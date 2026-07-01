ПРАЙДОВА ЧИСТКА
ПРАЙДОВА ЧИСТКА - изгнание из английского парламента пресвитериан, осуществлённое под руководством полковника Т. Прайда в декабре 1648 года.
Прайдовой чистке предшествовали диспуты в Долгом парламенте о дальнейшей судьбе взятого парламентской армией в плен короля Карла I.
Пресвитерианское большинство 5 декабря 1648 года высказалось за возобновление переговоров с королём. Утром следующего дня по приказу индепендентского (смотрите «Индепенденты») командования парламентской армии полки Прайда и Н. Рича окружили здание парламента.
45 депутатов-пресвитериан были арестованы (впоследствии освобождены), 186 удалены из парламента, но оставлены на свободе, 83 депутатам-пресвитерианам было позволено войти в парламент только после того, как они официально заявили, что не будут голосовать за восстановление королевской власти (86 депутатов-пресвитериан, учитывая развитие событий, не явились на заседание). В численно урезанном парламенте, прозванном «охвостьем Долгого парламента» и насчитывавшем около 200 человек (до Прайдовой чистки английский парламент насчитывал 489 депутатов), ведущие позиции заняли индепенденты.
Под давлением армии исключение депутатов-пресвитериан было оформлено как решение самого парламента. Одним из результатов Прайдовой чистки стало принятие решения о суде над королём. По окончании Английской революции Прайдова чистка 21 февраля 1660 года объявлена незаконной, все остававшиеся в живых депутаты восстановлены в своём статусе, после чего Долгий парламент официально распущен.
Некоторые историки склонны рассматривать Прайдову чистку как единственный в английской истории военный переворот.