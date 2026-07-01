«ПРАЖСКАЯ ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ»
«ПРАЖСКАЯ ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ» - событие, считающееся началом Тридцатилетней войны 1618-1648 годов и Чешского восстания 1618-1620 годов.
Произошла в условиях борьбы протестантов и католиков.
В апреле 1618 года съезд протестантского дворянства выразил протест против нарушений конфессионального равновесия, установленного Маестатом 1609 года (грамота о свободе некатолического вероисповедания, изданная Рудольфом II Габсбургом).
Император Священной Римской империи Маттиас (Матвей, 1612-1619 годы), ещё в 1617 году навязавший в качестве короля Чехии своего двоюродного брата - герцога Штирийского Фердинанда (смотрите «Фердинанд II Габсбург»), отверг требования оппозиции и запретил сословные съезды. В начале нового, запрещённого съезда вожди радикальной части оппозиции, стремясь привлечь на свою сторону нерешительное большинство дворянства, 23 мая свергли королевских наместников, фанатичных католиков В. Славату и Я. Мартиница, выбросив их, вместе с секретарём Фабрициусом, из окна королевской канцелярии во дворце на Пражском Граде (все остались живы). Оппозиция избрала новое правительство - Директорию, которая начала собирать войско и обратилась за иностранной помощью.
Гравюра с изображением второй «Пражской дефенестрации», опубликованная в том числе в многотомном «Theatrum europeum», издававшемся М. Мерианом (смотрите в статье Иллюстрация), была очень популярной в Европе.