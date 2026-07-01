ПРАЙДОВА ЧИСТКА

ПРАЙДОВА ЧИСТКА - изгнание из английского парламента пресвитериан , осуществлённое под руководством полковника Т. Прайда в декабре 1648 года.

Прайдовой чистке предшествовали диспуты в Долгом парламенте о дальнейшей судьбе взятого парламентской армией в плен короля Карла I.

Пре­сви­те­ри­ан­ское боль­шин­ст­во 5 декабря 1648 года вы­ска­за­лось за во­зоб­нов­ле­ние пе­ре­го­во­ров с ко­ро­лём. Ут­ром сле­дую­ще­го дня по при­ка­зу ин­де­пен­дент­ско­го (смотрите «Ин­де­пен­ден­ты») ко­ман­до­ва­ния пар­ла­мент­ской ар­мии пол­ки Прай­да и Н. Ри­ча ок­ру­жи­ли зда­ние пар­ла­мен­та.

45 де­пу­та­тов-пре­сви­те­ри­ан бы­ли аре­сто­ва­ны (впо­след­ст­вии ос­во­бо­ж­де­ны), 186 уда­ле­ны из пар­ла­мен­та, но ос­тав­ле­ны на сво­бо­де, 83 де­пу­та­там-пре­сви­те­риа­нам бы­ло по­зво­ле­но вой­ти в пар­ла­мент толь­ко по­сле то­го, как они офи­ци­аль­но зая­ви­ли, что не бу­дут го­ло­со­вать за вос­ста­нов­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти (86 де­пу­та­тов-пре­сви­те­ри­ан, учи­ты­вая раз­ви­тие со­бы­тий, не яви­лись на за­се­да­ние). В чис­лен­но уре­зан­ном пар­ла­мен­те, про­зван­ном «охво­сть­ем Дол­го­го пар­ла­мен­та» и на­счи­ты­вав­шем около 200 человек (до Прайдовой чистки английский пар­ла­мент на­счи­ты­вал 489 де­пу­та­тов), ве­ду­щие по­зи­ции за­ня­ли ин­де­пен­ден­ты.

Под дав­ле­ни­ем ар­мии ис­клю­че­ние де­пу­та­тов-пре­сви­те­ри­ан бы­ло оформ­ле­но как ре­ше­ние са­мо­го пар­ла­мен­та. Од­ним из ре­зуль­та­тов Прайдовой чистки ста­ло при­ня­тие ре­ше­ния о су­де над ко­ро­лём. По окон­ча­нии Английской ре­во­лю­ции Прайдова чистка 21 февраля 1660 года объ­яв­ле­на не­за­кон­ной, все ос­та­вав­шие­ся в жи­вых де­пу­та­ты вос­ста­нов­ле­ны в сво­ём ста­ту­се, по­сле че­го Дол­гий пар­ла­мент офи­ци­аль­но рас­пу­щен.

Не­ко­то­рые ис­то­ри­ки склон­ны рас­смат­ри­вать Прайдову чистку как един­ст­венный в английской ис­то­рии во­енный пе­ре­во­рот.

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