ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ - независимое частное высшее учебное заведение в Париже в юрисдикции Западноевропейского экзархата русских православных приходов, осуществляющее свою деятельность под эгидой французской АН и Министерства образования Франции.
Основан в 1925 году по благословению митрополита Евлогия (Георгиевского) русскими эмигрантами - православными богословами и философами. Учебная программа была построена в соответствии с принципом обучения в дореволюционных российских духовных академиях. Особый расцвет института наблюдался с первых лет существования до Второй мировой войны благодаря профессорам: протоиерею С.Н. Булгакову, А.B. Карташёву, протоиерею Г. Флоровскому, стоявшему у истоков православной неопатристики, епископу Кассиану (Безобразову) (ректор в 1947-1965 годах), протопресвитерам Н.Н. Афанасьеву, внёсшему большой вклад в разработку евхаристич. экклезиологии, и В.В. Зеньковскому, К.B. Мочульскому, Г.П. Федотову, Б.П. Вышеславцеву, архимандриту Киприану (Керну), Б.И. Сове, Л.А. Зандеру, В.Н. Ильину и другим.
После Второй мировой войны институт привлёк большое количество студентов из стран Восточной Европы, Ближнего Востока, формировалось новое поколение преподавателей, среди которых протопресвитер А.П. Князев (ректор в 1965-1991 годах), будущие протопресвитеры А. Шмеман и И. Мейендорф, протопресвитер Б.А. Бобринский. В 1949 году при институте открылись Высшие женские богословские курсы. В 1975 году построен интернат для студентов. В конце 1970-х годов преподавание перешло на французский язык. С 1982 года действует заочная форма обучения для получения степени бакалавра.
В соответствии с новым уставом (1991 года) ректор, декан и инспектор института избираются преподавательским советом и утверждаются правящим архиереем; должность ректора в основном почётная, общее руководство институтом осуществляет декан. В 2006 году введена система обучения, соответствующая требованиям Болонского процесса.
Институт активно участвует в экуменическом богословском диалоге: с 1953 года ежегодно организует конференцию «Неделя литургических исследований» с участием специалистов по литургике разных христианских конфессий, представители института [епескоп Кассиан (Безобразов), протопресвитер Н.Н. Афанасьев, священник A.П. Князев, П.Н. Евдокимов] присутствовали в качестве наблюдателей на Ватиканском II соборе, в 1968 году институт был одним из основателей в Париже Института высших экуменических исследований. Институт издаёт журнал «Православная мысль» («La Pensée orthodoxe»), богословскую литературу, является соиздателем материалов конференций «Литургические съезды».
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