ПРАВОВАЯ НОРМА
ПРАВОВАЯ НОРМА - правило поведения общего характера.
Будучи разновидностью социальных норм, правовая норма обладает всеми присущими им признаками. Правовая норма принудительна, то есть выражает правило поведения, которое объективно по своему характеру, допуская как исполнение, так и нарушение, устанавливается в качестве обязательного и обеспечивается санкцией. Правовая норма социальна, то есть направлена на регулирование отношений между людьми и не является самоисполнимой (требует для своего обеспечения системы специально разработанных и применяемых санкций). Правовая норма выражает социально типичные («нормальные») и социально эффективные (полезные) образцы поведения, которые в силу этого и устанавливаются в качестве принудительно обеспечиваемых правил. Кроме этих признаков, общих для всех социальных норм, Правовая норма обладает рядом и специфических свойств. Правовая норма общеобязательна, то есть выражает требование, адресаты которого не персонифицированы и определяются общими, родовыми признаками (граждане страны, должностные лица, несовершеннолетние, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, и тому подобное). Общеобязательность правовой нормы проистекает из её надлежащего установления (компетентным органом в определённом источнике права) и обеспечивается в случае необходимости государственным принуждением. Правовая норма представляет собой формально определённое правило поведения; она фиксирует абстрактные, формализованные модели поведения, но вместе с тем содержит достаточно конкретные предписания, позволяющие чётко определять права и обязанности участников регулируемого отношения. Формальная определённость правовой нормы требует её текстуального выражения в том или ином источнике права (как правило, в письменном акте, хотя существуют и обычно-правовые нормы, не имеющие письменного закрепления).
В зависимости от разных сущностных представлений о праве (типов правопонимания) выделяются и иные специфические признаки правовой нормы. Для сторонников легистского (этатистского, законнического) позитивизма основным признаком правовой нормы является её установление или санкционирование государством в исходящем от него акте и обеспеченность государственным принуждением. В рамках социологической концепций права акцент делается на фактической реализуемости правовой нормы; она должна быть легитимной, воплощаться в реальных правоотношениях, обеспечиваться судебной и административной защитой. С точки зрения естественно-правовой школы важнейшим признаком правовой нормы является её справедливость, соответствие морально-нравственным или религиозным представлениям, доминирующим в обществе. В либертарных интерпретациях права правовая норма трактуется как мера свободы участников правоотношений, выражающая и закрепляющая их формальное равенство.
Правовая норма имеет специфическую логическую структуру, включающую три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. Гипотеза - указание на условия, при наличии которых следует руководствоваться данной нормой; диспозиция - предписываемое нормой правило поведения; санкция - неблагоприятные последствия, наступающие в случае нарушения диспозиции. Схематично логическая структура правовой нормы может быть представлена в виде условного предложения: «Если… (гипотеза), то… (диспозиция), иначе… (санкция)». Только единство всех трёх элементов образует правовую норму.
Правовая норма всегда выражена в том или ином нормативном юридическом тексте (источнике права в формальном смысле). При этом языковое выражение и организация юридических текстов практически никогда полностью не совпадают с логической структурой правовой нормы. В конкретных их фрагментах (прежде всего в статьях и пунктах законов и других нормативных актов), как правило, бывают представлены лишь отдельных предписания, образующие тот или иной элемент логической структуры правовой нормы.
Различают три способа изложения правовой нормы в юридических текстах. Прямой способ предполагает полное воспроизведение в фрагменте текста (статье, пункте) всех элементов логической структуры правовой нормы. При использовании отсылочного способа указываются конкретные статьи, части, пункты определённого нормативного акта, где можно найти элементы логической структуры правовой нормы, отсутствующие в данном фрагменте. При бланкетном способе изложения для восстановления отсутствующих элементов логической структуры правовой нормы также необходимо обратиться к другому нормативному акту, но отсылка к нему осуществляется в самой общей форме (например: «Нарушение правил техники безопасности наказывается…», «В случаях, установленных федеральным законом, …»). Кроме того, различают абстрактное (через указание на общие, родовые, формальные признаки) и казуальное (конкретное, детальное, ситуационное) изложение правовой нормы. Абстрактный способ изложения правовой нормы характерен для нормативных актов, казуальный - для судебных и административных прецедентов.
Существует множество разнообразных классификаций правовых норм. Все они в достаточной мере условны. По отраслевой принадлежности (по предмету правового регулирования) выделяют нормы конституционного, административного, гражданского, уголовного и тому подобное права. В зависимости от характера диспозиции различают запрещающие, обязывающие и управомочивающие правовые нормы. Специфика используемого метода правового регулирования позволяет говорить об императивных (однозначно предписывающих конкретный вариант поведения) и диспозитивных (предоставляющих возможность для выбора варианта поведения) правовых нормах. По сфере действия различают правовые нормы общие и специальные, представляющие собой исключение, изъятие, частный случай общих (например, правовые нормы, определяющие особенности привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий лиц - несовершеннолетних, депутатов, судей). Известны и так называемые нетипичные нормативные предписания - нормы-принципы, нормы-определения.
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