ПРАВОВАЯ НОРМА

ПРАВОВАЯ НОРМА - правило поведения общего характера.

Бу­ду­чи раз­но­вид­но­стью со­ци­аль­ных норм, правовая норма об­ла­да­ет все­ми при­су­щи­ми им при­зна­ка­ми. Правовая норма при­ну­ди­тель­на, то есть вы­ра­жа­ет пра­ви­ло по­ве­де­ния, ко­торое объ­ек­тив­но по сво­ему ха­рак­те­ру, до­пус­кая как ис­пол­не­ние, так и на­ру­ше­ние, ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в ка­че­ст­ве обя­за­тель­но­го и обес­пе­чи­ва­ет­ся санк­ци­ей . Правовая норма со­ци­аль­на, то есть на­прав­ле­на на ре­гу­ли­ро­ва­ние от­но­ше­ний ме­ж­ду людь­ми и не яв­ля­ет­ся са­мо­ис­пол­ни­мой (тре­бу­ет для сво­его обес­пе­че­ния сис­те­мы спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ных и при­ме­няе­мых санк­ций). Правовая норма вы­ра­жа­ет со­ци­аль­но ти­пич­ные («нор­маль­ные») и со­ци­аль­но эф­фек­тив­ные (по­лез­ные) об­раз­цы по­ве­де­ния, ко­то­рые в си­лу это­го и ус­та­нав­ли­ва­ют­ся в ка­че­ст­ве при­ну­ди­тель­но обес­пе­чи­вае­мых пра­вил. Кро­ме этих при­зна­ков, об­щих для всех со­ци­аль­ных норм, Правовая норма об­ла­да­ет ря­дом и спе­ци­фических свойств. Правовая норма об­ще­обя­за­тель­на, то есть вы­ра­жа­ет тре­бо­ва­ние, ад­ре­са­ты ко­то­ро­го не пер­со­ни­фи­ци­ро­ва­ны и оп­ре­де­ля­ют­ся об­щи­ми, ро­до­вы­ми при­зна­ка­ми ( гра­ж­да­не стра­ны , долж­но­ст­ные ли­ца, не­со­вер­шен­но­лет­ние, жен­щи­ны, имею­щие де­тей в воз­рас­те до трёх лет, и тому подобное). Об­ще­обя­за­тель­ность правовой нормы про­ис­те­ка­ет из её над­ле­жа­ще­го ус­та­нов­ле­ния (ком­пе­тент­ным ор­га­ном в оп­ре­де­лён­ном ис­точ­ни­ке пра­ва) и обес­пе­чи­ва­ет­ся в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти государственным при­ну­ж­де­ни­ем. Правовая норма пред­став­ля­ет со­бой фор­маль­но оп­ре­де­лён­ное пра­ви­ло по­ве­де­ния; она фик­си­ру­ет аб­ст­ракт­ные, фор­ма­ли­зо­ван­ные мо­де­ли по­ве­де­ния, но вме­сте с тем со­дер­жит до­ста­точ­но кон­крет­ные пред­пи­са­ния, по­зво­ляю­щие чёт­ко оп­ре­де­лять пра­ва и обя­зан­но­сти уча­ст­ни­ков ре­гу­ли­руе­мо­го от­но­ше­ния. Фор­маль­ная оп­ре­де­лён­ность правовой нормы тре­бу­ет её тек­сту­аль­но­го вы­ра­же­ния в том или ином ис­точ­ни­ке пра­ва (как пра­ви­ло, в письменном ак­те, хо­тя су­ще­ст­ву­ют и обыч­но-пра­во­вые нор­мы, не имею­щие письменного за­кре­п­ле­ния).

В за­ви­си­мо­сти от раз­ных сущ­но­ст­ных пред­став­ле­ний о пра­ве (ти­пов пра­во­по­ни­ма­ния) вы­де­ля­ют­ся и иные спе­ци­фические при­зна­ки правовой нормы. Для сто­рон­ни­ков ле­гист­ско­го (эта­ти­ст­ско­го, за­кон­ни­че­ско­го) по­зи­ти­виз­ма основным при­зна­ком правовой нормы яв­ля­ет­ся её ус­та­нов­ле­ние или санк­цио­ни­ро­ва­ние го­су­дар­ст­вом в ис­хо­дя­щем от не­го ак­те и обес­пе­чен­ность государственным при­ну­ж­де­нием. В рам­ках со­цио­ло­гической кон­цеп­ций пра­ва ак­цент де­ла­ет­ся на фак­ти­че­ской реа­ли­зуе­мо­сти правовой нормы; она долж­на быть ле­ги­тим­ной , во­пло­щать­ся в ре­аль­ных пра­во­от­но­ше­ни­ях, обес­пе­чи­вать­ся су­деб­ной и административной за­щи­той. С точ­ки зре­ния ес­те­ст­вен­но-пра­во­вой шко­лы важ­ней­шим при­зна­ком правовой нормы яв­ля­ет­ся её спра­вед­ли­вость, со­от­вет­ст­вие мо­раль­но-нрав­ст­вен­ным или ре­лигиозным пред­став­ле­ни­ям, до­ми­ни­рую­щим в об­ще­ст­ве. В ли­бер­тар­ных ин­тер­пре­та­ци­ях пра­ва правовая норма трак­ту­ет­ся как ме­ра сво­бо­ды уча­ст­ни­ков пра­во­от­но­ше­ний, вы­ра­жаю­щая и за­кре­п­ляю­щая их фор­маль­ное ра­вен­ст­во.

Правовая норма име­ет спе­ци­фическую ло­гическую струк­ту­ру, вклю­чаю­щую три эле­мен­та: ги­по­те­зу, дис­по­зи­цию и санк­цию. Ги­по­те­за - ука­за­ние на ус­ло­вия, при на­ли­чии ко­то­рых сле­ду­ет ру­ко­во­дство­вать­ся дан­ной нор­мой; дис­по­зи­ция - пред­пи­сы­вае­мое нор­мой пра­ви­ло по­ве­де­ния; санк­ция - не­бла­го­при­ят­ные по­след­ст­вия, на­сту­паю­щие в слу­чае на­ру­ше­ния дис­по­зи­ции. Схе­ма­тич­но ло­гическая струк­ту­ра правовой нормы мо­жет быть пред­став­ле­на в ви­де ус­лов­но­го пред­ло­же­ния: «Ес­ли… ( ги­по­те­за ), то… (дис­по­зи­ция), ина­че… (санк­ция)». Толь­ко един­ст­во всех трёх эле­мен­тов об­ра­зу­ет пра­во­вую нор­му.

Правовая норма все­гда вы­ра­же­на в том или ином нор­ма­тив­ном юри­дическом тек­сте (ис­точ­ни­ке пра­ва в фор­маль­ном смыс­ле). При этом язы­ко­вое вы­ра­же­ние и ор­га­ни­за­ция юри­дических тек­стов прак­ти­че­ски ни­ко­гда пол­но­стью не сов­па­да­ют с ло­гической струк­ту­рой правовой нормы. В кон­крет­ных их фраг­мен­тах (пре­ж­де все­го в стать­ях и пунк­тах за­ко­нов и других нор­ма­тив­ных ак­тов), как пра­ви­ло, бы­ва­ют пред­став­ле­ны лишь отдельных пред­пи­са­ния, об­ра­зую­щие тот или иной эле­мент ло­гической струк­ту­ры пра­во­вой нор­мы.

Раз­ли­ча­ют три спо­со­ба из­ло­же­ния правовой нормы в юри­дических тек­стах. Пря­мой спо­соб пред­по­ла­га­ет пол­ное вос­про­из­ве­де­ние в фраг­мен­те тек­ста (ста­тье, пунк­те) всех эле­мен­тов ло­гической струк­ту­ры правовой нормы. При ис­поль­зо­ва­нии от­сы­лоч­но­го спо­со­ба ука­зы­ва­ют­ся кон­крет­ные ста­тьи, час­ти, пунк­ты оп­ре­де­лён­но­го нор­ма­тив­но­го ак­та, где мож­но най­ти эле­мен­ты ло­гической струк­ту­ры правовой нормы, от­сут­ст­вую­щие в дан­ном фраг­мен­те. При блан­кет­ном спо­со­бе из­ло­же­ния для вос­ста­нов­ле­ния от­сут­ст­вую­щих эле­мен­тов ло­гической струк­ту­ры правовой нормы так­же не­об­хо­ди­мо об­ра­тить­ся к другому нор­ма­тив­но­му ак­ту, но от­сыл­ка к не­му осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в са­мой об­щей фор­ме (например: «На­ру­ше­ние пра­вил тех­ни­ки безо­пас­но­сти на­ка­зы­ва­ет­ся…», «В слу­ча­ях, ус­та­нов­лен­ных фе­де­раль­ным за­ко­ном, …»). Кро­ме то­го, раз­ли­ча­ют аб­ст­ракт­ное (че­рез ука­за­ние на об­щие, ро­до­вые, фор­маль­ные при­зна­ки) и ка­зу­аль­ное (кон­крет­ное, де­таль­ное, си­туа­ци­он­ное) из­ло­же­ние правовой нормы. Аб­ст­ракт­ный спо­соб из­ло­же­ния правовой нормы ха­рак­те­рен для нор­ма­тив­ных ак­тов, ка­зу­аль­ный - для су­деб­ных и административных пре­це­ден­тов.

Су­ще­ст­ву­ет мно­же­ст­во раз­но­об­раз­ных клас­си­фи­ка­ций правовых норм. Все они в дос­та­точ­ной ме­ре ус­лов­ны. По от­рас­ле­вой при­над­леж­но­сти (по пред­ме­ту пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния) вы­де­ля­ют нор­мы кон­сти­ту­ци­он­но­го, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го, гра­ж­дан­ско­го, уго­лов­но­го и тому подобное пра­ва. В за­ви­си­мо­сти от ха­рак­те­ра дис­по­зи­ции раз­ли­ча­ют за­пре­щаю­щие, обя­зы­ваю­щие и упра­во­мо­чи­ваю­щие правовые нормы. Спе­ци­фи­ка ис­поль­зуе­мо­го ме­то­да пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния по­зво­ля­ет го­во­рить об им­пе­ра­тив­ных (од­но­знач­но пред­пи­сы­ваю­щих кон­крет­ный ва­ри­ант по­ве­де­ния) и дис­по­зи­тив­ных (пре­дос­тав­ляю­щих воз­мож­ность для вы­бо­ра ва­ри­ан­та по­ве­де­ния) правовых нормах. По сфе­ре дей­ст­вия раз­ли­ча­ют правовые нормы об­щие и спе­ци­аль­ные, пред­став­ляю­щие со­бой ис­клю­че­ние, изъ­я­тие, ча­ст­ный слу­чай об­щих (например, правовые нормы, оп­ре­де­ляю­щие осо­бен­но­сти при­вле­че­ния к уго­ловной от­вет­ст­вен­но­сти отдельных ка­те­го­рий лиц - не­со­вер­шен­но­лет­них, де­пу­та­тов, су­дей). Из­вест­ны и так называемые не­ти­пич­ные нор­ма­тив­ные пред­пи­са­ния - нор­мы-прин­ци­пы, нор­мы-оп­ре­де­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)