ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ - од­на из ав­то­ке­фаль­ных пра­во­слав­ных по­ме­ст­ных церк­вей.

Ка­но­ническая тер­ри­то­рия - США и Ка­на­да, юрис­дик­ция православной церкви Америки рас­про­стра­ня­ет­ся так­же на не­ко­то­рые при­хо­ды в Мек­си­ке.

Ос­но­ва­ние православной церкви Америки по­ло­же­но мо­на­ха­ми-мис­сио­не­ра­ми Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря, при­быв­ши­ми в 1794 году на остров Кадь­як по оп­ре­де­ле­нию Си­но­да Русской церк­ви о на­зна­че­нии на Аля­ску пра­во­слав­ной мис­сии.

Сре­ди мис­сио­не­ров был преподобный Гер­ман Аля­скин­ский. В 1840 году уч­ре­ж­де­на Кам­чат­ская, Ку­риль­ская и Але­ут­ская епар­хия Русской церк­ви, пер­вым епи­ско­пом ко­то­рой стал святой Ин­но­кен­тий (По­пов-Ве­ниа­ми­нов).

В 1898-1907 годах пра­во­слав­ную па­ст­ву в Аме­ри­ке окорм­лял святой Ти­хон (Бе­ла­вин), впо­след­ст­вии пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си; при нём (в 1905 году) епар­хи­аль­ный центр пе­ре­не­сён в Нью-Йорк, а епар­хия с 1907 года ста­ла офи­ци­аль­но име­но­вать­ся Русской пра­во­слав­ной гре­ко-ка­фо­лической цер­ко­вью в Северной Аме­ри­ке под юрис­дик­ци­ей свя­щен­но­на­ча­лия от Церк­ви рос­сий­ской.

Русская цер­ковь в Аме­ри­ке объ­еди­ня­ла всех американских пра­во­слав­ных не­за­ви­си­мо от их национальной при­над­леж­но­сти, что при­зна­ва­лось за­кон­ным все­ми по­ме­ст­ны­ми церк­ва­ми.

С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны и по­сле­дую­щи­ми ре­во­люционными со­бы­тия­ми в Рос­сии связь Северо-Американской епар­хии с Цер­ко­вью на ро­ди­не на­ру­ши­лась. В 1921 году в Аме­ри­ке без ве­до­ма и ка­но­нического со­гла­сия Русской Православной Церкови бы­ла уч­ре­ж­де­на Греческая ар­хи­епи­ско­пия, позд­нее поя­ви­лись другие эт­нические пра­во­слав­ные юрис­дик­ции. В 1924 году со­бор Северо- Американской епар­хии во­пре­ки ка­но­нам про­воз­гла­сил вре­мен­ную ав­то­но­мию Русской церк­ви в Северной Аме­ри­ке (Северо-Американского ми­тро­по­личь­е­го ок­ру­га, Северо-Американской ми­тро­по­лии) под управлением митрополита Пла­то­на (Ро­ж­де­ст­вен­ско­го), в 1937 году про­воз­гла­ше­на пол­ная ав­то­но­мия, что не бы­ло при­зна­но Русской Православной Церковью.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од на­чал­ся про­цесс сбли­же­ния Северо-Американской ми­тро­по­лии с Московским пат­ри­ар­ха­том, официальные пе­ре­го­во­ры о вос­ста­нов­ле­нии ка­но­нических от­но­ше­ний на­ча­лись в 1969 года. По хо­да­тай­ст­ву со­бо­ра Северо-Американской ми­тро­по­лии 10 апреля 1970 года Си­нод Русской Православной Церкви при­нял ре­ше­ние о пре­дос­тав­ле­нии ми­тро­по­лии ав­то­ке­фа­лии; бы­ла об­ра­зо­ва­на ав­то­ке­фаль­ная православная церковь Америки. Это ре­ше­ние Русской Православной Церкви во­шло в кон­фликт с ви­де­ни­ем бу­ду­ще­го пра­во­сла­вия в Северной Аме­ри­ке, раз­де­ляв­шим­ся Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том.

К началу XXI века боль­шин­ст­во по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вей, вклю­чая Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат, офи­ци­аль­но не при­зна­ли ав­то­ке­фа­лии православной церкови Америки, хо­тя не ос­па­ри­ва­ют ка­но­нич­но­сти её епис­ко­па­та и ду­хо­вен­ст­ва.

В начале XXI века православная церковь Америки на­счи­ты­ва­ла до 1 миллиона ве­рую­щих (по дан­ным православной церкови Америки; не­за­ви­си­мые ис­сле­до­ва­те­ли нас­чи­ты­ва­ют от 85 до 115 тысяч ве­рую­щих в США), 14 епар­хий (11 тер­ри­то­ри­аль­ных, 3 эт­ни­че­ские), 17 мо­на­сты­рей, 3 ду­хов­ные се­ми­на­рии.

Выс­шая административная и за­ко­но­дательная власть в православная церковь Америки при­над­ле­жит Все­аме­ри­кан­ско­му со­бо­ру; Свя­щен­ный си­нод, со­стоя­щий из всех пра­вя­щих епи­ско­пов, яв­ля­ет­ся ор­га­ном выс­шей ка­но­нической и су­деб­ной вла­сти. Пред­стоя­тель православной церкви Америки - ар­хи­епи­скоп Ва­шинг­тон­ский, ми­тро­по­лит всей Аме­ри­ки и Ка­на­ды, пред­се­да­тель­ст­ву­ет во всех кол­ле­ги­аль­ных ор­га­нах выс­ше­го цер­ков­но­го управ­ле­ния.

С начала 1990-х годов православная церковь Америки име­ет под­во­рье в Мо­ск­ве при хра­ме Великомученницы Ека­те­ри­ны на Вспо­лье.

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