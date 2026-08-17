ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ - не­за­ви­си­мое ча­ст­ное выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние в Па­ри­же в юрис­дик­ции За­пад­но­ев­ро­пей­ско­го эк­зар­ха­та рус­ских пра­во­слав­ных при­хо­дов, осу­ще­ст­в­ляю­щее свою дея­тель­ность под эги­дой французской АН и Министерства об­ра­зо­ва­ния Фран­ции.

Ос­но­ван в 1925 году по бла­го­сло­ве­нию митрополита Ев­ло­гия (Ге­ор­ги­ев­ско­го) русскими эмиг­ран­та­ми - пра­во­слав­ны­ми бо­го­сло­ва­ми и фи­ло­со­фа­ми. Учеб­ная про­грам­ма бы­ла по­ст­ро­е­на в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом обуче­ния в до­ре­во­лю­ци­он­ных российских ду­хов­ных ака­де­ми­ях. Осо­бый рас­цвет института на­блю­дал­ся с пер­вых лет су­ще­ст­во­ва­ния до Второй ми­ро­вой вой­ны бла­го­да­ря про­фес­со­рам: протоиерею С.Н. Бул­га­ко­ву , А.B. Кар­та­шё­ву, протоиерею Г. Фло­ров­ско­му, сто­яв­ше­му у ис­то­ков пра­во­слав­ной не­опат­ри­сти­ки, епископу Кас­сиа­ну (Без­обра­зо­ву) (рек­тор в 1947-1965 годах), про­то­прес­ви­те­рам Н.Н. Афа­нась­е­ву, внёс­ше­му боль­шой вклад в раз­ра­бот­ку ев­ха­ри­стич. экк­ле­зио­ло­гии, и В.В. Зень­ков­ско­му , К.B. Мо­чуль­ско­му, Г.П. Фе­до­то­ву, Б.П. Вы­ше­слав­це­ву, ар­химандриту Ки­приа­ну (Кер­ну), Б.И. Со­ве, Л.А. Зан­де­ру , В.Н. Иль­и­ну и другим.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны институт при­влёк боль­шое ко­ли­че­ст­во сту­ден­тов из стран Восточной Ев­ро­пы, Ближ­не­го Вос­то­ка, фор­ми­ро­ва­лось но­вое по­ко­ле­ние пре­по­да­ва­те­лей, сре­ди ко­то­рых про­то­прес­ви­тер А.П. Кня­зев (рек­тор в 1965-1991 годах), бу­ду­щие про­то­прес­ви­те­ры А. Шме­ман и И. Мей­ен­дорф , про­то­прес­ви­тер Б.А. Боб­рин­ский. В 1949 году при институте от­кры­лись Выс­шие жен­ские бо­го­слов­ские кур­сы. В 1975 году по­стро­ен ин­тер­нат для сту­ден­тов. В конце 1970-х годов пре­по­да­ва­ние пе­ре­шло на французский язык. С 1982 года дей­ст­ву­ет за­оч­ная фор­ма обу­че­ния для по­лу­че­ния сте­пе­ни ба­ка­лав­ра.

В со­от­вет­ст­вии с но­вым ус­та­вом (1991 года) рек­тор, де­кан и ин­спек­тор института из­би­ра­ют­ся пре­по­да­ва­тель­ским со­ве­том и ут­вер­жда­ют­ся пра­вя­щим ар­хие­ре­ем; долж­ность рек­то­ра в основном по­чёт­ная, об­щее ру­ко­вод­ство институтом осу­ще­ст­в­ля­ет де­кан. В 2006 году вве­де­на сис­те­ма обу­че­ния, со­от­вет­ст­вую­щая тре­бо­ва­ни­ям Бо­лон­ско­го про­цес­са.

Институт ак­тив­но уча­ст­ву­ет в эку­ме­ническом бо­го­слов­ском диа­ло­ге: с 1953 года еже­год­но ор­га­ни­зу­ет кон­фе­рен­цию «Не­де­ля ли­тур­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний» с уча­сти­ем спе­циа­ли­стов по ли­тур­ги­ке раз­ных хри­сти­ан­ских кон­фес­сий, пред­ста­ви­те­ли института [епескоп Кас­си­ан (Без­обра­зов), про­то­прес­ви­тер Н.Н. Афа­нась­ев, священник A.П. Кня­зев, П.Н. Ев­до­ки­мов] при­сут­ст­во­ва­ли в ка­че­ст­ве на­блю­да­те­лей на Ва­ти­кан­ском II со­бо­ре, в 1968 году институт был од­ним из ос­но­ва­те­лей в Па­ри­же Института выс­ших эку­ме­нических ис­сле­до­ва­ний. Институт из­да­ёт журнал «Пра­во­слав­ная мысль» («La Pensée orthodoxe»), бо­го­слов­скую литературу, яв­ля­ет­ся со­из­да­те­лем ма­те­риа­лов кон­фе­рен­ций «Ли­тур­ги­че­ские съез­ды».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)