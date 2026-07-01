ПРАЖСКИЕ КОМПАКТАТЫ

ПРАЖСКИЕ КОМПАКТАТЫ - ба­зель­ские ком­пак­та­ты, Йи­глав­ские ком­пак­та­ты (чеш. kompaktáta, от латинского compaciscor - до­го­ва­ри­вать­ся), до­го­вор ме­ж­ду Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью и гу­сит­ски­ми со­сло­вия­ми Че­хии, оз­на­чав­ший окон­ча­ние гу­сит­ских войн.

Про­воз­гла­ше­ны на чешской Сей­ме в Йи­гла­ве (5 июня - 5 июля 1436 года).

В 1433 году Ба­зель­ский со­бор по­сле не­удач­ных кре­сто­вых по­хо­дов про­тив Че­хии на­чал пе­ре­го­во­ры с гу­сит­ски­ми ли­де­ра­ми. В Ба­зель при­бы­ла де­ле­га­ция, со­стояв­шая из пред­ста­ви­те­лей раз­ных на­прав­ле­ний гу­сиз­ма во гла­ве с ли­де­ром та­бо­ри­тов Про­ко­пом Го­лым. Чешское по­соль­ст­во ока­за­лось в цен­тре вни­ма­ния со­бо­ра, уди­вив ка­то­лических ие­рар­хов сво­ей учё­но­стью. В дис­кус­си­ях ни од­на из сто­рон не по­шла на ус­туп­ки, в свя­зи с чем, бы­ло ре­ше­но про­дол­жить об­су­ж­де­ние в Пра­ге. В хо­де не­го ле­га­там Ба­зель­ско­го со­бо­ра уда­лось рас­ко­лоть гу­си­тов, не от­ли­чав­ших­ся един­ст­вом. За до­го­вор с со­бо­ром вы­сту­пи­ли, кро­ме чешских маг­на­тов-ка­то­ли­ков, гу­сит­ское дво­рян­ст­во, го­ро­да во гла­ве с Пра­гой и ма­ги­ст­ры Праж­ско­го университета; про­тив - по­ле­вые вой­ска (та­бо­ри­ты и другие ра­ди­каль­ные груп­пи­ров­ки) во гла­ве с Про­ко­пом Го­лым.

Столк­но­ве­ния сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков за­клю­че­ния до­го­во­ра за­вер­ши­лись бит­вой при Ли­па­нах (30 мая 1434 года), в ко­то­рой уме­рен­ные гу­си­ты совместно с ка­то­ли­ка­ми раз­гро­ми­ли по­ле­вые вой­ска. Эта по­бе­да по­зво­ли­ла за­клю­чить до­го­вор (ком­пак­та­ты; основной текст со­став­лен в Пра­ге, в свя­зи с чем и из­вест­ны как Пражские компакты) с пред­ста­ви­те­ля­ми Ба­зель­ско­го со­бо­ра на чешском Сей­ме в Йи­гла­ве.

Пражские компакты вер­ну­ли «ере­ти­че­скую» Че­хию в ло­но Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Хо­тя из тре­бо­ва­ний гу­си­тов бы­ло при­зна­но лишь од­но, од­на­ко оно яв­ля­лось клю­че­вым - при­ча­ще­ние ми­рян ви­ном из ча­ши (урав­ни­ва­ло их с кли­ри­ка­ми в важ­ней­шем хри­сти­ан­ском та­ин­ст­ве - Ев­ха­ри­стии ). Оба ви­да при­ча­ще­ния при­зна­ва­лись рав­но­прав­ны­ми.

За­клю­че­ние Пражских компактов оз­на­ча­ло по­бе­ду уме­рен­ных гу­си­тов. Гу­сизм был при­знан зем­ской кон­фес­си­ей в Чешском ко­ро­лев­ст­ве, а Пражские компакты ста­ли зем­ским за­ко­ном. Они от­кры­ли путь к ус­та­нов­ле­нию ми­ра в стра­не, не­пре­стан­но вое­вав­шей 15 лет, и к при­ми­ре­нию с импе­ра­то­ром Свя­щенной Римской им­пе­рии Си­гиз­мун­дом I. 14 августа 1436 года в Йи­гла­ве он был при­знан гу­си­та­ми чешским ко­ро­лём по­сле то­го, как пре­дос­та­вил им ряд при­ви­ле­гий.

Не­уча­стие па­пы Рим­ско­го в вы­ра­бот­ке и при­ня­тии Пражские компакты по­зво­ли­ло Пию II де­нон­си­ро­вать их в 1462 году. Не­смот­ря на это, они ос­та­ва­лись зем­ским за­ко­ном в Че­хии до 1620 года.

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