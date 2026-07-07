ПРАЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Пражская наступательная операция (5-12 мая 1945 г.) – последнее крупное Великой Отечественной войны, в ходе которого Красная Армия освободила от нацистской оккупации столицу Чехословакии – Прагу.

Силы сторон.

После разгрома немецких сил на Берлинском направлении и сдачи 2 мая 1945 г. Берлинского гарнизона в руках гитлеровцев оставалась столица Чехословакии Прага. В городе и окрестностях немцы располагали крупным соединением группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Шернера и частью группы армий «Австрия» под командованием генерал-полковника Л. Рендулича. У них было около 1 млн человек личного состава, порядка 10 тыс. орудий, примерно 1000 самолетов и 1900 танков. В числе оборонявших Прагу значились также бойцы дивизий СС «Рейх» и «Валленштейн». Шернер еще в апреле 1945 г. получил приказ от вождя Третьего Рейха А. Гитлера оборонять город до последнего.

Сами чехи организованного сопротивления такой группировке оказать не могли. В районе Праги к началу мая 1945 г. действовало порядка 120 разрозненных партизанских отрядов общей численностью 7,5 тыс. чел. К концу апреля удалось создать Чешский национальный совет (ЧНС) во главе с профессором А.Пражаком, куда входили представители разных политических сил – коммунисты, социал-демократы, либералы, консерваторы. Он должен был взять на себя руководство предстоящим восстанием, однако немедленно начинать выступление не собирался ввиду отсутствия должного количества сил.

Помочь в освобождении города должна была Красная Армия. Согласно договоренностям СССР, США и Великобритании, войти в Прагу предстояло советским солдатам. 3-я американская армия под командованием генерала Д.Паттона должна была занять западные и южные районы Чехии – города Пльзень, Ческе-Будеевице, Карловы Вары, после чего остановиться на заранее оговоренных рубежах. 1 мая командующий 1-го украинского фронта маршал И.С.Конев получил приказ в течение трех дней провести перегруппировку сил для переброски с Берлинского на Пражское направление.

Всего в освобождении Праги СССР задействовал силы трех фронтов – 1-го Украинского, наступавшего с севера, а также шедших с востока соединений 2-го Украинского (под командованием маршала Р.Я.Малиновского ) и 4-го Украинского (под командованием генерала армии А.И.Еременко ). В составе трех фронтов имелось 20 общевойсковых армий численностью до двух миллионов человек, по три воздушные и танковые армии. Наступающие советские силы располагали примерно 30,5 тысячами орудий, тремя тысячами самолетов, двумя тысячами танков и двумя тысячами самоходных артиллерийских установок.

Чешское восстание в Праге.

Первоначально советское наступление на Прагу планировалось на 7 мая, но его ускорили происходившие в городе события. 5 мая поднялось восстание , подготовленное бывшими чехословацкими военными из организации «Бартош» во главе с генералом К.Кутявашром. Сигналом к началу выступления стало разрешение немцев вывешивать сине-красно-белые флаги Чехословакии. В скором времени восставшие стали срывать немецкие стяги со свастикой, захватывать полицейские склады с оружием. В течение дня в их руках оказалась местная радиостанция. В Праге начались бои, по всему городу начали строить баррикады. Немецкое командование стянуло в город тяжелую технику.

РОА переходит на сторону восставших чехов.

В течение дня 6 мая немецким частям при помощи авиации, тяжелой артиллерии и танков удалось почти полностью подавить выступление. В этот момент на сторону восставших перешла часть соединений сотрудничавшей с Гитлером Русской освободительной армии (РОА), продвигавшихся мимо Праги на юг в сторону Австрии. 1-я дивизия Комитета освобождения народов России (КОНР) под командованием генерал-майора С.К.Буняченко самовольно снялась с предписанных им немцами позиций и вошла в Прагу. Немецкий комендант города Р.Туссен приказал Буняченко уйти, пригрозив в противном случае разоружить дивизию, но власовцы предписание не выполнили и вступили в контакт с частью восставших чехов.

Внутри ЧНС не было единства мнений относительно того, принимать ли помощь со стороны РОА – коммунисты и ряд представителей других политических сил выступил против такого шага. 7 мая ЧНС официально отклонил предложение Буняченко, но соединения РОА приняли участие в уличных боях и помогли повстанцам освободить некоторые районы на западе Праги, пробились к аэропорту Рузине. Однако в ночь с 7 на 8 мая основная часть подразделений 1-й дивизии КОНР начала покидать город, не получив от руководителей восстания никаких гарантий относительно своего будущего. Солдаты и офицеры РОА, стремясь избежать попадания в руки Красной Армии, стали уходить в сторону позиций, занимаемых американцами.

Продвижение сил Красной Армии к Праге.

Тем временем соединения Красной Армии продвигались к Праге. Части 1-го Украинского фронта наступали с севера, через Рудные горы. 6 мая они заставили капитулировать немецкие части в районе Бреслау (современный Вроцлав в Польше – Ред.). 7 мая 3-й гвардейской танковой и 5-й гвардейской общевойсковой армий начали бои за Дрезден, через день город удалось взять. 4-я танковая и 13-я общевойсковая армия прорвалась к Рудным горам. 8 мая советским войскам удалось уничтожить штаб Шернера к северу от чешской столицы. С востока на Прагу наступали части 4-го Украинского фронта, 8 мая они взяли Оломоуц и продвинулась вплотную к чешской столице.

Положение восставших пражан после ухода власовцев существенно ухудшилось, они испытывали недостаток в вооружении и обмундировании. 7 мая Шернер получил приказ главнокомандующего вооруженными силами Германии В.Кейтеля о капитуляции, но не стал его выполнять и продолжил подавление восстания. Тем временем в город прибыли представители армии США, сообщившие о капитуляции Германии и посоветовавшие прекратить бои в городе. 8 мая начались переговоры между ЧНС и немецким комендантом Туссеном. Он согласился сдать тяжелое вооружение в обмен на беспрепятственный выход из города.

Однако многие немецкие части не подчинились приказу об уходе и продолжили бои в Праге. Они сжигали дома, где проживало гражданское население. Особыми зверствами отличались бойцы дивизий СС «Рейх» и «Валленштейн». Возникла угроза крупных разрушений и массового убийства горожан. В таких условиях советское командование вечером 8 мая обратилось к немецкому с требованием сложить оружие к 23 часам. Ответа не последовало, после чего в Советском Союзе приняли решение входить в Прагу, где всё еще продолжались бои.

Штурм города силами Красной Армии.

В ночь на 9 мая 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта под командованием генералов П.С.Рыбалко и Д.Д. Лелюшенко совершили 90-километровый бросок из северной Чехии к Праге и вступили в город. Первым в Праге оказался головной дозор 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады из трех танков, затем подтянулись остальные. Вслед за ними в город вошли 302-я стрелковая дивизия, передовой отряд 38-й армии, а также бойцы 1-й чехословацкой танковой бригады. Днем 9 мая в Прагу с юга вошли соединения 2-го Украинского фронта – 6-я гвардейская танковая дивизия, 7-й механизированный корпус и ряд других подразделений.

После получения дополнительный разъяснений от своего командования утром 9 мая немецкие части начали покидать город, стремясь сдаться не советским, а американским войскам, стоявшим к западу и югу. Однако бои в Праге продолжались. Так, в ходе сражения близ Манесова моста немцы подбили танк Т-34. Именем погибшего командира экипажа Ивана Гончаренко впоследствии в Праге назвали улицу. Красной Армии при поддержке местных повстанцев удалось отрезать основную часть немецких сил и остатков корпуса КОНР от дорог на запад и юг. Значительная часть немецких сил попала в «котел» восточнее Праги. 10 мая советские части недалеко от города встретились с американскими.

Жители Праги встречали советских воинов ветками сирени, которая цветет в городе как раз в начале мая. Несмотря на то, что чехословацкая столица в целом перешла под контроль Красной Армии еще к вечеру 9 мая, последние очаги сопротивления немцев в городе подавили спустя три дня. Тем временем бои продолжились к западу и юго-западу от города, целью советского командование было помешать немцам и подразделениям РОА добраться до территории, контролируемой американцами. 12 мая в плен к красноармейцам попал командующий РОА генерал А.А.Власов , спустя три дня – С.К.Буняченко. Порядка 600 власовцев было расстреляно. Линии соприкосновения с американцами удалось достичь к вечеру 11 мая.

Последним крупным боем Пражской наступательной операции стало сражение 11-12 мая около деревни Сливице. Здесь сопротивление Красной Армии оказывали остатки дивизий СС «Рейх» и «Валленштейн» численностью до семи тысяч человек во главе с начальником Управления СС в протекторате Богемия и Моравия обергруппенфюрером СС графом К.-Ф. фон Пюклером-Бургхаусом. Он еще 9 мая пытался сдаться американцам, но получил отказ, после чего приказал соорудить укрепленный лагерь. В результате наступления Красной Армии и сил НКГБ при огневой поддержке армии США лагерь удалось взять, Пюклер-Бургхаус застрелился.

Потери сторон.

В ходе освобождения Праги погибло около 700 красноармейцев, порядка 300 власовцев, 1500 чешских повстанцев, несколько тысяч немцев и мирных жителей. Всего в ходе Пражской наступательной операции советская сторона потеряла 11997 человек убитыми и пропавшими без вести, 40501 человека ранеными, 373 танка и самоходных артиллерийских установки, 80 самолетов. Общие потери немецких соединений составили порядка 40 тысяч убитых и раненых. В плен попало до 860 тысяч человек. В качестве трофеев Красной армии, в частности, досталось около 9500 орудий и минометов, 1800 танков.

429 погибших в ходе боев советских воинов похоронены на Ольшанском кладбище в Праге. На другом участке того же кладбища нашли свое последнее пристанище порядка 600 власовцев. Еще одно кладбище советских солдат располагается на юге города, в районе Гае. Командовавшему операцией по освобождению города маршалу И.С. Коневу присвоили звание почетного гражданина Праги и установили памятник. Всего медалями «За освобождение Праги» отмечены порядка 390 тысяч солдат и офицеров.