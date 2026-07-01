ПРАЖСКАЯ КУЛЬТУРА

ПРАЖСКАЯ КУЛЬТУРА - древнейшая из культур, принадлежность которой славянам общепризнана.

Археологическая куль­тура IV- VII веков на тер­ри­то­рии от бас­сей­на Эль­бы до Пра­во­бе­ре­жья Среднего По­днеп­ро­вья и северной час­ти бас­сей­на Южного Бу­га, от Южной При­бал­ти­ки до По­ду­на­вья и восточных от­ро­гов Альп; древ­ней­шая из куль­тур, при­над­леж­ность ко­то­рой сла­вя­нам об­ще­при­зна­на.

Северо-западные па­мят­ни­ки (ти­па Су­ков - Дзед­зи­цы) рас­смат­ри­ва­ют как ло­каль­ный ва­ри­ант Пражской культуры, но есть точ­ка зре­ния об их ме­ст­ном фор­ми­ро­ва­нии и вы­де­ле­нии в осо­бую куль­ту­ру. Ком­понен­ты Пражской культуры из­вест­ны в груп­пе Ипо­теш­ти - Кын­деш­ти - Чу­рел, на ря­де па­мят­ни­ков Авар­ско­го ка­га­на­та, еди­нич­но у лан­го­бар­дов, ге­пи­дов и других со­седей Пражской культуры, на Бал­ка­нах.

Пражская культура вы­де­ле­на чешским ар­хео­ло­гом И. Бор­ков­ским в конце 1930-х годов, на­зва­на по на­ход­кам на тер­ри­то­рии города Пра­га и её ок­ре­ст­но­стей. В ос­но­ве современного эта­па изу­че­ния Пражской культуры - ра­бо­ты И.П. Ру­са­но­вой.

Основные па­мят­ни­ки - се­ли­ща, груп­пи­рую­щие­ся в «гнёз­да». В северной час­ти ареа­ла Пражской культуры из­вест­ны го­ро­ди­ща. До­ма в основном не­боль­шие под­квад­рат­ные по­лу­зем­лян­ки с пе­чью (ка­мен­кой, в ря­де ре­гио­нов - гли­но­бит­ной) в уг­лу. На се­ве­ро-за­па­де до­ми­ни­ру­ют по­строй­ки, сле­ды ко­то­рых - уг­луб­ле­ния аморф­ных очер­та­ний. В ря­де слу­ча­ев уда­ёт­ся про­сле­дить сруб­ные кон­ст­рук­ции, стол­бо­вые ямы у стен и уг­лов кот­ло­ва­на. Есть хо­зяйственные ямы (в том числе зер­но­хра­ни­ли­ща), на­зем­ные со­ору­же­ния, ог­ра­ды и другие. Встре­ча­ют­ся пе­чи, вы­ре­зан­ные в стен­ке уг­луб­лён­ных по­стро­ек, ве­ро­ят­но, для выпечки хле­ба, хо­тя пред­ла­га­лись и другие ин­тер­пре­та­ции. Мо­гиль­ни­ки (в не­ко­то­рых ре­гио­нах не вы­яв­ле­ны) ча­ще грун­то­вые, ред­ко - кур­ган­ные; тру­по­сож­же­ния с по­ме­ще­ни­ем ос­тан­ков в ям­ку, не­ред­ко - в ке­ра­мическую ур­ну. Ке­ра­мическая по­су­да леп­ная, как пра­ви­ло, не ор­на­мен­ти­ро­ва­на ; до­ми­ни­ру­ют горш­ки с рас­ши­ре­ни­ем в верх­ней тре­ти вы­со­ты; основная тен­ден­ция их эво­лю­ции - уси­ле­ние про­фи­ли­ро­ван­но­сти верх­ней час­ти. В ря­де ре­гио­нов из­вест­ны гли­ня­ные «хлеб­цы». Пряс­ли­ца пре­имущественно би­ко­ни­че­ские (есть и в ви­де при­плюс­ну­тых ша­ри­ков), гли­ня­ные, ино­гда ор­на­мен­ти­ро­ван­ные (ча­ще ком­по­зи­ция­ми из вдав­лен­ных то­чек), из­вест­ны и мер­ге­ле­вые. Встре­ча­ют­ся же­лез­ные но­жи, сер­пы и другие ору­дия. На­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, шпо­ры, уди­ла, под­пруж­ные пряж­ки, де­та­ли убо­ра в основном пред­став­ле­ны те­ми же ти­па­ми, что и у со­сед­них куль­тур. Най­де­но до­воль­но мно­го ка­мен­ных ли­тей­ных форм, лья­чек и других сле­дов ра­бо­ты с цвет­ны­ми ме­тал­ла­ми. Есть сви­де­тель­ст­ва ме­тал­лур­гии же­ле­за. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во. К опор­ным па­мят­ни­кам для изу­че­ния восточной час­ти Пражской культуры от­но­сят­ся Кор­чак, Зим­но, Ко­дын.

Су­ще­ст­ву­ют 3 основных ги­по­те­зы (с мо­дифи­ка­ция­ми) о про­ис­хо­ж­де­нии Пражской культуры: 1) на ос­но­ве тра­ди­ций пше­вор­ской куль­ту­ры (или од­но­го из её ком­по­нен­тов) в Вис­ло-Одер­ском ре­гио­не (ряд польск. ис­сле­до­ва­те­лей главным образом шко­лы Ю. Кост­шев­ско­го; И.П. Ру­са­но­ва, от­час­ти В.В.Се­дов); 2) на ос­но­ве тра­ди­ций зуб­рец­кой куль­ту­ры , про­дол­жав­ших­ся в рам­ках ло­каль­но­го ва­ри­ан­та чер­ня­хов­ской куль­ту­ры в Верх­нем и Среднее Под­не­ст­ро­вье (боль­шин­ст­во украинских ис­сле­до­ва­те­лей, час­тич­но Се­дов); 3) сфор­ми­ро­ва­лась в хо­де рас­се­ле­ния ря­да групп на­се­ле­ния лес­ной зо­ны Восточной Ев­ро­пы на за­пад и юг (Д.А. Ма­чин­ский, М.Б. Щу­кин, К. Год­лов­ский, И. Вер­нер и другие) или в хо­де взаи­мо­дей­ст­вия тра­ди­ций по­том­ков но­си­те­лей по­лес­ско­го ва­ри­ан­та за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры с северными со­се­дя­ми в основном в По­ле­сье, за­тем в хо­де рас­се­ле­ния при­сое­ди­нив ряд бо­лее или ме­нее родственных групп (И.О. Гав­ри­ту­хин, ряд бе­ло­русских ис­сле­до­ва­те­лей).

В эво­лю­ции Пражской культуры вы­де­ля­ют пе­рио­ды (фа­зы): 0 (IV век или середина IV - начало V веков), вре­мя оформ­ле­ния яд­ра Пражской культуры и пе­ре­ход­ный пе­ри­од 0/I (около первой воловины V века) - вре­мя пер­вых ми­гра­ций ; I (V века или середина V - первая половина VI веков), ран­ний, ко­гда Пражская культура рас­про­стра­не­на от По­ле­сья, Среднего По­днеп­ровья, вер­хо­вий Южного Бу­га до Восточного При­кар­па­тья, бас­сей­на Средней и Верх­ней Вис­лы, в Ниж­ней Си­ле­зии, по­яв­ля­ет­ся на се­ве­ро-вос­то­ке Кар­пат­ско­го бас­сей­на и на Ниж­нем Ду­нае; II (VI века или середина VI - начало VII веков) - «клас­си­че­ской» Пражской культуры, ко­гда ос­ваи­ва­ет­ся ряд ре­гио­нов в По­ду­навье и на Эль­бе; III (VII век, в не­ко­то­рых ре­гио­нах до середины VII века) позд­ний, ко­гда Пражская культура дос­ти­га­ет тер­ри­то­ри­аль­но­го мак­си­му­ма, в её не­драх на­чи­на­ют скла­ды­вать­ся ло­каль­ные куль­ту­ры четвертой четверти первого тысячелетия, в том числе в Восточной Ев­ро­пе - Лу­ки-Рай­ко­вец­кой (смотрите так­же «Сах­нов­ка»).

Прак­ти­че­ски все­ми спе­циа­ли­ста­ми Пражской культуры счи­та­ет­ся от­ра­же­ни­ем яд­ра тра­диционной куль­ту­ры на­ро­да, имев­ше­го са­мо­на­зва­ние «сла­вя­не» (или близ­кое) и из­вест­но­го в гре­ко-латинских письменных ис­точ­ни­ках VI-VII веков как скла­ви­ны (смотрите так­же в статье «Сла­вя­не»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)