ПРАЖСКИЙ АРХИВ

ПРАЖСКИЙ АРХИВ - одно из крупнейших хранилищ документов российской эмиграции.

В 1923-1924 годах Ар­хив рус­ской эмиг­ра­ции . В 1924-1945 годах Русский за­гра­нич­ный ис­то­ри­че­ский ар­хив.

Об­ра­зо­ван в Пра­ге в сентябре 1923 года при объ­е­ди­не­нии су­ще­ст­во­вав­ших при куль­тур­но-про­све­ти­тель­ном от­де­ле Библиотеки Праж­ско­го Зем­го­ра с фев­ра­ля то­го же го­да Ар­хи­ва русской эмиг­ра­ции и Ар­хи­ва Че­хо­сло­ва­кии.

При­ня­тым Комитетом Зем­го­ра 14 августа 1924 года По­ло­же­ни­ем (ут­вер­жде­но 25 октября 1924 года на об­щем со­б­ра­нии чле­нов Зем­го­ра) пре­об­ра­зо­ван в Русский за­гра­нич­ный ис­то­рический ар­хив. Со­би­рал ис­то­рические до­ку­мен­ты, вы­ве­зен­ные из Рос­сии и свя­зан­ные с дея­тель­но­стью пред­ста­ви­те­лей российской эмиг­ра­ции в различных стра­нах. Фи­нан­си­ро­вал­ся пра­ви­тель­ст­вом Че­хо­сло­ва­кии в рам­ках «рус­ской ак­ции». В соз­да­нии и ра­бо­те Пражского архива уча­ст­во­ва­ли вид­ные российские об­щественные и по­ли­тические дея­те­ли, пред­ста­ви­те­ли нау­ки и куль­ту­ры, в том числе Н.И. Ас­т­ров, И.М. Бруш­вит, В.Л. Бур­цев, В.Я. Гу­ре­вич, С.В. За­вад­ский, А.Ф. Изю­мов, А.А. Ки­зе­вет­тер, В.М. Крас­нов, Е.Д. Кус­ко­ва , Л.Ф. Ма­ге­ров­ский, С.П. Мель­гу­нов, П.Н. Ми­лю­ков, В.А. Мя­ко­тин , С.П. По­ст­ни­ков, С.Г. Пуш­ка­рёв, П.Н. Са­виц­кий, А.Н. Фа­те­ев, А.В. Фло­ров­ский, Е.Ф. Шмур­ло, а так­же чешские учё­ные и об­щественные дея­те­ли.

Ор­га­ны управ­ле­ния Пражского архива: со­вет (об­щее ру­ко­вод­ство); управ­ляю­щий ар­хи­вом (те­ку­щее ру­ко­во­дство, из­би­рал­ся со­ве­том и ут­вер­ждал­ся Зем­го­ром; в 1924-1928 годах - Гу­ре­вич); ко­мис­сии - учё­ная (осу­ще­ст­в­ля­ла на­учную дея­тель­ность, в том числе оп­ре­де­ля­ла цен­ность при­об­ре­тае­мых до­ку­мен­тов), хо­зяй­ст­вен­ная (рас­смат­ри­ва­ла сме­ты, кон­тро­ли­ро­ва­ла рас­хо­до­ва­ние средств).

Для хра­не­ния со­б­ра­ний в Пражском архиве бы­ло соз­да­но 3 от­де­ла: до­ку­мен­тов (зав. Изю­мов); книж­ных и жур­наль­ных из­да­ний (заведующий По­ст­ни­ков); га­зет­ный (заведующий Ма­ге­ров­ский). Имел пред­ста­ви­те­лей в раз­ных стра­нах. Ком­плек­то­ва­ние Пражского архива ве­лось вплоть до 1945 года (до­ку­мен­ты при­об­ре­та­лись, пе­ре­да­ва­лись в дар или на де­по­зи­тар­ное хра­не­ние).

В свя­зи с ухуд­ше­ни­ем эко­но­мического по­ло­же­ния Че­хо­сло­ва­кии ас­сиг­но­ва­ния на «рус­скую ак­цию» ста­ли со­кра­щать­ся, и 31 марта 1928 года Пражский архив был пе­ре­дан в под­чи­не­ние МИД Че­хо­сло­ва­кии (об­щее ру­ко­во­дство и кон­троль за дея­тель­но­стью Пражского архива стал осу­ще­ст­в­лять упол­но­мо­чен­ный МИД Я. Сла­вик). При этом Пражский архив со­хра­нил на­зва­ние, функ­ции, со­став со­труд­ни­ков из чис­ла российских эмиг­ран­тов, сис­те­му управ­ле­ния (управ­ляю­щий в 1928-1934 годах - В.Г. Ар­хан­гель­ский).

В 1934 году в со­став Пражского архива на пра­вах от­де­ла вклю­чён Дон­ской ка­за­чий ис­то­рический ар­хив (в 1919 году вы­ве­зен из Но­во­чер­кас­ска; заведующий от­де­лом П.А. Скач­ков, с 1936 года - М.А. Ко­ва­лёв). 15 декабря 1934 года вве­де­но в дей­ст­вие но­вое По­ло­же­ние об ар­хи­ве, ог­ра­ни­чив­шее его са­мо­стоя­тель­ность.

С 1 января 1935 года управ­ле­ние Пражским архивом осу­ще­ст­в­ля­ли ди­рек­тор (на­зна­чае­мый МИД Че­хо­сло­ва­кии; до 1939 года - Сла­вик) и заместитель ди­рек­то­ра (до 1939 А.Ф. Изю­мов). На­уч. дея­тель­ность осу­ще­ст­в­лял со­вет, пре­вра­тив­ший­ся в со­ве­щат. ор­ган; он так­же из­би­рал чле­нов Учё­ной ко­мис­сии. С 1 января 1939 года Пражский архив пе­ре­дан в ве­де­ние МВД Че­хо­сло­ва­кии, в пе­ри­од её ок­ку­па­ции германскими вой­ска­ми (март 1939 - май 1945 годов) на­хо­дил­ся в под­чи­не­нии МВД Про­тек­то­ра­та Бо­ге­мии и Мо­ра­вии на пра­вах от­де­ла Ар­хи­ва МВД Про­тек­то­ра­та (до 1945 года ди­рек­тор - Я. Про­кеш, в 1945 году - Й. Бо­ро­вич­ка; ру­ко­во­ди­тель от­де­ла до 1943-1944 годов В. Пе­шак). В апреле 1939 года для кон­тро­ля за ра­бо­той Пражского архива на­зна­чен так­же пред­ста­ви­тель МИД Гер­ма­нии. В 1942 году из Пражского архива в Праж­ский фи­ли­ал Гее­ре­сар­хи­ва (Во­енный ар­хив, города Пот­сдам) пе­ре­да­ны Дон­ской ка­за­чий ис­то­рический ар­хив и до­ку­мен­ты по во­енной ис­то­рии Рос­сии (осе­нью 1945 года воз­вра­ще­ны в со­став Пражского архива).

В Пражском архиве от­ло­жи­лись до­ку­мен­ты по ис­то­рии Рос­сии и российской эмиг­ра­ции, в том числе по ис­то­рии Первой ми­ро­вой вой­ны , Февральской и Октябрьской ре­во­лю­ций 1917 года, Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, до­ку­мен­ты по­ли­тических и об­щественных ор­га­ни­за­ций российской эмиг­ра­ции, пе­чат­ные из­да­ния, до­ку­мен­ты из лич­ных ар­хи­вов государственных, по­ли­тических, во­енных дея­те­лей, дея­те­лей нау­ки и куль­ту­ры.

По ак­ту да­ре­ния от 6 декабря 1945 года со­б­ра­ния от­де­ла до­ку­мен­тов и Дон­ско­го ка­зачь­е­го ис­то­рического ар­хи­ва, а так­же дуб­ле­ты пе­чат­ных из­да­ний пе­ре­да­ны пра­ви­тель­ст­вом Че­хо­сло­ва­кии СССР по слу­чаю 220-лет­не­го юби­лея Ака­де­мии на­ук. В январе 1946 года Пре­зи­ди­ум АН СССР при­нял ре­ше­ние о пе­ре­да­че их на хра­не­ние в Центральный государственный ар­хив Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года (с 1992 года Го­су­дар­ст­вен­ный ар­хив Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции - ГА РФ), ку­да бы­ли пе­ре­да­ны 650 ящи­ков с ма­те­риа­ла­ми Пражского архива (впо­след­ст­вии не­боль­шая часть до­ку­мен­тов пе­ре­ме­ще­на в другие ар­хи­вы).

На 2014 год в ГА РФ хра­нит­ся 575 фон­дов Пражского архива объ­ё­мом около 95 тысяч дел; пе­чат­ные из­да­ния вклю­че­ны в со­став На­учные библиотеки ГА РФ. Со­бра­ния книж­но­го и га­зет­но­го от­де­лов Пражского архива на­хо­дят­ся на хра­не­нии в Сла­вян­ской библиотеке в со­ста­ве Национальной библиотеки Чеш­ской Рес­пуб­ли­ки в Пра­ге.

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