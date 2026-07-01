ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - пра­во­вая ор­га­ни­за­ция об­ще­ст­ва, пред­став­ляю­щая со­бой од­ну из его со­ци­аль­ных под­сис­тем.

Правовая система как са­мо­сто­ятельное по­ня­тие сфор­ми­ро­ва­лось в отечественной нау­ке в 1980-х годах и ста­ло ис­поль­зо­вать­ся, на­ря­ду с по­ня­ти­ем «сис­те­ма пра­ва», как имею­щее бо­лее ши­ро­кое зна­че­ние. Не­ко­то­рые учё­ные счи­та­ют его по­яв­ле­ние след­ст­ви­ем не­удач­но­го пе­ре­во­да ра­бо­ты из­вест­но­го ком­па­ра­ти­ви­ста Р. Да­ви­да «Ос­нов­ные пра­во­вые сис­те­мы со­вре­мен­но­сти», где речь шла о сис­те­мах пра­ва. В ря­де слу­ча­ев (осо­бен­но в пе­ре­вод­ной литературе) по­ня­тие «Правовая система» про­дол­жа­ет ис­поль­зо­вать­ся в ка­че­ст­ве си­но­ни­ма по­ня­тия «сис­те­ма пра­ва» в зна­че­нии со­во­куп­но­сти струк­тур­но и функ­цио­наль­но упо­ря­до­чен­ных пра­во­вых норм, дей­ст­вую­щих в той или иной стра­не или со­об­ще­ст­ве, в том числе ми­ро­вом.

Од­на­ко бо­лее рас­про­стра­не­но при­да­ние по­ня­тию «Правовая система» са­мо­стоя­тель­но­го и бо­лее ши­ро­ко­го зна­че­ния. Правовая система в ши­ро­ком смыс­ле вклю­ча­ет в се­бя раз­но­пла­но­вые пра­во­вые яв­ле­ния, ха­рак­те­ри­зую­щие пра­во­вую ор­га­ни­за­цию об­ще­ст­ва. Обыч­но при­ня­то го­во­рить о национальной правовой системе как правовой системе кон­крет­но­го го­су­дар­ст­ва.

В струк­ту­ре правовой системы вы­де­ля­ют различные ком­по­нен­ты. Нор­ма­тив­ный ком­по­нент об­ра­зу­ют пра­во­вые нор­мы , объ­е­ди­нён­ные в ин­сти­ту­ты и от­рас­ли пра­ва (то, что ина­че на­зы­ва­ет­ся сис­те­мой пра­ва), а так­же ис­точ­ни­ки пра­ва в фор­маль­ном смыс­ле - нор­ма­тив­ные юри­дические тек­сты, где нор­мы пра­ва на­хо­дят своё внеш­нее вы­ра­же­ние ( кон­сти­ту­ции , за­ко­ны и иные нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты, су­деб­ные пре­це­ден­ты , нор­ма­тив­ные до­го­во­ры, пра­во­вые обы­чаи, пра­во­вая док­три­на). Ин­сти­ту­ци­о­наль­ный (или ор­га­ни­за­ци­он­ный) ком­по­нент пред­став­лен различными ор­га­ни­за­ция­ми и уч­ре­ж­де­ния­ми, осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми юри­дическая дея­тель­ность, пре­ж­де все­го свя­зан­ную с пра­во­твор­че­ст­вом и пра­во­при­ме­не­ни­ем (го­су­дар­ст­во в це­лом, его ор­га­ны и долж­но­ст­ные ли­ца, ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, не­ко­то­рые об­щественные об­ра­зо­ва­ния, народной кол­ле­гии ад­во­ка­тов, по­ли­тические пар­тии и тому подобное). Идео­ло­гический ком­по­нент вклю­ча­ет в се­бя со­стоя­ние пра­во­соз­на­ния об­ще­ст­ва, а имен­но: ти­пич­ные для дан­но­го об­ще­ст­ва пред­став­ле­ния о пра­ве и го­су­дар­ст­ве, их ро­ли и на­зна­че­нии в об­ще­ст­ве; юри­дическую нау­ку и раз­ра­ба­ты­вае­мые ею пра­во­вые док­три­ны и по­ня­тия; пра­во­вую куль­ту­ру на­се­ле­ния в це­лом и осо­бен­но­сти пра­во­соз­на­ния отдельных со­ци­аль­ных групп. Прак­ти­че­ский или дея­тель­но­ст­ный ком­по­нент - это со­стоя­ние юри­дической прак­ти­ки, то есть при­ня­тые спо­со­бы пра­во­твор­че­ст­ва и реа­ли­за­ции пра­ва (в том числе юри­дическая тех­ни­ка, стиль юри­дического мыш­ле­ния и юри­дической ар­гу­мен­та­ции, прак­ти­ка при­ня­тия юри­дических ре­ше­ний), ти­пич­ные фор­мы юри­ди­че­ски зна­чи­мо­го по­ве­де­ния на­се­ле­ния. Ко­неч­ная цель функ­цио­ни­ро­ва­ния правовой системы - проч­ный пра­во­по­ря­док и ре­жим за­кон­но­сти.

Правовая система об­ще­ст­ва на­хо­дит­ся в тес­ной вза­и­мо­свя­зи с другими со­ци­аль­ны­ми сис­те­ма­ми - эко­но­ми­че­ской, ду­хов­ной и осо­бен­но с по­ли­ти­че­ской. Все ком­по­нен­ты Правовая система име­ют с по­ли­тической сис­те­мой мно­же­ст­во об­щих эле­мен­тов.

На­цио­наль­ная правовая система взаи­мо­дей­ст­ву­ет с ме­ж­ду­народной правовой системой, с над­на­цио­наль­ны­ми правовыми системами (например, с правовой системой Ев­ропейского сою­за, Со­ве­та Ев­ро­пы, СНГ и тому подобное), струк­ту­ры ко­то­рых име­ют ана­ло­гич­ные ком­по­нен­ты, а так­же с правовой системой других го­су­дарств.

По­ня­тие «Правовая система» тес­но свя­за­но и во мно­гом пе­ре­се­ка­ет­ся с по­ня­тия­ми «правовая культура» (в ши­ро­ком смыс­ле) и «пра­во­вая тра­ди­ция», ко­то­рые в боль­шей ме­ре ак­цен­ти­ру­ют вни­ма­ние на ис­то­ри­че­ской и со­цио­куль­тур­ной обу­слов­лен­но­сти пра­ва то­го или ино­го об­ще­ст­ва, а не на его юри­ди­ко-тех­нических осо­бен­но­стях. По­ня­тие «Правовая система» мо­жет ис­поль­зо­вать­ся и для ха­рак­те­ри­сти­ки осо­бен­но­стей пра­ва груп­пы стран, от­ли­чаю­щих­ся оп­ре­де­лён­ной общ­но­стью пра­во­во­го раз­ви­тия. В дан­ном слу­чае оно вы­сту­па­ет си­но­ни­мом по­ня­тия пра­во­вая се­мья .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)