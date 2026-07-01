ПРАЖСКИЙ АРХИВ
ПРАЖСКИЙ АРХИВ - одно из крупнейших хранилищ документов российской эмиграции.
В 1923-1924 годах Архив русской эмиграции. В 1924-1945 годах Русский заграничный исторический архив.
Образован в Праге в сентябре 1923 года при объединении существовавших при культурно-просветительном отделе Библиотеки Пражского Земгора с февраля того же года Архива русской эмиграции и Архива Чехословакии.
Принятым Комитетом Земгора 14 августа 1924 года Положением (утверждено 25 октября 1924 года на общем собрании членов Земгора) преобразован в Русский заграничный исторический архив. Собирал исторические документы, вывезенные из России и связанные с деятельностью представителей российской эмиграции в различных странах. Финансировался правительством Чехословакии в рамках «русской акции». В создании и работе Пражского архива участвовали видные российские общественные и политические деятели, представители науки и культуры, в том числе Н.И. Астров, И.М. Брушвит, В.Л. Бурцев, В.Я. Гуревич, С.В. Завадский, А.Ф. Изюмов, А.А. Кизеветтер, В.М. Краснов, Е.Д. Кускова, Л.Ф. Магеровский, С.П. Мельгунов, П.Н. Милюков, В.А. Мякотин, С.П. Постников, С.Г. Пушкарёв, П.Н. Савицкий, А.Н. Фатеев, А.В. Флоровский, Е.Ф. Шмурло, а также чешские учёные и общественные деятели.
Органы управления Пражского архива: совет (общее руководство); управляющий архивом (текущее руководство, избирался советом и утверждался Земгором; в 1924-1928 годах - Гуревич); комиссии - учёная (осуществляла научную деятельность, в том числе определяла ценность приобретаемых документов), хозяйственная (рассматривала сметы, контролировала расходование средств).
Для хранения собраний в Пражском архиве было создано 3 отдела: документов (зав. Изюмов); книжных и журнальных изданий (заведующий Постников); газетный (заведующий Магеровский). Имел представителей в разных странах. Комплектование Пражского архива велось вплоть до 1945 года (документы приобретались, передавались в дар или на депозитарное хранение).
В связи с ухудшением экономического положения Чехословакии ассигнования на «русскую акцию» стали сокращаться, и 31 марта 1928 года Пражский архив был передан в подчинение МИД Чехословакии (общее руководство и контроль за деятельностью Пражского архива стал осуществлять уполномоченный МИД Я. Славик). При этом Пражский архив сохранил название, функции, состав сотрудников из числа российских эмигрантов, систему управления (управляющий в 1928-1934 годах - В.Г. Архангельский).
В 1934 году в состав Пражского архива на правах отдела включён Донской казачий исторический архив (в 1919 году вывезен из Новочеркасска; заведующий отделом П.А. Скачков, с 1936 года - М.А. Ковалёв). 15 декабря 1934 года введено в действие новое Положение об архиве, ограничившее его самостоятельность.
С 1 января 1935 года управление Пражским архивом осуществляли директор (назначаемый МИД Чехословакии; до 1939 года - Славик) и заместитель директора (до 1939 А.Ф. Изюмов). Науч. деятельность осуществлял совет, превратившийся в совещат. орган; он также избирал членов Учёной комиссии. С 1 января 1939 года Пражский архив передан в ведение МВД Чехословакии, в период её оккупации германскими войсками (март 1939 - май 1945 годов) находился в подчинении МВД Протектората Богемии и Моравии на правах отдела Архива МВД Протектората (до 1945 года директор - Я. Прокеш, в 1945 году - Й. Боровичка; руководитель отдела до 1943-1944 годов В. Пешак). В апреле 1939 года для контроля за работой Пражского архива назначен также представитель МИД Германии. В 1942 году из Пражского архива в Пражский филиал Геересархива (Военный архив, города Потсдам) переданы Донской казачий исторический архив и документы по военной истории России (осенью 1945 года возвращены в состав Пражского архива).
В Пражском архиве отложились документы по истории России и российской эмиграции, в том числе по истории Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, Гражданской войны 1917-1922 годов, документы политических и общественных организаций российской эмиграции, печатные издания, документы из личных архивов государственных, политических, военных деятелей, деятелей науки и культуры.
По акту дарения от 6 декабря 1945 года собрания отдела документов и Донского казачьего исторического архива, а также дублеты печатных изданий переданы правительством Чехословакии СССР по случаю 220-летнего юбилея Академии наук. В январе 1946 года Президиум АН СССР принял решение о передаче их на хранение в Центральный государственный архив Октябрьской революции 1917 года (с 1992 года Государственный архив Российской Федерации - ГА РФ), куда были переданы 650 ящиков с материалами Пражского архива (впоследствии небольшая часть документов перемещена в другие архивы).
На 2014 год в ГА РФ хранится 575 фондов Пражского архива объёмом около 95 тысяч дел; печатные издания включены в состав Научные библиотеки ГА РФ. Собрания книжного и газетного отделов Пражского архива находятся на хранении в Славянской библиотеке в составе Национальной библиотеки Чешской Республики в Праге.
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