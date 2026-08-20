«Прáжская веснá»

«Прáжская веснá» ( чеш. «Pražské jaro») — краткий период либеральных реформ в Чехословакии (ЧССР) в 1968, начавшийся вскоре после отставки А. Новотного и избрания 5 января 1968 А. Дубчека Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). К февралю 1968 была ослаблена, а 26 июня отменена цензура, представители демократических течений предприняли попытку формирования самостоятельной партии, стали появляться первые политические клубы (например, «К 231» объединил граждан, пострадавших от незаконных репрессий). Основной задачей нового правительства под руководством О. Черника было определено осуществление «Программы действия», принятой 10 апреля 1968. Она предусматривала децентрализацию экономики, подготовку нового избирательного закона и проекта Конституции, вводившей в стране федеративное устройство. Были восстановлены церковные свободы. Однако «Программа действия» подтвердила неизменность руководящей роли КПЧ в обществе. Манифест «Две тысячи слов» Л. Вацулика, опубликованный 27 июня 1968, отражал взгляды более радикальных слоев общества, выступавших за кардинальную смену руководства, поэтому он послужил непосредственным поводом для начала подготовки к вводу вой­ск стран-­участниц Организации Варшавского договора в ЧССР, что было осуществлено 21 августа 1968. За отставкой А. Дубчека последовал процесс «нормализации» в ЧССР под руководством нового Первого секретаря ЦК КПЧ Г. Гусака. Завоевания «П. в.» были отменены.

Ист. : Чехословацкий кризис 1967–1969 гг. в документах ЦК КПСС. М., 2010.

Лит .: Пихоя Р. Г. Чехословакия, 1968 год. Взгляд из Москвы. По документам ЦК КПСС // Новая и новейшая история. 1994. № 6; Латыш M. B. «Пражская весна» 1968 г. и реакция Кремля. М., 1998; Kaplan K. Kořeny československé reformy 1968. Praha, 2000; Pauer J. Praha 1968. Praha, 2004; 1968 год. «Пражская весна»: Историческая ретроспектива. М., 2010. Т. И. Мурадова .