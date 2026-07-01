ПРАЖСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРАЖСКАЯ КУЛЬТУРА - древнейшая из культур, принадлежность которой славянам общепризнана.
Археологическая культура IV- VII веков на территории от бассейна Эльбы до Правобережья Среднего Поднепровья и северной части бассейна Южного Буга, от Южной Прибалтики до Подунавья и восточных отрогов Альп; древнейшая из культур, принадлежность которой славянам общепризнана.
Северо-западные памятники (типа Суков - Дзедзицы) рассматривают как локальный вариант Пражской культуры, но есть точка зрения об их местном формировании и выделении в особую культуру. Компоненты Пражской культуры известны в группе Ипотешти - Кындешти - Чурел, на ряде памятников Аварского каганата, единично у лангобардов, гепидов и других соседей Пражской культуры, на Балканах.
Пражская культура выделена чешским археологом И. Борковским в конце 1930-х годов, названа по находкам на территории города Прага и её окрестностей. В основе современного этапа изучения Пражской культуры - работы И.П. Русановой.
Основные памятники - селища, группирующиеся в «гнёзда». В северной части ареала Пражской культуры известны городища. Дома в основном небольшие подквадратные полуземлянки с печью (каменкой, в ряде регионов - глинобитной) в углу. На северо-западе доминируют постройки, следы которых - углубления аморфных очертаний. В ряде случаев удаётся проследить срубные конструкции, столбовые ямы у стен и углов котлована. Есть хозяйственные ямы (в том числе зернохранилища), наземные сооружения, ограды и другие. Встречаются печи, вырезанные в стенке углублённых построек, вероятно, для выпечки хлеба, хотя предлагались и другие интерпретации. Могильники (в некоторых регионах не выявлены) чаще грунтовые, редко - курганные; трупосожжения с помещением останков в ямку, нередко - в керамическую урну. Керамическая посуда лепная, как правило, не орнаментирована; доминируют горшки с расширением в верхней трети высоты; основная тенденция их эволюции - усиление профилированности верхней части. В ряде регионов известны глиняные «хлебцы». Пряслица преимущественно биконические (есть и в виде приплюснутых шариков), глиняные, иногда орнаментированные (чаще композициями из вдавленных точек), известны и мергелевые. Встречаются железные ножи, серпы и другие орудия. Наконечники стрел и копий, шпоры, удила, подпружные пряжки, детали убора в основном представлены теми же типами, что и у соседних культур. Найдено довольно много каменных литейных форм, льячек и других следов работы с цветными металлами. Есть свидетельства металлургии железа. В основе хозяйства - земледелие и животноводство. К опорным памятникам для изучения восточной части Пражской культуры относятся Корчак, Зимно, Кодын.
Существуют 3 основных гипотезы (с модификациями) о происхождении Пражской культуры: 1) на основе традиций пшеворской культуры (или одного из её компонентов) в Висло-Одерском регионе (ряд польск. исследователей главным образом школы Ю. Костшевского; И.П. Русанова, отчасти В.В.Седов); 2) на основе традиций зубрецкой культуры, продолжавшихся в рамках локального варианта черняховской культуры в Верхнем и Среднее Поднестровье (большинство украинских исследователей, частично Седов); 3) сформировалась в ходе расселения ряда групп населения лесной зоны Восточной Европы на запад и юг (Д.А. Мачинский, М.Б. Щукин, К. Годловский, И. Вернер и другие) или в ходе взаимодействия традиций потомков носителей полесского варианта зарубинецкой культуры с северными соседями в основном в Полесье, затем в ходе расселения присоединив ряд более или менее родственных групп (И.О. Гавритухин, ряд белорусских исследователей).
В эволюции Пражской культуры выделяют периоды (фазы): 0 (IV век или середина IV - начало V веков), время оформления ядра Пражской культуры и переходный период 0/I (около первой воловины V века) - время первых миграций; I (V века или середина V - первая половина VI веков), ранний, когда Пражская культура распространена от Полесья, Среднего Поднепровья, верховий Южного Буга до Восточного Прикарпатья, бассейна Средней и Верхней Вислы, в Нижней Силезии, появляется на северо-востоке Карпатского бассейна и на Нижнем Дунае; II (VI века или середина VI - начало VII веков) - «классической» Пражской культуры, когда осваивается ряд регионов в Подунавье и на Эльбе; III (VII век, в некоторых регионах до середины VII века) поздний, когда Пражская культура достигает территориального максимума, в её недрах начинают складываться локальные культуры четвертой четверти первого тысячелетия, в том числе в Восточной Европе - Луки-Райковецкой (смотрите также «Сахновка»).
Практически всеми специалистами Пражской культуры считается отражением ядра традиционной культуры народа, имевшего самоназвание «славяне» (или близкое) и известного в греко-латинских письменных источниках VI-VII веков как склавины (смотрите также в статье «Славяне»).