ПРАЙМЕРИЗ

ПРАЙМЕРИЗ - способ выдвижения кандидатов на выборные должности от политической партии посредством голосования, обеспечивающий избирателям возможность участвовать в процессе отбора кандидатур.

Раз­ли­ча­ют пря­мые праймериз, на ко­то­рых из­би­ра­те­ли го­ло­су­ют не­по­сред­ствен­но за пре­тен­ден­тов, же­лаю­щих бал­ло­ти­ро­вать­ся на вы­бор­ные долж­но­сти, и не­пря­мые праймериз, на ко­то­рых из­би­ра­те­ли го­ло­су­ют за де­ле­га­тов на партийные съез­ды, где вы­дви­га­ют­ся кан­ди­да­ты от пар­тии на вы­бор­ные долж­но­сти. Праймериз тра­ди­ци­он­но ис­поль­зу­ют­ся в США, од­на­ко в по­след­ние го­ды ста­ли так­же при­ме­нять­ся отдельными по­ли­тическими пар­тия­ми в других стра­нах ( Фран­ция , Ита­лия, Гре­ция, Ав­ст­ра­лия, Из­ра­иль , Рос­сия).

В США кан­ди­да­ты долж­ны вы­иг­рать праймериз, что­бы но­ми­ни­ро­вать­ся от оп­ре­де­лён­ной пар­тии. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах при­ме­ня­ют­ся пря­мые праймериз, на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах - не­пря­мые праймериз. Про­цесс вы­дви­же­ния кан­ди­да­тов - де­цен­тра­ли­зо­ван­ный, так как по­ря­док но­ми­на­ции рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся на уров­не шта­тов. В 46 шта­тах праймериз при­ме­ня­ют­ся для вы­дви­же­ния кан­ди­да­тов на все вы­бор­ные долж­но­сти об­ще­на­цио­наль­но­го уров­ня и уров­ня шта­тов. Праймериз мо­гут ор­га­ни­зо­вы­вать­ся как по­ли­тическими пар­тия­ми, так и ор­га­на­ми государственной вла­сти шта­та.

В про­цес­се праймериз из­би­ра­те­лям мо­гут пре­дос­тав­лять­ся различные воз­мож­но­сти для вы­ра­же­ния сво­его во­ле­изъ­яв­ле­ния. В за­кры­тых праймериз, где на го­ло­со­ва­ние вы­но­сит­ся из­би­ра­тель­ный бюл­ле­тень оп­ре­де­лён­ной пар­тии, при­ни­ма­ют уча­стие толь­ко те из­би­ра­те­ли, ко­то­рые зая­ви­ли о сво­ей при­над­леж­но­сти к дан­ной пар­тии (при­нес­ли при­ся­гу, что на по­след­них вы­бо­рах го­ло­со­ва­ли за эту пар­тию) и за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­лись в ка­че­ст­ве её из­би­ра­те­лей. В по­лу­за­кры­тых праймериз, на­ря­ду с из­би­ра­те­ля­ми от пар­тии, ко­то­рая про­во­дит го­ло­со­ва­ние, мо­гут уча­ст­во­вать и те из­би­ра­те­ли, ко­то­рые за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­лись в ка­че­ст­ве бес­пар­тий­ных. На от­кры­тых праймериз лю­бой из­би­ра­тель мо­жет по сво­ему вы­бо­ру про­го­ло­со­вать за кан­ди­да­тов, вклю­чён­ных в из­би­ра­тель­ный бюл­ле­тень лю­бой из пар­тий, уча­ст­вую­щих в праймериз (но толь­ко один раз). В об­щих праймериз мо­гут так­же уча­ст­во­вать все из­би­ра­те­ли, не­за­ви­си­мо от их парт. при­над­леж­но­сти, од­на­ко в этом слу­чае в из­би­рательный бюл­ле­тень вклю­ча­ют­ся кан­ди­да­ту­ры от раз­ных пар­тий и из­би­ра­тель мо­жет вы­брать лю­бо­го из них. При этом в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та от кон­крет­ной пар­тии но­ми­ни­ру­ет­ся пре­тен­дент, пред­став­ляю­щий эту пар­тию и на­брав­ший наи­боль­шее чис­ло го­ло­сов.

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