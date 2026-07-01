ПРАВОВОЙ РЕАЛИЗМ
ПРАВОВОЙ РЕАЛИЗМ - юридическое движение, возникшее в США в первой половине XX века. Главные представители: американские правоведы К. Ллевеллин и Дж. Франк.
Основные труды по правовому реализму принадлежат Ллевеллину: «Немного реализма о реализме» (1931 год), «Право и социальные науки» (1949 год) и другие. Дж. Франк изложил свои взгляды в работах: «Право и современное сознание» (1931 год), «Судьба и свобода» (1945 год), «Разбирательство в судах первой инстанции» (1949 год) и так далее.
Правовых реалистов объединяет скептицизм - отрицание господствовавших тогда школ права. Сами они отождествляли право и закон. Закон был для них лишь сырьём, предоставляемым законодателем судьям. Право - результат деятельности главным образом судов (судей), шерифов, тюремщиков, адвокатов и прочих, то есть соответствующих учреждений и лиц, своими индивидуальными решениями создающих право. Само право состоит не столько из «бумажных норм», выраженных в законе, сколько из правоприменительной (законоприменительной) деятельности конкретных людей, наделённых на то официальными полномочиями.
Различают умеренный правовой реализм (К. Ллевеллин и другие), предлагавший опираться не на «бумажные нормы», а на «нормы реальные», дающие возможность предсказывать исход дела в причастных тому инстанциях, и крайний, радикальный правовой реализм (Дж. Франк и другие), утверждавший, что материальная истина в судебном процессе недостижима и что юриспруденция вообще не должна рассматриваться как наука.
Своеобразным аналогом американского правового реализма стал родившийся между двумя мировыми войнами прошлого столетия скандинавский (шведский) правовой реализм, распространившийся не только в скандинавских странах, но и в странах Западной Европы. Он развился на базе европейской (континентальной) кодифицированной правовой системы под влиянием психологической теории права Л.И. Петражицкого. Главные представители: А. Хегерстрём (1889-1939 годы), его важнейшая публикация - «Понятие обязательства в римском праве» (тома 1-2, 1927-1941 годы), и К. Оливекруна (1897-1980 годы), его ключевая работа - «Право как факт» опубликована в 1939 году. Скандинавские правоведы делали упор на необходимости знать социальные условия генезиса правовых норм и определяли действующее в стране право как совокупность предвидений будущих судебных решений по определённым вопросам.
В целом правовой реализм как в США, так и в Европе оказал позитивное воздействие на устаревшую в тот период законодательную практику. Он ценен своей критической характеристикой формировавшейся в его время юридической науки, сложившемуся и функционировавшему тогда правосудию.
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