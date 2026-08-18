ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - высшее учебное заведение Русской православной церкви в Москве.

Соз­дан в 1992 году по ини­циа­ти­ве груп­пы московских свя­щен­ни­ков и офи­ци­аль­но уч­ре­ж­дён пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским и всея Ру­си Алек­си­ем II . Ду­хов­ным цен­тром ПСТГУ яв­ля­ет­ся храм Свтатого Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го в Куз­нец­кой сло­бо­де. Пер­во­на­чаль­но соз­дан­ные бо­го­слов­ский факультет, факультеты цер­ков­ных ху­до­жеств и цер­ков­но­го пе­ния пред­по­ла­га­ли под­го­тов­ку вы­пу­ск­ни­ков к цер­ков­но­му слу­же­нию, мис­сио­нер­ский и пе­да­го­гический факультеты - к свет­ской ра­бо­те. Под­го­тов­ка спе­циа­ли­стов на ба­зе бо­го­слов­ско­го об­ра­зо­ва­ния ока­за­лась вос­тре­бо­ван­ной. К концу 1990-х годов в ПСТБИ соз­да­ны так­же фи­ло­ло­гический и ис­то­рический факультеты, центр ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния во­ен­но­слу­жа­щих (для офи­це­ров во­ен. ака­де­мий) и за­оч­ное от­де­ле­ние. По­сле по­лу­че­ния институтом в 1998 году государственной ак­кре­ди­та­ции (по 2 об­ра­зо­вательным на­прав­ле­ни­ям) впер­вые в современной Рос­сии вы­пу­ск­ни­ки цер­ков­но­го ву­за ста­ли по­лу­чать ди­пло­мы государственного об­раз­ца; к 2004 году ак­кре­ди­то­ва­ны все основные об­ра­зо­ва­тель­ные про­грам­мы ву­за, по­лу­чив­ше­го ста­тус уни­вер­си­те­та.

К 2013 году в со­ста­ве ПСТГУ 10 факультетов, ико­но­пис­ная мас­тер­ская, цер­ков­но-пев­че­ская шко­ла, 2 дис­сер­та­ци­он­ных со­ве­та по за­щи­те свет­ских и цер­ков­ных дис­сер­та­ций; из­да­ёт­ся пе­рио­дический журнал «Вест­ник ПСТГУ» в 5 се­ри­ях, пуб­ли­ка­ции в ко­то­рых учи­ты­ва­ют­ся Выс­шей ат­те­ста­ци­он­ной ко­мис­си­ей при при­су­ж­де­нии учё­ной сте­пе­ни; дей­ст­ву­ет собств. из­да­тель­ст­во. Обу­ча­ют­ся около 3 тысяч сту­ден­тов и слу­ша­те­лей по всем фор­мам обу­че­ния, 92 сту­ден­та бо­го­слов­ско­го факультета па­рал­лель­но про­хо­дят пас­тыр­скую под­го­тов­ку. ПСТГУ активно со­труд­ни­ча­ет с за­ру­беж­ны­ми университета­ми и ины­ми на­уч­но- учеб­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми. Сре­ди на­учных на­прав­ле­ний университета осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет изу­че­ние но­вей­шей ис­то­рии Русской Православной Церкви, ис­то­рии так называемых древ­них ори­ен­таль­ных церк­вей, ис­то­рии отечественного бо­го­слов­ско­го об­ра­зо­ва­ния.

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