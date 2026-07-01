ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - правовая организация общества, представляющая собой одну из его социальных подсистем.
Правовая система как самостоятельное понятие сформировалось в отечественной науке в 1980-х годах и стало использоваться, наряду с понятием «система права», как имеющее более широкое значение. Некоторые учёные считают его появление следствием неудачного перевода работы известного компаративиста Р. Давида «Основные правовые системы современности», где речь шла о системах права. В ряде случаев (особенно в переводной литературе) понятие «Правовая система» продолжает использоваться в качестве синонима понятия «система права» в значении совокупности структурно и функционально упорядоченных правовых норм, действующих в той или иной стране или сообществе, в том числе мировом.
Однако более распространено придание понятию «Правовая система» самостоятельного и более широкого значения. Правовая система в широком смысле включает в себя разноплановые правовые явления, характеризующие правовую организацию общества. Обычно принято говорить о национальной правовой системе как правовой системе конкретного государства.
В структуре правовой системы выделяют различные компоненты. Нормативный компонент образуют правовые нормы, объединённые в институты и отрасли права (то, что иначе называется системой права), а также источники права в формальном смысле - нормативные юридические тексты, где нормы права находят своё внешнее выражение (конституции, законы и иные нормативные правовые акты, судебные прецеденты, нормативные договоры, правовые обычаи, правовая доктрина). Институциональный (или организационный) компонент представлен различными организациями и учреждениями, осуществляющими юридическая деятельность, прежде всего связанную с правотворчеством и правоприменением (государство в целом, его органы и должностные лица, органы местного самоуправления, некоторые общественные образования, народной коллегии адвокатов, политические партии и тому подобное). Идеологический компонент включает в себя состояние правосознания общества, а именно: типичные для данного общества представления о праве и государстве, их роли и назначении в обществе; юридическую науку и разрабатываемые ею правовые доктрины и понятия; правовую культуру населения в целом и особенности правосознания отдельных социальных групп. Практический или деятельностный компонент - это состояние юридической практики, то есть принятые способы правотворчества и реализации права (в том числе юридическая техника, стиль юридического мышления и юридической аргументации, практика принятия юридических решений), типичные формы юридически значимого поведения населения. Конечная цель функционирования правовой системы - прочный правопорядок и режим законности.
Правовая система общества находится в тесной взаимосвязи с другими социальными системами - экономической, духовной и особенно с политической. Все компоненты Правовая система имеют с политической системой множество общих элементов.
Национальная правовая система взаимодействует с международной правовой системой, с наднациональными правовыми системами (например, с правовой системой Европейского союза, Совета Европы, СНГ и тому подобное), структуры которых имеют аналогичные компоненты, а также с правовой системой других государств.
Понятие «Правовая система» тесно связано и во многом пересекается с понятиями «правовая культура» (в широком смысле) и «правовая традиция», которые в большей мере акцентируют внимание на исторической и социокультурной обусловленности права того или иного общества, а не на его юридико-технических особенностях. Понятие «Правовая система» может использоваться и для характеристики особенностей права группы стран, отличающихся определённой общностью правового развития. В данном случае оно выступает синонимом понятия правовая семья.
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