ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - высшее учебное заведение Русской православной церкви в Москве.
Создан в 1992 году по инициативе группы московских священников и официально учреждён патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Духовным центром ПСТГУ является храм Свтатого Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе. Первоначально созданные богословский факультет, факультеты церковных художеств и церковного пения предполагали подготовку выпускников к церковному служению, миссионерский и педагогический факультеты - к светской работе. Подготовка специалистов на базе богословского образования оказалась востребованной. К концу 1990-х годов в ПСТБИ созданы также филологический и исторический факультеты, центр духовного образования военнослужащих (для офицеров воен. академий) и заочное отделение. После получения институтом в 1998 году государственной аккредитации (по 2 образовательным направлениям) впервые в современной России выпускники церковного вуза стали получать дипломы государственного образца; к 2004 году аккредитованы все основные образовательные программы вуза, получившего статус университета.
К 2013 году в составе ПСТГУ 10 факультетов, иконописная мастерская, церковно-певческая школа, 2 диссертационных совета по защите светских и церковных диссертаций; издаётся периодический журнал «Вестник ПСТГУ» в 5 сериях, публикации в которых учитываются Высшей аттестационной комиссией при присуждении учёной степени; действует собств. издательство. Обучаются около 3 тысяч студентов и слушателей по всем формам обучения, 92 студента богословского факультета параллельно проходят пастырскую подготовку. ПСТГУ активно сотрудничает с зарубежными университетами и иными научно- учебными учреждениями. Среди научных направлений университета особое место занимает изучение новейшей истории Русской Православной Церкви, истории так называемых древних ориентальных церквей, истории отечественного богословского образования.
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