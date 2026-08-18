ПРАЖСКАЯ ВЕСНА На чтение: 1 минута

Условное наименование реформ в Чехословакии в 1968-1969 гг.

5 января 1968 г. первым секретарем ЦК Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) был избран А. Дубчек, прежний первый секретарь А. Новотный остался президентом ЧССР. В партии усилилась группа сторонников рыночных и демократических реформ, создания «социализма с человеческим лицом», то есть сохранения «завоеваний социализма», но создания его более гуманной, ориентированной на человека модели.

Под давлением реформистов и кампании в прессе 22 марта Новотный был отстранен и от поста президента ЧССР. Этот пост занял популярный генерал Л. Свобода.

В марте в ЧССР была ослаблена цензура, прекратились преследования за высказывание оппозиционных мнений. 5 апреля пленум ЦК КПЧ выдвинул Программу действий «За развитие социалистической демократии». Программа провозглашала, что “завоевывать симпатии граждан на сторону идейной политики можно лишь путем убеждения”. КПЧ выступала за относительную самостоятельность предприятий от государственных органов, создание на заводах и фабриках демократически избранных органов, контролирующих администрацию, самостоятельность профсоюзного движения, возможность создания новых партий и организаций. Пленум выдвинул идею регулируемой планом рыночной экономики, в которой “рынок начинает контролировать, является ли труд того или иного предприятия полезным для общества”, а “план и общегосударственная экономическая политика действуют как положительная сила, которая содействует нормализации рынка против тенденции экономического неравновесия и против монопольного владения рынком”. Программа критиковала «централистски-директивные решения и управление» и наметила не только социально-экономические, но и политические пути их устранения: «Ни какая-либо единственная партия, ни коалиция политических партий не должны монополизировать социалистическую государственную власть; к ней должны иметь доступ все политические организации народа». Общественные организации должны сами выбирать своих руководителей – не по указке КПЧ. Так был сделан явный шаг к многопартийности. Программа провозглашала отмену предварительной цензуры, право на компенсацию ущерба, нанесенного государством, равноправие и федеративные отношения Чехии и Словакии.

Выдвижение программы стимулировало активизацию тех слоев общественности, которые ориентировались на демократические перемены – пока под руководством реформистов в КПЧ. Освободившаяся от контроля пресса стала атаковать охранителей прежней общественной системы.

Произошло размежевание в партии на консерваторов во главе с А. Индрой и В. Биляком и либералов во главе с Й. Смрковским и Ф. Кригелем. Дубчек стремился удерживать равновесие между радикальными реформистами и консерваторами. Социально-экономические реформы были провозглашены, но не осуществлялись. Интеллигенция при поддержке других социальных слоев сформировала сеть общественных организаций, которые стали оказывать давление на партийно-государственные структуры, требуя углубления и закрепления реформ. Чехословакия была охвачена митингами независимых, но в большинстве своем лояльных к партии общественных организаций. Известность получили Клуб активных беспартийных и Клуб 231, объединявший жертвы репрессий. В общественном движении появилось и антикоммунистическое крыло. Быстро радикализировалась пресса, разоблачавшая коррупцию, критиковавшая СССР. Большую популярность приобрел подготовленный писателем Л. Вацуликом «Манифест 2000 слов», под которым подписались известные деятели культуры. Он критиковал бюрократическое перерождение КПЧ, но высказывалась поддержка проводимым партией реформам. Поддержка со стороны реформисткой интеллигенции гарантировалась КПЧ постольку, поскольку она проводит реформы.

Руководители государств Варшавского договора опасались, что в Чехословакии может реализоваться сценарий Венгерской революции 1956 г. Брежнев пытался уговорить Дубчека пойти на одновременную отставку и реакционеров, и реформистов в ЦК, ограничить деятельность внепартийной оппозиции. Для этого 29 июля он привез почти все Политбюро ЦК КПСС на встречу с Президиумом ЦК КПЧ в пограничном городке Чиерна-над-Тиссой. Каждый день до 1 августа поезд с вагоном Политбюро пересекал границу, и лидеры КПЧ приходили в гости к Политбюро. Дубчек дал неопределенные обязательства установить более жесткую цензуру, не предоставлять легальный статус оппозиции и изменить состав ЦК.

Всю первую половину августа консерваторы в ЦК КПЧ продолжали убеждать руководителей КПСС , что Дубчек их обманул, что после съезда КПЧ власть в стране перейдет к «контрреволюционным силам» и «правым оппортунистам». 26 августа на своей партконференции словацкие коммунисты должны были заменить консерватора Биляка на Г. Гусака, считавшегося реформистом. Это окончательно нарушило бы равновесие между фракциями в КПЧ.

Решающим моментом преобразований должен был стать XIV съезд КПЧ. На выборах делегатов победили реформисты. На съезде свои посты должны были потерять консерваторы в ЦК партии. После этого Дубчек мог оказаться самыми умеренным реформистом, и реальное лидерство перешло бы к сторонникам радикальных перемен. Идеологом рыночного социализма О. Шиком были разработаны реформы, основанные на широком самоуправлении предприятий.

Брежнев решил действовать, не дожидаясь, пока пройдет съезд чехословацкий коммунистов. Его позиция позднее будет названа “доктриной Брежнева” — никакие изменения не должны нарушить соотношения сил между СССР и миром капитализма, достигнутого после Второй мировой войны. Никакая страна не могла покинуть «социалистический лагерь».

20 августа 1968 г. войска стран Варшавского договора вошли в Чехословакию и взяли ее территорию под свой контроль. Президент ЧССР Л. Свобода приказал своей армии не оказывать сопротивления. Руководство ЦК КПЧ было арестовано. Но чехословацкое общество единодушно поддержало реформаторов. Началась кампания неповиновения советским военным. Большинство представителей организаций КПЧ 22 августа досрочно собрались на XIV съезд, осудили агрессию Варшавского договора и избрали радикальный реформистский ЦК. Съезд потребовал вывести иностранные войска, вернуть всех руководителей страны к своим конституционным обязанностям, соблюдать нормы международного права.

Лидерам КПСС пришлось сесть за стол переговоров с Дубчеком и другими членами ЦК КПЧ. На переговорах 25-26 августа от них требовали формального приглашения войскам Варшавского договора в Чехословакию, отмены результатов съезда и назначения на ключевые посты консервативных коммунистов. В ходе переговоров чехословацкой стороне удалось внести в текст советско-чехословацкого соглашения положение «о поддержке советской стороной политической линии январского и майского пленумов ЦК КПЧ. Споры, правда, разгорелись вокруг апрельского пленума, принявшего «Программу действий КПЧ». После некоторых колебаний Дубчек и его коллеги согласились уступить советскому давлению. Ввод войск был узаконен. Только Ф. Кригель отказался подписать протокол соглашения, и был выведен из руководства КПЧ. Но одновременно с радикалами были отправлены в отставку и некоторые консерваторы.

В дальнейшем радикальные реформаторы постепенно были вытеснены из Политбюро ЦК КПЧ. Соотношение сил изменилось, и 17 апреля 1969 г. Дубчек был заменен Гусаком . Затем последовали массовые увольнения оппозиционно настроенной интеллигенции. Происходили манифестации и столкновения с силами охраны порядка. Новый всплеск митингов последовал в годовщину ввода войск. Но к 1971 г., когда КПЧ провела свой второй XIV съезд, сопротивление было подавлено.

События 1968 года в Чехословакии привлекли внимание всего мира. Социализм с человеческим лицом стал мечтой миллионов людей не только на Востоке, но и на Западе. «Пражская весна» продемонстрировала ведущую роль интеллигенции и гражданского общества в демократическом процессе, что совпадало с тенденциями, проявившимися в это же время в странах Запада. Протесты против подавления «Пражской весны» прокатились по Америке и Европе, включая демонстрацию диссидентов на Красной площади 25 августа 1968 г.

Исторические источники:

Майоров А.М. Вторжение, Чехословакия, 1968. Свидетельства командарма. М., 1998;

Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. М., 1992;

Пражская весна и международный кризис 1968 года. Документы. М., 2010;

Шик О. Весеннее возрождение — иллюзии и действительность. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.