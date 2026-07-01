ПРАВОВОЙ РЕАЛИЗМ

ПРАВОВОЙ РЕАЛИЗМ - юридическое движение, возникшее в США в первой половине XX века. Главные представители: американские правоведы К. Ллевеллин и Дж. Франк.

Основные тру­ды по правовому реализму при­над­ле­жат Лле­вел­ли­ну: «Не­мно­го реа­лиз­ма о реа­лиз­ме» (1931 год), «Пра­во и со­ци­аль­ные на­у­ки» (1949 год) и другие. Дж. Франк из­ло­жил свои взгля­ды в ра­бо­тах: «Пра­во и со­вре­мен­ное соз­на­ние» (1931 год), «Судь­ба и сво­бо­да» (1945 год), «Раз­би­ратель­ст­во в су­дах пер­вой ин­стан­ции» (1949 год) и так далее.

Пра­во­вых реа­ли­стов объ­е­ди­ня­ет скеп­ти­цизм - от­ри­ца­ние гос­под­ство­вав­ших то­гда школ пра­ва. Са­ми они ото­жде­ст­в­ля­ли пра­во и за­кон . За­кон был для них лишь сырь­ём, пре­дос­тав­ляе­мым за­ко­но­да­те­лем судь­ям. Пра­во - ре­зуль­тат дея­тель­но­сти главным образом су­дов (су­дей), ше­ри­фов, тю­рем­щи­ков, ад­во­ка­тов и прочих, то есть со­от­вет­ст­вую­щих уч­ре­ж­де­ний и лиц, свои­ми ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми ре­ше­ния­ми соз­даю­щих пра­во. Са­мо пра­во со­сто­ит не столь­ко из «бу­маж­ных норм», вы­ра­жен­ных в за­ко­не, сколь­ко из пра­во­при­ме­ни­тель­ной (за­ко­но­при­ме­ни­тель­ной) дея­тель­но­сти кон­крет­ных лю­дей, на­де­лён­ных на то официальными пол­но­мо­чия­ми.

Раз­ли­ча­ют уме­рен­ный правовой реализм (К. Лле­вел­лин и другие), пред­ла­гав­ший опи­рать­ся не на «бу­маж­ные нор­мы», а на «нор­мы ре­аль­ные», даю­щие воз­мож­ность пред­ска­зы­вать ис­ход де­ла в при­ча­ст­ных то­му ин­стан­ци­ях, и край­ний, ра­ди­каль­ный правовой реализм (Дж. Франк и другие), ут­вер­ждав­ший, что ма­те­ри­аль­ная ис­ти­на в су­деб­ном про­цес­се не­дос­ти­жи­ма и что юрис­пру­ден­ция во­об­ще не долж­на рас­смат­ри­вать­ся как нау­ка.

Свое­об­раз­ным ана­ло­гом американского правового реализма стал ро­див­ший­ся ме­ж­ду дву­мя ми­ро­вы­ми вой­на­ми про­шло­го сто­ле­тия скандинавский (швед­ский) правовой реализм, рас­про­стра­нив­ший­ся не толь­ко в скандинавских стра­нах, но и в стра­нах Западной Ев­ро­пы. Он раз­вил­ся на ба­зе ев­ро­пей­ской (кон­ти­нен­таль­ной) ко­ди­фи­ци­ро­ван­ной пра­во­вой сис­те­мы под вли­яни­ем пси­хо­ло­ги­че­ской тео­рии пра­ва Л.И. Пет­ра­жиц­ко­го . Главные пред­ста­ви­те­ли: А. Хе­гер­ст­рём (1889-1939 годы), его важ­ней­шая пуб­ли­ка­ция - «По­ня­тие обя­за­тель­ст­ва в рим­ском пра­ве» (тома 1-2, 1927-1941 годы), и К. Оли­век­ру­на (1897-1980 годы), его клю­че­вая ра­бо­та - «Пра­во как факт» опуб­ли­ко­ва­на в 1939 году. Скандинавские пра­во­ве­ды де­ла­ли упор на не­об­хо­ди­мо­сти знать со­ци­аль­ные ус­ло­вия ге­не­зи­са пра­во­вых норм и оп­ре­де­ля­ли дей­ст­вую­щее в стра­не пра­во как со­во­куп­ность пред­ви­де­ний бу­ду­щих су­деб­ных ре­ше­ний по оп­ре­де­лён­ным во­про­сам.

В це­лом правовой реализм как в США, так и в Ев­ро­пе ока­зал по­зи­тив­ное воз­дей­ст­вие на ус­та­рев­шую в тот пе­ри­од за­ко­но­дательную прак­ти­ку. Он це­нен сво­ей кри­тической ха­рак­те­ри­сти­кой фор­ми­ро­вав­шей­ся в его вре­мя юри­дической нау­ки, сло­жив­ше­му­ся и функ­цио­ни­ро­вав­ше­му то­гда пра­во­су­дию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)