ПРАВЫЙ УКЛОН

Группа руководителей ВКП (б) (лидеры Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский), выступавшая против ликвидации НЭП в 1928-1929 гг.

Конфликт между правым крылом ВКП(б) и группой И. Сталина возник в условиях обострения кризиса хлебозаготовок зимой 1927-1928 гг. Противоречия касались прежде всего возможности сохранения политики НЭП или ее свертывания. Неудача хлебозаготовок привела Сталина и его сторонников к выводу, что модель НЭП не в состоянии обеспечить устойчивое экономическое развитие и задачи индустриализации. Для форсированной индустриализации нужен был хлеб, и Сталин решил взять его методами «военного коммунизма». 6 января 1928 г. от имени Политбюро ВКП(б) сталинский секретариат выпустил чрезвычайные директивы местным парторганизациям — специальные отряды милиции и ОГПУ блокировали хлебопроизводящие районы и стали отбирать хлеб у крестьян. Стала активно применяться статья 107 уголовного кодекса о «спекуляции» хлебом, под которую подводили и попытки реализовать хлеб рыночным путем. 14 января Политбюро утвердило это решение. Члены Политбюро лично возглавили хлебозаготовительную кампанию в регионах. Чрезвычайные меры, по существу заимствованные из платформы левой оппозиции, дали хлеб в 1928 г., но отбили у крестьян желание производить его “излишки”.

Действия И. Сталина вызвали острый конфликт в руководстве, который в 1928 г. развивался негласно. Главный редактор «Правды» Н. Бухарин, председатель СНК А. Рыков и руководитель профсоюзов М. Томский критиковали Сталина на заседаниях руководящих органов. Они указывали на крестьянские восстания, вспыхнувшие вслед за чрезвычайными мерами.

Усилению позиций Сталина способствовало « Шахтинское дело ». "Разоблачение" вредителей дало возможность Сталину заявить об обострении классовой борьбы, о том, что планы индустриального развития сознательно занижены специалистами, а само строительство тормозится "вредителями". Переход к военным методам борьбы с трудностями вызывал поддержку партийной массы, имевшей опыт гражданской войны.

Летом вновь обнаружилась нехватка продовольствия. Сталин возобновил чрезвычайные методы хлебозаготовок. На июльском пленуме ЦК Бухарин признал, что чрезвычайные меры себя оправдали, но им нельзя дать перерасти в систему военного коммунизма. Сталин не собирался возвращаться к военному коммунизму, планировал провести ускоренную коллективизацию, чтобы подчинить сельское хозяйство воле партии и получить продовольствие для индустриализации. В сентябре 1928 г. Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) опубликовал план экономического развития, в котором основные затраты направлялись на развитие тяжелой промышленности. Бухарин выступил со статьей "Заметки экономиста". В ней под видом троцкизма Бухарин критиковал политику форсированной индустриализации и защищал легкую промышленность, которая быстрее дает прибыль.

Сталин и его сторонники начали критику "правого уклона" в партии, который мешает быстрому строительству социализма, не называя фамилий своих оппонентов. Пленум ЦК принял компромиссные резолюции, осуждавшие и чрезвычайные методы, и правый уклон. В Политбюро Сталин и Бухарин обвиняли друг друга в сближении с троцкизмом.

У Сталина в руках был секретариат ЦК, у "правых" - хозяйственные и профсоюзные структуры, возглавлявшиеся Рыковым и Томским, и возглавляемая Бухариным «Правда», на которую ориентировались средства массовой информации СССР. Но официальная пресса могла отстаивать только единую общепартийную точку зрения. Бухарин не решился в этот период начать открытую полемику со Сталиным, которая могла бы привести к расколу партии и потере её монополии на власть. Завоевав на свою сторону большинство в Политбюро, Сталин развернул наступление на организации, в которых преобладали сторонники “правых”, сменяя их руководителей. В знак протеста Бухарин и Томский подали в отставку со своих постов.

30 января 1929 г. Бухарину пришлось давать ответ на Центральной контрольной комиссии ВКП(б) за неосторожную встречу в оппозиционером Л. Каменевым . Признав ошибочность переговоров с Каменевым, Бухарин в свою очередь обвинил Сталина в нарушении норм партийной демократии. В заявлении 9 февраля Бухарин, Рыков и Томский критиковали Сталина за то, что он «протаскивает» троцкистский лозунг «дани» с крестьян на нужды индустриализации. В то же время трое членов Политбюро не признавали себя фракцией и призывали к примирению.

На объединенном пленуме ЦК и ЦКК 16-23 апреля 1929 г. произошла решающая дискуссия между Бухариным и Сталиным. После ожесточенных споров взгляды «правых» были осуждены ЦК. В августе 1929 г. началась уже открытая травля Бухарина "и его школы". Шельмуемые в прессе бухаринцы уже не могли ответить своим противникам публично. Пленум ЦК 10-17 ноября «банкротство позиции правых уклонистов (группа т. Бухарина), являющейся не чем иным, как выражением давления мелкобуржуазной стихии, паникой перед обострившейся классовой борьбой, капитулянтством перед трудностями социалистического строительства». 26 ноября 1929 г. лидеры “правых” нехотя признали ошибочность своих взглядов. В это время по инициативе Сталина плановые показатели «Пятилетки» были снова повышены, в декабре был провозглашен «великий перелом», означавший фактическое прекращение политики НЭП и начало создания тоталитарной социально-политической системы.

Исторические источники:

Бухарин Н.И. Избранные труды. М., 1988;

Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989;

Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928-1929 гг. М., 2000;

Советское руководство. Переписка. 1928-1941. М., 1999;

Сталин И. Сочинения. Т. 5-11. М., 1947-1949.

Автор статьи: Шубин А.В.