«ПРАЖСКАЯ ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ»

«ПРАЖСКАЯ ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ» - со­бы­тие, счи­таю­щее­ся на­ча­лом Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов и Чеш­ско­го вос­ста­ния 1618-1620 годов.

Про­изош­ла в ус­ло­ви­ях борь­бы про­тес­тан­тов и ка­то­ли­ков.

В апреле 1618 года съезд про­тес­тант­ско­го дво­рян­ст­ва вы­ра­зил про­тест про­тив на­ру­ше­ний кон­фес­сио­наль­но­го рав­но­ве­сия, ус­та­нов­лен­но­го Мае­ста­том 1609 года (гра­мо­та о сво­бо­де не­ка­то­лического ве­ро­ис­по­ве­да­ния, из­дан­ная Ру­доль­фом II Габс­бур­гом).

Им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Мат­ти­ас (Мат­вей, 1612-1619 годы), ещё в 1617 году на­вя­зав­ший в ка­че­ст­ве ко­ро­ля Че­хии сво­его двою­род­но­го бра­та - гер­цо­га Шти­рий­ско­го Фер­ди­нан­да (смотрите «Фер­ди­нанд II Габс­бург»), от­верг тре­бо­ва­ния оп­по­зи­ции и за­пре­тил со­слов­ные съез­ды. В на­ча­ле но­во­го, за­пре­щён­но­го съез­да во­ж­ди ра­ди­каль­ной час­ти оп­по­зи­ции, стре­мясь при­влечь на свою сто­ро­ну не­ре­ши­тель­ное боль­шин­ст­во дво­рян­ст­ва, 23 мая сверг­ли ко­ро­лев­ских на­ме­ст­ни­ков, фа­на­тич­ных ка­то­ли­ков В. Сла­ва­ту и Я. Мар­ти­ни­ца, вы­бро­сив их, вме­сте с сек­ре­та­рём Фаб­ри­циу­сом, из ок­на ко­ро­лев­ской кан­це­ля­рии во двор­це на Праж­ском Гра­де (все ос­та­лись жи­вы). Оп­по­зи­ция из­бра­ла но­вое пра­ви­тель­ст­во - Ди­рек­то­рию, ко­то­рая на­ча­ла со­би­рать вой­ско и об­ра­ти­лась за иностранной по­мо­щью.

Гра­вю­ра с изо­браже­ни­ем второй «Пражской дефенестрации», опуб­ли­ко­ван­ная в том числе в мно­го­том­ном «Theatrum euro­pe­um», из­да­вав­шем­ся М. Ме­риа­ном (смотрите в статье Ил­лю­ст­ра­ция ), бы­ла очень по­пу­ляр­ной в Ев­ро­пе.