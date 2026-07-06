ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - государство, власть в котором ограничена правом, осуществляется в правовых формах.
Термин «Правовое государство» (Rechtsstaat) возник и утвердился в немецкой юридической литературе впервой трети XIX века (в трудах немецких правоведов К.Т. Велькера, Р. фон Моля и других). В дальнейшем он получил широкое распространение и разнообразные трактовки.
В изначальном немецком варианте правовое государство - это государство, ограниченное в своих действиях изданными им законами. Наиболее известна концепция самоограничения государства правом Г. Еллинека. Право в данном случае отождествляется с принятыми государством законами (и иными нормативными актами). Государство в своей управленческой деятельности связано изданными им законами, сохраняя при этом право в любое время и по своему усмотрению изменять их содержание. Суть данного понимания правового государства выразил российский дореволюционный юрист В.М. Гессен: «Правовым называется государство, которое признает обязательными для себя, как правительства, создаваемые им же, как законодателем, юридические нормы» (Гессен В. О правовом государстве // Правовое государство и народное голосование. К реформе государственного строя России. СПб., 1906. Вып. 2. С. 11). Во многом сходное понимание правового государства утвердилось в России в позднесоциалистический период (так называемый государство социалистической законности).
В странах англосаксонской правовой традиции аналогом понятия «Правовое государство» является концепция верховенства права (rule of law) в её классическом варианте, разработанном английским юристом А.В. Дайси на рубеже XIX-XX веков. Верховенство права исключает произвол власти и даже широкие дискреционные полномочия правительства. Управление людьми осуществляется на основе права. Наказание возможно только за нарушение закона, установленное судом. Признаётся правовое равенство граждан. Любой человек (включая должностных лиц), каково бы ни было его звание или положение, подчиняется обычным законам государства и подлежит юрисдикции обычных судов. Всё, что не запрещено, является дозволенным. Осуществляется эффективная судебная защита прав отдельных лиц. В целом английская доктрина исходит из того, что право там, где есть средство его защиты (ubi jus ibi remedium).
Современные трактовки правового государства основываются на идеологии естественных неотчуждаемых прав человека. Ограниченность государства правом, что является первым признаком правового государства, предполагает верховенство прав и свобод человека, которые признаются первичными по отношению к государству, не производными от государства и изданного им закона, а, напротив, определяющими назначение государства и пределы его публично-властных полномочий. Данная идея выражена в Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» (статья 2); «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (часть 2 статья 17); «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (статья 18). В отношении частных лиц в правовом государстве действует принцип «разрешено всё, что прямо не запрещено законом». Причём ограничение прав человека допускается только в целях защиты прав и свобод других лиц, а также публичного порядка (смотрите «Оговорка о публичном порядке»), в рамках которого они признаются и обеспечиваются. В отношении органов и лиц, наделённых публично-властными полномочиями, действует обратный принцип: «запрещено всё, что прямо не разрешено законом». Причём разрешено им может быть лишь то, что необходимо для защиты прав и свобод человека и поддержания публичного порядка. Именно признание верховенства прав и свобод человека в указанном выше смысле образует первый и основополагающий признак правового государства.
Вторым признаком правового государства является наличие надлежащих формально-юридических гарантий прав и свобод человека. Это означает, что права человека должны получить полное, конкретное и непротиворечивое закрепление в законодательстве (и иных источниках права), а также должны быть созданы органы и процедуры, обеспечивающие их эффективную защиту от возможных нарушений со стороны как частных лиц, так и государства.
Третий признак правового государства - наличие институциональных гарантий прав человека. Они заключаются прежде всего в организации государственной власти в соответствии с принципом разделения властей. Рассредоточение публично-властных полномочий между тремя ветвями государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной - и предоставление им возможностей для взаимного контроля и сдерживания деятельности друг друга создаёт необходимые гарантии от монополизации власти, а отсюда и гарантии индивидуальной свободы для граждан.
Современное правовое государство - это демократическое государство, в рамках которого обеспечивается свободный и формально равный доступ всех граждан к участию в осуществлении государственной власти (право избирать и быть избранным, право участвовать в референдуме, право петиции, право на доступ к государственной службе), а также широкие публичные свободы - свобода слова, собраний, объединений и тому подобное, позволяющие оказывать влияние на осуществление государственной власти.
Современное правовое государство - это конституционное государство, где конституция рассматривается как основа государственно-правовой системы страны и закрепляет все важнейшие признаки правового государства. Поэтому важнейшим институтом правового государства является конституционный контроль, посредством которого обеспечивается соответствие решений и действий органов государственной власти конституции страны и прежде всего осуществляется контроль за конституционностью законов (смотрите Конституционный суд).
Конституции многих стран, принятые после Второй мировой войны, специально закрепляют характеристику государства как правового (например, статья 28 Основного закона Германии, статья 1 Конституции Испании, статья 2 Конституции Португалии, статья 1 Конституции Российской Федерации, статья 4 Конституции Болгарии и другие)
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