор Н. Пакасси]. Его нефы и западный фасад с двумя башнями построены в 1873-1929 годах (архитекторы Й. Краннер, Й. Мокер, К. Гильберт). В интерьере - готической капеллы (в том числе Святого Вацлава, 1362-1366 годы, П. Парлерж; фрески - 1506-1509 годов, мастер Литомержицкого алтаря), надгробия (в том числе Святого Иоанна Непомука, 1733-1736 годов, по проекту Й.Э. Фишера фон Эрлаха), мавзолей Габсбургов (1573-1576 годов, 1587-1589 годов, скульптор А. Коллин), 21 портретный бюст на трифориях хора (1374-1385 годов, П. Парлерж с помощниками), фрески (1370-е годы., мастер Освальд), витражи (1925-1927 годов, художники Ф. Кисела; 1931 год, А. Муха; 1937-1939 годы, М. Швабинский). Над южными «Золотыми вратами» (1367 год) - мозаика «Страшный суд» (1370-1371 годы, венецианский мастер; переложена в 1910 году).
К востоку от собора расположен бывший монастырь Святого Йиржи (Святого Георгия; основан бенедиктинками в 976 году; перестроен в 1300 и 1657-1680 годах) с романской базиликой (1145-1551 годы, на основе базилики около 920-925 годов; ренессансный южный портал - XVI века, западный фасад - 1677-1678 годов).
Между собором и базиликой - Старый королевский дворец (нижняя часть - около 1135 года и XIV века; верхняя часть - конца XV - XVI веков) с позднеготической спальней Владислава (около 1486 года), большим Владиславским залом (1490-1502 годы) и Кавалерийской лестницей (около 1500 года, обе постройки - архитектор Рид), костёлом Всех Святых (1372-1378 годы, П. Парлерж; перестроен в 1580 году).
Также сохранились Лобковицкий дворец (бывший дворец рода Пернштейнов; вторая половина XVI века, перестроен в 1651-1668 годах, архитектор К. Лураго; ныне музей), дома на Золотой улочке (конец XVI -XVII века; среди них – так называемый дом Ф. Кафки), парадные ворота Матиаша (1614 год, архитектор В. Скамоцци), дворец Розенбергов.
Комплекс Пражского Града частично перестроен и реконструирован в XVIII веке, второй половине XIX –XX веках, в том числе архитекторами А. Лураго (капелла Святого Креста, 1756-1763 годов, перестроена в 1852-1856 годах), Пакасси (Новый королевский дворец, 1753-1775 годы), Й. Плечником, П. Янаком, О. Ротмайером. В северозападном угловом здании размещена Картинная галерея Пражского Града (живопись XV-XVIII веков; руины церкви Богоматери, конец IX - X веков).
Пражский рад включён в список Всемирного наследия.