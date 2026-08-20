ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСТВА
ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСТВА - в Западнорусской митрополии, добровольные объединения мирян и клира (иногда членами братств становились и архиереи), создававшиеся с целью попечения о храмах и монастырях, просветительской, образовательной, благотворительной деятельности, защиты православия.
Происхождение православных братств связано с развитием различных видов объединений: приходских общин, так называемый медовых союзов (для ритуального употребления мёда), ремесленных цехов, групп коллективных патронов (смотрите «Гильдии», «Религиозные братства»). В середине XVI века ряд приходов Перемышльской и Львовской епархий Западно-русской митрополии образовали по образцу католических союзов приходские братства, получившие название духовных братств: львовские Благовещенское (1542 год), Никольское (1544 год), дрогобычское Крестовоздвиженское (1556 год), виленское Троицкое (1563 год) и другие. Распространение православных братств во второй половине XVI века в южных и восточных землях Речи Посполитой было связано с тем, что Западно-русская митрополия пребывала в глубоком кризисе, обусловленном прежде всего духовно-нравственным упадком высшего духовенства, злоупотреблявшего правом светского патроната. Развитие братств было прямым следствием пассивности епископата в церковных делах. Особенно остро конфликт между епархиальным архиереем и православными братствами развивался во Львовской епархии. Стремясь избежать зависимости от коррумпированных архиереев и в то же время оставаться на церковно-канонической основе, братчики обращались за ставропигией (непосредственное подчинение) к константинопольскому патриарху и, как правило, её получали.
В XVI веке большинство православных братств создавалось при приходских храмах, в XVII веке - при монастырях. Наличие собственно храма не считалось обязательным, братство могло владеть приделом в церкви или часовней. По именованию храма, храмового придела, часовни, как правило, получали названия и братства. Вступление в братство не зависело от места жительства, хотя большинство братчиков составляли прихожане определённого храма. Православные братства были всесословными. Ежемесячно братчики собирались для решения текущих дел и чтения духовной литературы. Другие встречи имели место во время главных церковных праздников (Пасха, Рождество Христово, Успение Пресвятой Богородицы и других), по случаю которых устраивался пир вскладчину - братчина. Ежегодно происходили перевыборы руководства братства: старших братчиков (их могло быть от 2 до 6 человек), других должностных лиц (казначея, писаря, сборщиков милостыни, попечителей храма, богадельни, школы) и ревизия братской казны. Казна формировалась за счёт вступительного и ежегодных взносов братчиков, штрафов за проступки, добровольных пожертвований, в том числе завещаний, средств от аренды или продажи братского имущества и книгоиздательства. Братская церковь (монастырь) являлась братским имуществом только в том случае, если здание было построено за счёт членов братства, а не просто передано ему в попечение; другое недвижимое имущество братства могли составлять братский дом, в котором проходили собрания, здания, где жил церковный причт, другие строения. Братство было обязано заботиться о храме, ремонтировать его, снабжать богослужебными принадлежностями, содержать причт. Братчики брали на себя обязательства помощи больным и обедневшим членам братства, участия в похоронах, совершения заупокойных служб, защиты храмов от посягательств католиков (обычно в крупных городах, где эта проблема стояла остро), защиты гражданских прав православных перед властями Речи Посполитой. В конце XVI века православные братства начали устраивать богадельни и братские школы. Ряд православных братств (львовское Успенское, виленское Троицкое, могилёвское Богоявленское, киевское) получили право на создание типографий, в которых печатались учебники, полемические произведения, богослужебные и другие книги, братские документы, постановления соборов Западно-русской митрополии. В это же время православные братства получили уставы и чёткое организационной оформление; первым утверждён устав львовского Успенского братства (1586 год). К концу XVI века в Речи Посполитой существовало не менее 38 православных братств Большинство из них участвовали в братском движении с признанием старшинства львовского Успенского братства.
После того как стали известны планы западно-русских епископов заключить унию с католической Церковью, православные братства возглавили движение в защиту православия: в виленском Троицком братстве антикатолическую проповедь вёл С. Зизаний, на православном Брестском соборе 1596 года против заключения унии выступили представители свыше 20 братств, братские типографии наладили издание антиуниатской и православной богослужебной литературы. С 1610-х годов союзником православных братств стало казачество.
Снижению значения братств способствовала деятельность по упорядочению внутрицерковной жизни митрополита Петра Могилы, желавшего укрепить власть митрополита. После его смерти ослабевшие православные братства не смогли сопротивляться внедрению унии: в конце XVII - начале XVIII веков многие из них закрылись или приняли унию. Некоторые братства просуществовали до конца XVIII - начала XIX веков. Возобновление деятельности православных братств в епархиях западных губерний Российской империи и в целом в стране началось со второй половины XIX века (смотрите «Религиозные братства»).
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