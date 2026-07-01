ПРАВОСОЗНАНИЕ
ПРАВОСОЗНАНИЕ - один из видов общественного сознания.
Психическое отражение правовой действительности, то есть совокупность идей, взглядов, суждений, представлений, требований, убеждений, мнений, оценок, эмоций, настроений, чувств и тому подобное относительно объективного права, субъективных прав и обязанностей и опосредующих их социальных институтов (прежде всего государства).
Правосознание (наряду с юридическими текстами и правоотношениями) - одна из форм внешнего выражения и бытия права. Право фиксирует социально типичные, «нормальные», а потому и должные модели поведения, которые реализуются в жизнедеятельности людей (в правоотношениях). Деятельность же невозможна вне регулирующей роли сознания. Поэтому предписываемые правом образцы поведения должны, с одной стороны, отражать и аккумулировать предшествующий опыт правового взаимодействия, являться результатом оценки правосознания определённых отношений как должного, нормального, правильного или, наоборот, девиантного, а с другой стороны - быть восприняты и одобрены правосознанием. Таким образом, правовые нормы и субъективные права и обязанности всегда представлены в форме правосознания.
Правосознание как сложную многомерную целостность принято структурировать по различным основаниям. В зависимости от уровня отражения правовой действительности выделяют теоретическое и обыденное правосознание. Теоретическое правосознание формируется на базе специального изучения права и сопряжённых с ним социальных явлений. Оно представляет собой систематизированное знание, обобщение закономерностей социально-правового развития в виде юридических теорий, концепций, доктрин и тому подобное. Обыденное правосознание складывается в процессе практической деятельности человека и служит ему повседневным средством ориентации в правовой сфере.
В зависимости от способа отражения права различают правовую идеологию и правовую психологию. Правовая идеология - сфера рационального отношения к праву и опосредующим его социальным институтам, в её основе лежат правовые знания и навыки правового общения. Правовая психология - чувственное восприятие правовой действительности, слагающееся из эмоционально окрашенных оценочных суждений, настроений, мнений, переживаний.
В зависимости от субъекта (носителя) правосознания принято говорить об общественном, индивидуальном и групповом правосознании. Общественное правосознание - это правовые знания, представления, чувства, функционирующие на уровне общества в целом; индивидуальное правосознание - это правосознание конкретного человека; групповое правосознание - специфика отражения правовой действительности, характерная для определённых социальных групп - как реальных (различные формальные - трудовые, учебные, воинские и тому подобное, а также неформальные коллективы), так и условных (молодёжь, государственные служащие, правонарушители и тому подобное). Сосредоточив внимание на количественных признаках субъекта (носителя), можно вычленить массовое и специализированное правосознание. Массовое правосознание отличается социальной типичностью и направленностью на практическая деятельность, по сути это достаточно широко распространённое обыденное правосознание. Специализированное правосознание - это правосознание определённых условных социальных групп.
Для целостной характеристики правосознания любого субъекта (носителя) используется понятие состояния. Под состоянием правосознания понимаются его конкретные проявления в зависимости от того, какие идеи, взгляды, представления, чувства, мнения, оценки и другие элементы занимают в данный момент в нём доминирующее положение. Состояние правосознания играет главную роль в детерминации деятельности субъекта.
Для характеристики состояния индивидуального правосознания используется термин «правовая установка». Им обозначается разновидность социальной установки, которая представляет собой складывающееся на основе опыта субъективное состояние человека, связанное с ценностью, смыслом, значением для него того или иного правового явления, способствующее его адаптации в правовой сфере и побуждающее действовать в той или иной юридически значимой ситуации определённым образом. Установка - это готовность к определённой форме реагирования на конкретный объект и ситуацию. В структуре правовой установки (равно как состояния общественного и группового правосознания) выделяют три компонента: когнитивный (правовые знания), аффективный (их эмоциональная оценка) и конативный (собственно установка, готовность реагировать на конкретную юридически значимую ситуацию определённым образом). В самом общем виде в зависимости от содержательного «наполнения» указанных компонентов состояние правосознания (индивидуальная правовая установка) может определяться как правопослушание или правовой нигилизм.
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