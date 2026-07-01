ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ - одна из автокефальных православных поместных церквей.
Каноническая территория - США и Канада, юрисдикция православной церкви Америки распространяется также на некоторые приходы в Мексике.
Основание православной церкви Америки положено монахами-миссионерами Валаамского монастыря, прибывшими в 1794 году на остров Кадьяк по определению Синода Русской церкви о назначении на Аляску православной миссии.
Среди миссионеров был преподобный Герман Аляскинский. В 1840 году учреждена Камчатская, Курильская и Алеутская епархия Русской церкви, первым епископом которой стал святой Иннокентий (Попов-Вениаминов).
В 1898-1907 годах православную паству в Америке окормлял святой Тихон (Белавин), впоследствии патриарх Московский и всея Руси; при нём (в 1905 году) епархиальный центр перенесён в Нью-Йорк, а епархия с 1907 года стала официально именоваться Русской православной греко-кафолической церковью в Северной Америке под юрисдикцией священноначалия от Церкви российской.
Русская церковь в Америке объединяла всех американских православных независимо от их национальной принадлежности, что признавалось законным всеми поместными церквами.
С началом Первой мировой войны и последующими революционными событиями в России связь Северо-Американской епархии с Церковью на родине нарушилась. В 1921 году в Америке без ведома и канонического согласия Русской Православной Церкови была учреждена Греческая архиепископия, позднее появились другие этнические православные юрисдикции. В 1924 году собор Северо- Американской епархии вопреки канонам провозгласил временную автономию Русской церкви в Северной Америке (Северо-Американского митрополичьего округа, Северо-Американской митрополии) под управлением митрополита Платона (Рождественского), в 1937 году провозглашена полная автономия, что не было признано Русской Православной Церковью.
В послевоенный период начался процесс сближения Северо-Американской митрополии с Московским патриархатом, официальные переговоры о восстановлении канонических отношений начались в 1969 года. По ходатайству собора Северо-Американской митрополии 10 апреля 1970 года Синод Русской Православной Церкви принял решение о предоставлении митрополии автокефалии; была образована автокефальная православная церковь Америки. Это решение Русской Православной Церкви вошло в конфликт с видением будущего православия в Северной Америке, разделявшимся Константинопольским патриархатом.
К началу XXI века большинство поместных православных церквей, включая Константинопольский патриархат, официально не признали автокефалии православной церкови Америки, хотя не оспаривают каноничности её епископата и духовенства.
В начале XXI века православная церковь Америки насчитывала до 1 миллиона верующих (по данным православной церкови Америки; независимые исследователи насчитывают от 85 до 115 тысяч верующих в США), 14 епархий (11 территориальных, 3 этнические), 17 монастырей, 3 духовные семинарии.
Высшая административная и законодательная власть в православная церковь Америки принадлежит Всеамериканскому собору; Священный синод, состоящий из всех правящих епископов, является органом высшей канонической и судебной власти. Предстоятель православной церкви Америки - архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады, председательствует во всех коллегиальных органах высшего церковного управления.
С начала 1990-х годов православная церковь Америки имеет подворье в Москве при храме Великомученницы Екатерины на Всполье.
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