ПРАЙМЕРИЗ
ПРАЙМЕРИЗ - способ выдвижения кандидатов на выборные должности от политической партии посредством голосования, обеспечивающий избирателям возможность участвовать в процессе отбора кандидатур.
Различают прямые праймериз, на которых избиратели голосуют непосредственно за претендентов, желающих баллотироваться на выборные должности, и непрямые праймериз, на которых избиратели голосуют за делегатов на партийные съезды, где выдвигаются кандидаты от партии на выборные должности. Праймериз традиционно используются в США, однако в последние годы стали также применяться отдельными политическими партиями в других странах (Франция, Италия, Греция, Австралия, Израиль, Россия).
В США кандидаты должны выиграть праймериз, чтобы номинироваться от определённой партии. На парламентских выборах применяются прямые праймериз, на президентских выборах - непрямые праймериз. Процесс выдвижения кандидатов - децентрализованный, так как порядок номинации регламентируется на уровне штатов. В 46 штатах праймериз применяются для выдвижения кандидатов на все выборные должности общенационального уровня и уровня штатов. Праймериз могут организовываться как политическими партиями, так и органами государственной власти штата.
В процессе праймериз избирателям могут предоставляться различные возможности для выражения своего волеизъявления. В закрытых праймериз, где на голосование выносится избирательный бюллетень определённой партии, принимают участие только те избиратели, которые заявили о своей принадлежности к данной партии (принесли присягу, что на последних выборах голосовали за эту партию) и зарегистрировались в качестве её избирателей. В полузакрытых праймериз, наряду с избирателями от партии, которая проводит голосование, могут участвовать и те избиратели, которые зарегистрировались в качестве беспартийных. На открытых праймериз любой избиратель может по своему выбору проголосовать за кандидатов, включённых в избирательный бюллетень любой из партий, участвующих в праймериз (но только один раз). В общих праймериз могут также участвовать все избиратели, независимо от их парт. принадлежности, однако в этом случае в избирательный бюллетень включаются кандидатуры от разных партий и избиратель может выбрать любого из них. При этом в качестве кандидата от конкретной партии номинируется претендент, представляющий эту партию и набравший наибольшее число голосов.