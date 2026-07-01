ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ - неуважение, отрицательное отношение к действующей системе права со стороны граждан, должностных лиц, государственных или общественных структур.
Правовой нигилизм может выражаться в разных формах: преднамеренные нарушения действующего законодательства, включающие в себя круг наказуемых деяний; наиболее опасный вид правового нигилизма - уголовные преступления, наносящие физический, материальный, моральный вред обществу; массовое несоблюдение, неисполнение правовых предписаний, то есть такое положение, когда субъекты общественных отношений действуют произвольно, не соотнося своё поведение с действующими нормами права; принятие неправильных с законной точки зрения нормативных правовых актов, в результате чего возникают острые правовые коллизии; подмена должностными лицами, официальными органами принципа законности политической целесообразностью, идущей вразрез с конституционными принципами государственного управления; конфронтация представительных и исполнительных органов государственной власти, порождающая между этими органами различные трения, конфликты, открытые противостояния, отрицательно сказывающиеся на системе государственного управления; нарушение конституционных прав человека, когда невозможна их практическая жизненная реализация, отсутствует необходимая охрана и защита их со стороны государства, вследствие чего теряется доверие к государству; национально-правовой нигилизм, когда национальные интересы граждан не находят надлежащей правовой охраны и защиты, игнорируются, ущемляются или определённым образом гипертрофируются; доктринальный правовой нигилизм, когда имеет место определённая догматизация государственно-правовой действительности, утверждается примат политики над правом. Как свидетельствует исторический опыт, между правом и политикой не всегда возможна парадигматическая взаимодополняемость. В политике главный принцип - принцип прагматической целесообразности, вытесняющий обычно подлинно правовое или низводящий его до уровня пустых абстракций. Политическая идеология часто выступает дезорганизующей силой в становлении и развитии тех или иных правовых процессов в системе общественных отношений.
В качестве превентивных средств преодоления правового нигилизма называются: повышение общей и правовой культуры граждан; совершенствование действующего законодательства; профилактика правонарушений; упрочение принципа законности в системе государственного управления; подготовка высококвалифицированных юридических кадров.
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