ПРАВОВОЙ ПОЗИТИВИЗМ
ПРАВОВОЙ ПОЗИТИВИЗМ - разновидность толкования природы и назначения права, понимаемого как совокупность действующих законов.
Эта совокупность и есть право в жизни, которое обнаруживает себя прежде всего в виде правил. Всякий закон, в какую бы грамматическую или иную форму не облекался, всегда представляет собой норму права или правило поведения.
Так как нормы права отличаются от других социальных норм тем, что соблюдение их поддерживается требованием (в виде убеждения или принуждения), исходящим от государства, то отсюда позитивисты-законники делают вывод: 1) что вне государства нет права и 2) что действие норм права ограничивается пределами власти государства. Такой государственно центристский подход к восприятию права игнорирует наличие права в виде обычая, который не обязательно исходит от государства и одновременно не принимает во внимание правотворчество сограждан, которые, например, заключают двусторонние договоры и тем самым обретают вполне определённые юридической взаимосвязи в виде возникающих при этом прав и обязанностей, а также подразумевают определённые гарантии своего осуществления, не обязательно связанные с государственным принуждением.
Правовой позитивизм как обособленная область юридических знаний существует с XIX века. Произошло это под сильным влиянием исследовательской и просветительной активности И. Бентама и особенно после публикации «Лекций о юриспруденции, или Философии позитивного права» (четвертое издание 1873 года) Дж. Остина, где содержалось знаменитое определение права как приказа (команды) суверена (верховного правителя). Для позитивистов нормы права составляют продукт человеческой воли и являются средствами достижения человеческих целей. Поэтому нормы подлежат оценке с точки зрения их целесообразности и справедливости. Вместе с тем подвергаются оценке и те цели, которые предполагается достичь при помощи юридических норм. Вниманию исследователя, таким образом, подлежит только то право, которое действует, но не то право, которое должно бы действовать. Этим ограничением предотвращается, согласно позитивистам, опасность смешения права с правовым идеалом, со справедливостью (Г.Ф. Шершеневич и другие). Правовое явление как объект правоведения - это прежде всего норма права. Конечно, норма права не есть что-то материальное, поддающееся осязанию, но отсюда не следует, что правоведение не имеет объекта для теоретического познания. Выраженный властвующими лицами в определённой форме приказ определённого содержания и воспринятый подвластными посредством слуха и зрения есть определённый во времени факт. Это произошло и воспринято как явление. Сознание связанности своих действий вследствие воспринятой нормы, а также сознание свободы своих действий на основе воспринятой нормы составляют акты производного психического сознания.
Иногда позитивистами именуют представителей юридической науки с целью осуждения узко догматических «формалистических позиций», согласно которым с правом всегда всё ясно («закон есть закон») и, каким бы беспомощным и неправильным оно ни становилось, применяться оно должно со всей строгостью и неуклонностью. Подобная ориентация находила оправдание и поддержку в работах логических позитивистов с их тезисом о том, что значение слова есть способ верификации (проверки на истинность), а также среди социологических позитивистов, где общепринятым было представление о том, что социальные явления должны изучаться методами естественных наук.
Давним пунктом расхождений между юристами-позитивистами и непозитивистами был и остаётся характер взаимоотношений права и морали. Одна позиция в решении этого вопроса допускает признание нераздельности моральных и правовых требований в тех или иных правоотношениях [«мягкий позитивизм», или «включающий (мораль) позитивизм»], другая его отрицает («исключающий позитивизм»). Характерно в данном случае, что самые строгие в методологических отношении юристы-позитивисты всё же делают исключение и признают сочетаемость права и морали в двух случаях - когда правовые требования формулируются от имени священного авторитета и когда такие требования становятся составной частью условных (договорных) отношений. В российском философском правоведении эта тема была предметом острой и памятной полемики между философом В.С. Соловьёвым (с его тезисом о неизменном присутствии в праве минимума моральных требований) и либерально-консервативным политическим мыслителем Б.Н. Чичериным на рубеже XIX-XX веков.
Выражение «юридический позитивизм» не очень популярно в России. Отчасти это связано с тем, что юристы не проводят различия между правовым позитивизмом, с одной стороны, и филос. позитивизмом, а также логическим позитивизмом - с другой. А иногда сторонники правового позитивизм и его противники вкладывают разный смысл в одни и те же слова или термины.
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