ПРАВОСОЗНАНИЕ

ПРАВОСОЗНАНИЕ - один из ви­дов об­ще­ст­вен­но­го соз­на­ния.

Пси­хи­че­ское от­ра­же­ние пра­во­вой дей­ст­ви­тель­но­сти, то есть со­во­куп­ность идей, взгля­дов, су­ж­де­ний, пред­став­ле­ний, тре­бо­ва­ний, убе­ж­де­ний, мне­ний, оце­нок, эмо­ций, на­строе­ний, чувств и тому подобное от­но­си­тель­но объ­ек­тив­но­го пра­ва, субъ­ек­тив­ных прав и обя­зан­но­стей и опо­сре­дую­щих их со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов (пре­ж­де все­го го­су­дар­ст­ва).

Правосознание (на­ря­ду с юри­дическими тек­ста­ми и пра­во­от­но­ше­ния­ми ) - од­на из форм внеш­не­го вы­ра­же­ния и бы­тия пра­ва . Пра­во фик­си­ру­ет со­ци­аль­но ти­пич­ные, «нор­маль­ные», а по­то­му и долж­ные мо­де­ли по­ве­де­ния, ко­то­рые реа­ли­зу­ют­ся в жиз­не­дея­тель­но­сти лю­дей (в пра­во­от­но­ше­ни­ях). Дея­тель­ность же не­воз­мож­на вне ре­гу­ли­рую­щей ро­ли соз­на­ния. По­это­му пред­пи­сы­вае­мые пра­вом об­раз­цы по­ве­де­ния долж­ны, с од­ной сто­ро­ны, от­ра­жать и ак­ку­му­ли­ро­вать пред­ше­ст­вую­щий опыт пра­во­во­го взаи­мо­дей­ст­вия, яв­лять­ся ре­зуль­та­том оцен­ки правосознания оп­ре­де­лён­ных от­но­ше­ний как долж­но­го, нор­маль­но­го, пра­виль­но­го или, на­обо­рот, де­ви­ант­но­го, а с другой сто­ро­ны - быть вос­при­ня­ты и одоб­ре­ны правосознанием. Та­ким об­ра­зом, пра­во­вые нор­мы и субъ­ек­тив­ные пра­ва и обя­зан­но­сти все­гда пред­став­ле­ны в фор­ме пра­во­соз­на­ния.

Правосознание как слож­ную мно­го­мер­ную це­ло­ст­ность при­ня­то струк­ту­ри­ро­вать по различным ос­но­ва­ни­ям. В за­ви­си­мо­сти от уров­ня от­ра­же­ния пра­во­вой дей­ст­ви­тель­но­сти вы­де­ля­ют тео­ре­ти­че­ское и обы­ден­ное правосознание. Тео­ре­тическое правосознание фор­ми­ру­ет­ся на ба­зе специального изу­че­ния пра­ва и со­пря­жён­ных с ним со­ци­аль­ных яв­ле­ний. Оно пред­став­ля­ет со­бой сис­те­ма­ти­зированное зна­ние, обоб­ще­ние за­ко­но­мер­но­стей со­ци­аль­но-пра­во­во­го раз­ви­тия в ви­де юри­дических тео­рий, кон­цеп­ций, док­трин и тому подобное. Обы­ден­ное правосознание скла­ды­ва­ет­ся в про­цес­се прак­тической дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка и слу­жит ему по­все­днев­ным сред­ст­вом ори­ен­та­ции в пра­во­вой сфе­ре.

В за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба от­ра­же­ния пра­ва раз­ли­ча­ют пра­во­вую идео­ло­гию и пра­во­вую пси­хо­ло­гию. Пра­во­вая идео­ло­гия - сфе­ра ра­цио­наль­но­го от­но­ше­ния к пра­ву и опо­сре­дую­щим его со­ци­аль­ным ин­сти­ту­там, в её ос­но­ве ле­жат пра­во­вые зна­ния и на­вы­ки пра­во­во­го об­ще­ния. Пра­во­вая пси­хо­ло­гия - чув­ст­вен­ное вос­при­ятие пра­во­вой дей­ст­ви­тель­но­сти, сла­гаю­щее­ся из эмо­цио­наль­но ок­ра­шен­ных оце­ноч­ных су­ж­де­ний, на­строе­ний, мне­ний, пе­ре­жи­ва­ний.

В за­ви­си­мо­сти от субъ­ек­та (но­си­те­ля) правосознания при­ня­то го­во­рить об об­ще­ст­вен­ном, ин­ди­ви­ду­аль­ном и груп­по­вом правосознании. Об­ще­ст­вен­ное правосознание - это пра­во­вые зна­ния, пред­став­ле­ния, чув­ст­ва, функ­цио­ни­рую­щие на уров­не об­ще­ст­ва в це­лом; ин­ди­ви­ду­аль­ное правосознание - это правосознание кон­крет­но­го че­ло­ве­ка; груп­по­вое правосознание - спе­ци­фи­ка от­ра­же­ния пра­во­вой дей­ст­ви­тель­но­сти, ха­рак­тер­ная для оп­ре­де­лён­ных со­ци­аль­ных групп - как ре­аль­ных (различные фор­маль­ные - тру­до­вые, учеб­ные, во­ин­ские и тому подобное, а так­же не­фор­маль­ные кол­лек­ти­вы), так и ус­лов­ных (мо­ло­дёжь, государственные слу­жа­щие, пра­во­на­ру­ши­те­ли и тому подобное). Со­сре­до­то­чив вни­ма­ние на ко­ли­че­ст­вен­ных при­зна­ках субъ­ек­та (но­си­те­ля), мож­но вы­чле­нить мас­со­вое и спе­циа­ли­зированное правосознание. Мас­со­вое правосознание от­ли­ча­ет­ся со­ци­аль­ной ти­пич­но­стью и на­прав­лен­но­стью на прак­тическая дея­тель­ность, по су­ти это дос­та­точ­но ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ное обы­ден­ное правосознание. Спе­циа­ли­зированное правосознание - это правосознание оп­ре­де­лён­ных ус­лов­ных со­ци­аль­ных групп.

Для це­ло­ст­ной ха­рак­те­ри­сти­ки правосознания лю­бо­го субъ­ек­та (но­си­те­ля) ис­поль­зу­ет­ся по­ня­тие со­стоя­ния. Под со­стоя­ни­ем правосознания по­ни­ма­ют­ся его кон­крет­ные про­яв­ле­ния в за­ви­си­мо­сти от то­го, ка­кие идеи, взгля­ды, пред­став­ле­ния, чув­ст­ва, мне­ния, оцен­ки и другие эле­мен­ты за­ни­ма­ют в дан­ный мо­мент в нём до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние. Со­стоя­ние правосознания иг­ра­ет глав­ную роль в де­тер­ми­на­ции дея­тель­но­сти субъ­ек­та.

Для ха­рак­те­ри­сти­ки со­стоя­ния ин­ди­ви­ду­аль­но­го правосознания ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «пра­во­вая ус­та­нов­ка». Им обо­зна­ча­ет­ся раз­но­вид­ность со­ци­аль­ной ус­та­нов­ки, ко­то­рая пред­став­ля­ет со­бой скла­ды­ваю­щее­ся на ос­но­ве опы­та субъ­ек­тив­ное со­стоя­ние че­ло­ве­ка, свя­зан­ное с цен­но­стью, смыс­лом, зна­че­ни­ем для не­го то­го или ино­го пра­во­во­го яв­ле­ния, спо­соб­ст­вую­щее его адап­та­ции в пра­во­вой сфе­ре и по­бу­ж­даю­щее дей­ст­во­вать в той или иной юри­ди­че­ски зна­чи­мой си­туа­ции оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом. Ус­та­нов­ка - это го­тов­ность к оп­ре­де­лён­ной фор­ме реа­ги­ро­ва­ния на кон­крет­ный объ­ект и си­туа­цию. В струк­ту­ре пра­во­вой ус­та­нов­ки (рав­но как со­стоя­ния об­ще­ст­вен­но­го и груп­по­во­го правосознания) вы­де­ля­ют три ком­по­нен­та: ког­ни­тив­ный (пра­во­вые зна­ния), аф­фек­тив­ный (их эмо­цио­наль­ная оцен­ка) и ко­на­тив­ный (соб­ст­вен­но ус­та­нов­ка, го­тов­ность реа­ги­ро­вать на кон­крет­ную юри­ди­че­ски зна­чи­мую си­туа­цию оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом). В са­мом об­щем ви­де в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­тель­но­го «на­пол­не­ния» ука­зан­ных ком­по­нен­тов со­стоя­ние правосознания (ин­ди­ви­ду­аль­ная пра­во­вая ус­та­нов­ка) мо­жет оп­ре­де­лять­ся как пра­во­пос­лу­ша­ние или пра­во­вой ни­ги­лизм .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)