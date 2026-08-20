ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСТВА

ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСТВА - в За­пад­но­рус­ской ми­тро­по­лии, доб­ро­воль­ные объ­еди­не­ния ми­рян и кли­ра (ино­гда чле­на­ми братств ста­но­ви­лись и ар­хие­реи), соз­да­вав­шие­ся с це­лью по­пе­че­ния о хра­мах и мо­на­сты­рях, про­све­ти­тель­ской, об­ра­зо­ва­тель­ной, бла­го­тво­ри­тель­ной дея­тель­но­сти, за­щи­ты пра­во­сла­вия .

Про­ис­хо­ж­де­ние православных братств свя­за­но с раз­ви­ти­ем различных ви­дов объ­е­ди­не­ний: при­ход­ских об­щин, так называемый ме­до­вых сою­зов (для ри­ту­аль­но­го упот­реб­ле­ния мё­да), ре­мес­лен­ных це­хов, групп кол­лек­тив­ных па­тро­нов (смотрите «Гиль­дии», «Ре­ли­ги­оз­ные брат­ст­ва»). В середине XVI века ряд при­хо­дов Пе­ре­мышль­ской и Львов­ской епар­хий Западно-русской ми­тро­по­лии об­ра­зо­ва­ли по об­раз­цу ка­то­лических сою­зов при­ход­ские брат­ст­ва, по­лу­чив­шие название ду­хов­ных братств: львов­ские Бла­го­ве­щен­ское (1542 год), Ни­коль­ское (1544 год), дро­го­быч­ское Кре­сто­воз­дви­жен­ское (1556 год), вилен­ское Тро­иц­кое (1563 год) и другие. Рас­про­стра­не­ние православных братств во второй половине XVI века в южных и восточных зем­лях Ре­чи По­спо­ли­той бы­ло свя­за­но с тем, что Западно-русская ми­тро­по­лия пре­бы­ва­ла в глу­бо­ком кри­зи­се, обу­слов­лен­ном пре­ж­де все­го ду­хов­но-нрав­ст­вен­ным упад­ком выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва, зло­упот­реб­ляв­ше­го пра­вом свет­ско­го па­тро­на­та. Раз­ви­тие братств бы­ло пря­мым след­ст­ви­ем пас­сив­но­сти епи­ско­па­та в цер­ков­ных де­лах. Осо­бен­но ост­ро кон­фликт ме­ж­ду епар­хи­аль­ным ар­хие­ре­ем и православными братствами раз­ви­вал­ся во Львов­ской епар­хии. Стре­мясь из­бе­жать за­ви­си­мо­сти от кор­рум­пи­ро­ван­ных ар­хие­ре­ев и в то же вре­мя ос­та­вать­ся на цер­ков­но-ка­но­нической ос­но­ве, брат­чи­ки об­ра­ща­лись за став­ро­пи­ги­ей (не­по­сред­ст­вен­ное под­чи­не­ние) к кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ху и, как пра­ви­ло, её по­лу­ча­ли.

В XVI веке боль­шин­ст­во православных братств соз­да­ва­лось при при­ход­ских хра­мах, в XVII веке - при мо­на­сты­рях. На­ли­чие собственно хра­ма не счи­та­лось обя­за­тель­ным, брат­ст­во мог­ло вла­деть при­де­лом в церк­ви или ча­сов­ней. По име­но­ва­нию хра­ма, хра­мо­во­го при­де­ла, ча­сов­ни, как пра­ви­ло, по­лу­ча­ли на­зва­ния и брат­ст­ва. Всту­п­ле­ние в брат­ст­во не за­ви­се­ло от мес­та жи­тель­ст­ва, хо­тя боль­шин­ст­во брат­чи­ков со­став­ля­ли при­хо­жа­не оп­ре­де­лён­но­го хра­ма. Православные братства бы­ли все­со­слов­ны­ми. Еже­ме­сяч­но брат­чи­ки со­би­ра­лись для ре­ше­ния те­ку­щих дел и чте­ния ду­хов­ной литературы. Другие встре­чи име­ли ме­сто во вре­мя главных цер­ков­ных празд­ни­ков (Пас­ха, Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во, Ус­пе­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и других), по слу­чаю ко­то­рых уст­раи­вал­ся пир всклад­чи­ну - брат­чи­на. Еже­год­но про­ис­хо­ди­ли пе­ре­вы­бо­ры ру­ко­вод­ства брат­ст­ва: стар­ших брат­чи­ков (их мог­ло быть от 2 до 6 человек), других долж­но­ст­ных лиц (ка­зна­чея, пи­са­ря, сбор­щи­ков ми­ло­сты­ни, по­пе­чи­те­лей хра­ма, бо­га­дель­ни, шко­лы) и ре­ви­зия брат­ской каз­ны. Каз­на фор­ми­ро­ва­лась за счёт всту­пи­тель­но­го и еже­год­ных взно­сов брат­чи­ков, штра­фов за про­ступ­ки, доб­ро­воль­ных по­жерт­во­ва­ний, в том числе за­ве­ща­ний, средств от арен­ды или про­да­жи брат­ско­го иму­ще­ст­ва и кни­го­из­да­тель­ст­ва. Брат­ская цер­ковь (мо­на­стырь) яв­ля­лась брат­ским иму­ще­ст­вом толь­ко в том слу­чае, ес­ли зда­ние бы­ло по­строе­но за счёт чле­нов брат­ст­ва, а не про­сто пе­ре­да­но ему в по­пе­че­ние; другое не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во брат­ст­ва мог­ли со­став­лять брат­ский дом, в ко­то­ром про­хо­ди­ли со­б­ра­ния, зда­ния, где жил цер­ков­ный причт, другие строе­ния. Брат­ст­во бы­ло обя­за­но за­бо­тить­ся о хра­ме, ре­мон­ти­ро­вать его, снаб­жать бо­го­слу­жеб­ны­ми при­над­леж­но­стя­ми, со­дер­жать причт. Брат­чи­ки бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­ва по­мо­щи боль­ным и обед­нев­шим чле­нам брат­ст­ва, уча­стия в по­хо­ро­нах, со­вер­ше­ния за­упо­кой­ных служб, за­щи­ты хра­мов от по­ся­га­тельств ка­то­ли­ков (обыч­но в круп­ных го­ро­дах, где эта про­бле­ма стоя­ла ост­ро), за­щи­ты гражданских прав пра­во­слав­ных пе­ред вла­стя­ми Ре­чи По­спо­ли­той. В конце XVI века православные братства на­ча­ли уст­раи­вать бо­га­дель­ни и брат­ские шко­лы. Ряд православных братств (львов­ское Ус­пен­ское, ви­лен­ское Тро­иц­кое, мо­ги­лёв­ское Бо­го­яв­лен­ское, ки­ев­ское) по­лу­чи­ли пра­во на соз­да­ние ти­по­гра­фий, в ко­то­рых пе­ча­та­лись учеб­ни­ки, по­ле­мические про­из­ве­де­ния, бо­го­слу­жеб­ные и другие кни­ги, брат­ские до­ку­мен­ты, по­ста­нов­ле­ния со­бо­ров Западно-русской ми­тро­по­лии. В это же вре­мя православные братства по­лу­чи­ли ус­та­вы и чёт­кое ор­га­ни­зационной оформ­ле­ние; пер­вым ут­вер­ждён ус­тав львов­ско­го Ус­пен­ско­го брат­ст­ва (1586 год). К концу XVI века в Ре­чи По­спо­ли­той су­ще­ст­во­ва­ло не ме­нее 38 православных братств Боль­шин­ст­во из них уча­ст­во­ва­ли в брат­ском дви­же­нии с при­зна­ни­ем стар­шин­ст­ва львов­ско­го Ус­пен­ско­го брат­ст­ва.

По­сле то­го как ста­ли из­вест­ны пла­ны западно-русских епи­ско­пов за­клю­чить унию с ка­то­лической Цер­ко­вью , православные братства воз­гла­ви­ли дви­же­ние в за­щи­ту пра­во­сла­вия: в ви­лен­ском Тро­иц­ком брат­ст­ве ан­ти­ка­то­лическую про­по­ведь вёл С. Зи­за­ний, на пра­во­слав­ном Бре­ст­ском со­бо­ре 1596 года про­тив за­клю­че­ния унии вы­сту­пи­ли пред­ста­ви­те­ли свыше 20 братств, брат­ские ти­по­гра­фии на­ла­ди­ли из­да­ние ан­ти­уни­ат­ской и пра­во­слав­ной бо­го­слу­жеб­ной литературы. С 1610-х годов со­юз­ни­ком православных братств ста­ло ка­за­че­ст­во.

Сни­же­нию зна­че­ния братств спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность по упо­ря­до­че­нию внут­ри­цер­ков­ной жиз­ни митрополита Пет­ра Мо­ги­лы , же­лав­ше­го ук­ре­пить власть ми­тро­по­ли­та. По­сле его смер­ти ос­ла­бев­шие православные братства не смог­ли со­про­тив­лять­ся вне­дре­нию унии: в конце XVII - начале XVIII веков мно­гие из них за­кры­лись или при­ня­ли унию. Не­ко­то­рые брат­ст­ва про­су­ще­ст­во­ва­ли до конца XVIII - начала XIX веков. Во­зоб­нов­ле­ние дея­тель­но­сти православных братств в епар­хи­ях западных гу­бер­ний Российской им­пе­рии и в це­лом в стра­не на­ча­лось со второй половины XIX века (смотрите «Ре­ли­ги­оз­ные брат­ст­ва»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)