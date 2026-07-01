ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ - неуважение, отрицательное отношение к действующей системе права со стороны граждан, должностных лиц, государственных или общественных структур.

Правовой нигилизм мо­жет вы­ра­жать­ся в раз­ных фор­мах: пред­на­ме­рен­ные на­ру­ше­ния дей­ст­вую­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ва , вклю­чаю­щие в се­бя круг на­ка­зуе­мых дея­ний; наи­бо­лее опас­ный вид правового нигилизма - уго­лов­ные пре­ступ­ле­ния, на­но­ся­щие фи­зи­че­ский, ма­те­ри­аль­ный, мо­раль­ный вред об­ще­ст­ву; мас­со­вое не­со­блю­де­ние, не­ис­пол­не­ние пра­во­вых пред­пи­са­ний, то есть та­кое по­ло­же­ние, ко­гда субъ­ек­ты общественных отношений дей­ст­ву­ют про­из­воль­но, не со­от­но­ся своё по­ве­де­ние с дей­ст­вую­щи­ми нор­ма­ми пра­ва ; при­ня­тие не­пра­виль­ных с за­кон­ной точ­ки зре­ния нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов, в ре­зуль­та­те че­го воз­ни­ка­ют ост­рые пра­во­вые кол­ли­зии; под­ме­на долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми, официальными ор­га­на­ми прин­ци­па за­кон­но­сти по­ли­тической це­ле­со­об­раз­но­стью, иду­щей враз­рез с кон­сти­ту­ци­он­ны­ми прин­ци­па­ми государственного управления; кон­фрон­та­ция пред­ста­вительных и ис­пол­нительных ор­га­нов государственной власти, по­ро­ж­даю­щая ме­ж­ду эти­ми ор­га­на­ми различные тре­ния, кон­флик­ты, от­кры­тые про­ти­во­стоя­ния, от­ри­ца­тель­но ска­зы­ваю­щие­ся на сис­те­ме государственного управления; на­ру­ше­ние кон­сти­ту­ци­он­ных прав че­ло­ве­ка, ко­гда не­воз­мож­на их прак­тическая жиз­нен­ная реа­ли­за­ция, от­сут­ст­ву­ет не­об­хо­ди­мая ох­ра­на и за­щи­та их со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва, вслед­ст­вие че­го те­ря­ет­ся до­ве­рие к го­судар­ст­ву; на­цио­наль­но-пра­во­вой ни­ги­лизм, ко­гда национальные ин­те­ре­сы гра­ж­дан не на­хо­дят над­ле­жа­щей пра­во­вой ох­ра­ны и за­щи­ты, иг­но­ри­ру­ют­ся, ущем­ля­ют­ся или оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом ги­пер­тро­фи­ру­ют­ся; док­три­наль­ный пра­во­вой ни­ги­лизм , ко­гда име­ет ме­сто оп­ре­де­лён­ная дог­ма­ти­за­ция го­су­дар­ст­вен­но-пра­во­вой дей­ст­ви­тель­но­сти, ут­вер­жда­ет­ся при­мат по­ли­ти­ки над пра­вом. Как сви­де­тель­ст­ву­ет ис­то­рический опыт, ме­ж­ду пра­вом и по­ли­ти­кой не все­гда воз­мож­на па­ра­диг­ма­тическая взаи­мо­до­пол­няе­мость. В по­ли­ти­ке главный прин­цип - прин­цип праг­ма­тической це­ле­со­об­раз­но­сти, вы­тес­няю­щий обыч­но под­лин­но пра­во­вое или низ­во­дя­щий его до уров­ня пус­тых аб­ст­рак­ций. По­ли­тическая идео­ло­гия час­то вы­сту­па­ет дез­ор­га­ни­зую­щей си­лой в ста­нов­ле­нии и раз­ви­тии тех или иных пра­во­вых про­цес­сов в сис­те­ме общественных отношений.

В ка­че­ст­ве пре­вен­тив­ных средств пре­одо­ле­ния правового нигилизма на­зы­ва­ют­ся: по­вы­ше­ние об­щей и правовой культуры гра­ж­дан; со­вер­шен­ст­во­ва­ние дей­ст­вую­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ва; про­фи­лак­ти­ка пра­во­на­ру­ше­ний; уп­ро­че­ние прин­ци­па за­кон­но­сти в сис­те­ме государственного управления; под­го­тов­ка вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных юри­ди­че­ских кад­ров.

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