«Прáвый центр»

«Прáвый центр» — политическое объединение правых политиков, образовавшееся в Москве в конце 1917 — начале 1918 для сопротивления советской власти. Лидеры П. И. Новгородцев, А. В. Кривошеин , В. И. Гурко, С. М. Леонтьев и др. Участвовал П. Б. Струве . Возникло на основе Совета общественных деятелей с участием Торгово-­промышленного комитета, Союза земельных собственников, членов Конституционно-­демократической партии (КДП) и монархических групп. Под контролем «П. ц.» действовала офицерская организация числом около 800 человек. В мае 1918 «П. ц.» раскололся из-за разногласий по вопросу о внешнеполитической ориентации. Деятели, не согласные с прогерманской ориентацией (в основном из КДП) и республиканцы покинули «П. ц.» и создали Национальный центр . Оставшиеся в «П. ц.» деятели в основном покинули советскую территорию, и к концу года он прекратил деятельность.

Лит. : Гурко В. И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу // Архив русской революции. Т. 15. М., 1993. А. В. Шубин .