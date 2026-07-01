ПРАЖСКИЕ КОМПАКТАТЫ
ПРАЖСКИЕ КОМПАКТАТЫ - базельские компактаты, Йиглавские компактаты (чеш. kompaktáta, от латинского compaciscor - договариваться), договор между Римско-католической церковью и гуситскими сословиями Чехии, означавший окончание гуситских войн.
Провозглашены на чешской Сейме в Йиглаве (5 июня - 5 июля 1436 года).
В 1433 году Базельский собор после неудачных крестовых походов против Чехии начал переговоры с гуситскими лидерами. В Базель прибыла делегация, состоявшая из представителей разных направлений гусизма во главе с лидером таборитов Прокопом Голым. Чешское посольство оказалось в центре внимания собора, удивив католических иерархов своей учёностью. В дискуссиях ни одна из сторон не пошла на уступки, в связи с чем, было решено продолжить обсуждение в Праге. В ходе него легатам Базельского собора удалось расколоть гуситов, не отличавшихся единством. За договор с собором выступили, кроме чешских магнатов-католиков, гуситское дворянство, города во главе с Прагой и магистры Пражского университета; против - полевые войска (табориты и другие радикальные группировки) во главе с Прокопом Голым.
Столкновения сторонников и противников заключения договора завершились битвой при Липанах (30 мая 1434 года), в которой умеренные гуситы совместно с католиками разгромили полевые войска. Эта победа позволила заключить договор (компактаты; основной текст составлен в Праге, в связи с чем и известны как Пражские компакты) с представителями Базельского собора на чешском Сейме в Йиглаве.
Пражские компакты вернули «еретическую» Чехию в лоно Римско-католической церкви. Хотя из требований гуситов было признано лишь одно, однако оно являлось ключевым - причащение мирян вином из чаши (уравнивало их с клириками в важнейшем христианском таинстве - Евхаристии). Оба вида причащения признавались равноправными.
Заключение Пражских компактов означало победу умеренных гуситов. Гусизм был признан земской конфессией в Чешском королевстве, а Пражские компакты стали земским законом. Они открыли путь к установлению мира в стране, непрестанно воевавшей 15 лет, и к примирению с императором Священной Римской империи Сигизмундом I. 14 августа 1436 года в Йиглаве он был признан гуситами чешским королём после того, как предоставил им ряд привилегий.
Неучастие папы Римского в выработке и принятии Пражские компакты позволило Пию II денонсировать их в 1462 году. Несмотря на это, они оставались земским законом в Чехии до 1620 года.