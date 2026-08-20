ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОЛДОВЫ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОЛДОВЫ - самоуправляемая Церковь в составе Русской православной церкви в границах Республики Молдовы, включая Приднестровье.
Христианство в низовье Дуная начало распространяться в первых веках нашей эры, однако церковная организация на территории нынешней Молдавии сложилась лишь после создания молдавской государственности. В образовавшемся в первой половине XIV века Молдавском княжестве господствующей религией было православие, официальным языком (языком княжеской канцелярии, обучения и богослужения) вплоть до середины XVII века - церковнославянский язык.
Известно, что при первых молдавских господарях существовал некий иерарх, который назначал священников, освящал храмы.
В конце XIV века митрополит Галицкий (в составе Константинопольского патриархата) утвердил 2 молдавских иерархов - митрополита Мелетия в тогдашней столице княжества городе Сучава и епископа Иосифа. Молдовлахийская митрополия значится в источниках с 1387 года.
Конец XIV - начало XV веков отмечены конфликтом между Молдавской митрополией и константинопольским патриархом по причине назначения патриархом в митрополию своего ставленника (конфликт исчерпан в 1401 году).
В начале XV века Молдавская митрополия располагалась на территории от Карпат до Днестра, Дуная и Чёрного моря, шло интенсивное строительство храмов и монастырей. Большое значение получили монастыри Нямц, Бистрица, Молдовица, Пробота, Хумор, Путна. В начале XV века из Белгорода-на-Днестре в Сучаву перенесены мощи великомученника Иоанна Нового, ставшего первым молдавским святым (великомученник Иоанн Новый, Сочавский).
Молдавская церковь включала 3 епархии - Романскую, Рэдэуцкую и Хушскую. До середины XVII века Молдавская митрополия периодически входила в подчинение архиепископу Охридскому. Территории Молдавии, управлявшиеся турецкими властями и татарскими (буджакскими) ханами, вошли в созданную к середине XVII века Проиловскую митрополию с центром в городе Брэила, непосредственно подчинённую константинопольскому патриарху. После присоединения в 1775 году северной части Молдавии - Буковины к Австрии там была создана Буковинская епархия.
К 1812 году, времени присоединения междуречья Днестра и Прута вплоть до Чёрного моря и Дуная к России, на этой территории было 775 приходских храмов, в том числе около 40 каменных. С присоединением к ним приходов по левому берегу Днестра южнее р. Ягорлык (так называемый Очаковской земли с городами Одесса, Тирасполь, Ананьев и их уездами) в 1813 году создана Кишинёвская и Хотинская епархия с присвоением ей титулов митрополии и экзархии. Первый митрополит Кишинёвский и Хотинский - Гавриил (Бэнулеску-Бодони) (1813-1821 годы). Приходы по левому берегу Днестра входили в состав митрополии до 1837 (затем - в состав Херсонской епархии). В 1856 году часть Южной Бессарабии со 124 приходами вошла в состав Молдавского княжества, зависимого от Османской империи, а после 1859 года - в состав Румынии. В 1878 году эта часть вновь вошла в состав российской Бессарабии.
С присоединением в 1918 году Бессарабии к Румынии приходы на её территории до 1940 года и в 1941-1944 годах подчинялись Румынской православной церкви. Приходы по левому берегу Днестра, на территории Молдавской АССР (свыше 150 храмов и 3 монастыря), составили епархию с центром в г. Балта. К кон. 1930-х гг. количество церквей здесь оставалось ничтожным. С образованием в 1940 году Молдавской ССР, в которую вошли б ́ольшая часть Бессарабии и часть Молдавской АССР, создана Кишинёвская и Молдавская епархия Русской Православной Церкви.
В 1992 году епархии придан статус самоуправляемой Церкви в составе Русской Православной Церкви – Православная церковь Молдовы. Органы власти и управления Православной церкви Молдовы - собор и синод, возглавляемые её предстоятелем.
На 2013 год Православная церковь Молдовы включала 6 епархий с 1270 храмами, 21 мужским монастырём и 6 скитами и 13 женскими монастырями и 2 скитами, Кишинёвскую духовную академию (с 1997 года). Часть православных приходов Молдавии подчиняется Бессарабской митрополии в составе Румынской православной церкви (митрополия учреждена в 1992 году Румынской церковью с нарушением церковно-правовых норм на канонической территории Русской Православной Церкви; зарегистрирована правительством Молдавии в 2002 году; не признана Русской Православной Церквью).