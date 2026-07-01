ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРАВООТНОШЕНИЕ - спе­ци­фи­че­ский вид об­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний, пред­став­ляю­щий со­бой связь ме­ж­ду субъ­ек­та­ми пра­ва по­сред­ст­вом их вза­им­ных прав и обя­зан­но­стей.

Бу­ду­чи раз­но­вид­но­стью об­щественных от­но­ше­ний, правоотношение об­ла­да­ет все­ми при­су­щи­ми им при­зна­ка­ми. Это не уни­каль­ное, не ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ное меж­лич­но­ст­ное взаи­мо­дей­ст­вие лю­дей, а со­ци­аль­но ти­пич­ные объ­ек­тив­но не­об­хо­ди­мые об­щественные свя­зи, где лю­ди вы­сту­па­ют не во всём мно­го­об­ра­зии сво­их лич­но­ст­ных ка­честв и про­яв­ле­ний, а как но­си­те­ли оп­ре­де­лён­ных со­ци­аль­но-пра­во­вых ро­лей - гра­ж­да­ни­на, по­ку­па­те­ля, на­ём­но­го ра­бот­ни­ка, долж­но­ст­но­го ли­ца и так далее.

С по­зи­ций ле­ги­ст­ско­го по­зи­ти­виз­ма правоотношением ста­но­вит­ся лю­бое об­щественное от­но­ше­ние, ко­то­рое уре­гу­ли­ро­ва­но пра­вом , то есть по­лу­чи­ло государственное при­зна­ние и за­щи­ту по­сред­ст­вом за­ко­на (нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та) или ино­го ис­точ­ни­ка пра­ва.

Другие кон­цеп­ции пра­ва ис­хо­дят из то­го, что правоотношения име­ют свою собственную спе­ци­фи­ку, не­за­ви­си­мую от государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния по­сред­ст­вом за­ко­на. Она за­клю­ча­ет­ся пре­ж­де все­го в том, что это - со­ци­аль­ные свя­зи, скла­ды­ваю­щие­ся ме­ж­ду ав­то­ном­ны­ми ли­ца­ми на ос­нове вза­им­но­го при­зна­ния их сво­бо­ды и фор­маль­но­го ра­вен­ст­ва. При­чём правоотношение - это не толь­ко ре­зуль­тат реа­ли­за­ции пра­во­вой нор­мы , но и пред­по­сыл­ка её скла­ды­ва­ния, по­сколь­ку нор­мы фик­си­ру­ют ус­то­яв­шие­ся, со­ци­аль­но ти­пич­ные мо­де­ли по­ве­де­ния.

В струк­ту­ре правоотношений при­ня­то вы­де­лять субъ­ек­ты, объ­ек­ты и со­дер­жа­ние. Субъ­ек­ты правоотношения - ли­ца, ко­то­рые яв­ля­ют­ся его уча­ст­ни­ка­ми. Они долж­ны об­ла­дать пра­во­субъ­ект­но­стью - спо­соб­но­стью всту­пать в правоотношение, быть субъ­ек­та­ми пра­ва. Об­щей пред­по­сыл­кой пра­во­субъ­ект­но­сти яв­ля­ет­ся внеш­няя обо­соб­лен­ность и пер­со­ни­фи­ка­ция, по­зво­ляю­щие вы­сту­пать в правоотношение от собственного име­ни в ви­де еди­но­го ли­ца. Пра­во­субъ­ект­ность вклю­ча­ет в се­бя пра­во­спо­соб­ность и дее­спо­соб­ность.

Пра­во­спо­соб­ность - это спо­соб­ность иметь субъ­ек­тив­ные пра­ва и обя­зан­но­сти, быть уча­ст­ни­ком правоотношений. Все лю­ди с ро­ж­де­ния обла­да­ют пра­во­спо­соб­но­стью. Дее­спо­соб­ность за­клю­ча­ет­ся в спо­соб­но­сти свои­ми дей­ст­вия­ми при­об­ре­тать и осу­ще­ст­в­лять пра­ва и обя­зан­но­сти. Об­щим ус­ло­ви­ем дее­спо­соб­но­сти фи­зических лиц (лю­дей) яв­ля­ет­ся их вме­няе­мость - спо­соб­ность соз­на­вать ха­рак­тер и зна­че­ние сво­их дей­ст­вий и ру­ко­во­дить ими. Вме­няе­мость свя­за­на с воз­рас­том и со­стоя­ни­ем пси­хического здо­ро­вья. По­это­му при­об­ре­те­ние дее­спо­соб­но­сти обу­слов­ле­но дос­ти­же­ни­ем оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та. Он раз­ли­чен в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния правоотношение (спе­ци­фи­ки дей­ст­вий, осу­ще­ст­в­ляе­мых его уча­ст­ни­ка­ми). В пол­ном объ­ё­ме об­щая дее­спо­соб­ность на­сту­па­ет с 18 лет (статья 60 Кон­сти­ту­ции Российской Федерации). Су­ще­ст­ву­ет пре­зумп­ция дее­спо­соб­но­сти взрос­ло­го ли­ца. Ес­ли че­ло­век в си­лу пси­хического рас­строй­ства не спо­со­бен по­ни­мать зна­че­ние сво­их дей­ст­вий и ру­ко­во­дить ими, он мо­жет быть при­знан не­дее­спо­соб­ным в су­деб­ном по­ряд­ке.

Ча­ст­ным слу­ча­ем дее­спо­соб­но­сти яв­ля­ет­ся де­лик­то­спо­соб­ность - спо­соб­ность быть субъ­ек­том пра­во­на­ру­ше­ния и не­сти юри­дическую от­вет­ст­вен­ность. Обыч­но для уча­стия в правоотношение не­об­хо­ди­мо на­ли­чие и пра­во­спо­соб­но­сти, и дее­спо­соб­но­сти. Од­на­ко при­ро­да не­ко­то­рых субъ­ек­тив­ных прав та­ко­ва, что они мо­гут при­над­ле­жать од­но­му ли­цу, а осу­ще­ст­в­лять­ся от его име­ни дру­гим. В та­ких слу­ча­ях субъ­ек­том правоотношение мо­жет быть и не­дее­спо­соб­ное ли­цо, от име­ни и в ин­те­ре­сах ко­то­ро­го бу­дет дей­ст­во­вать его пред­ста­ви­тель (ро­ди­тель, опе­кун, по­пе­чи­тель). Это воз­мож­но в правоотношение по по­во­ду так называемый вещ­ных прав - прав на соб­ст­вен­но ве­щи (иму­ще­ст­во), на объ­ек­ты, в от­но­ше­нии ко­то­рых пра­ва осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ана­ло­гич­ным об­ра­зом (ин­тел­лек­ту­аль­ная соб­ст­вен­ность и лич­ные не­ма­те­ри­аль­ные бла­га - жизнь, здо­ро­вье, дос­то­ин­ст­во, лич­ная и се­мей­ная тай­на и тому подобное), а так­же прав в от­но­ше­нии ве­щей (ле­га­ты, сер­ви­ту­ты).

Су­ще­ст­ву­ют различная клас­си­фи­ка­ции субъ­ек­тов пра­ва. Наи­бо­лее об­щим яв­ля­ет­ся под­раз­де­ле­ние на фи­зических лиц (лю­ди) и юри­дических лиц (различного ро­да ор­га­ни­за­ции, дей­ст­вую­щие в правоотношение в ка­че­ст­ве еди­но­го ли­ца). Юри­дические ли­ца, в свою оче­редь, де­лят­ся на юри­дических лиц ча­ст­но­го и пуб­лич­но­го пра­ва в за­ви­си­мо­сти от спе­ци­фи­ки правоотношение, в ко­то­рых они мо­гут уча­ст­во­вать. Юри­дические ли­ца все­гда об­ла­да­ют и пра­во­спо­соб­но­стью, и дее­спо­соб­но­стью, ко­то­рая для них яв­ля­ет­ся спе­ци­аль­ной, то есть они мо­гут уча­ст­во­вать толь­ко в оп­ре­де­лён­ных правоотношение в со­от­вет­ст­вии с це­ля­ми их дея­тель­но­сти.

Со­дер­жа­ние правоотношение об­ра­зу­ют вза­им­ные субъ­ек­тив­ные пра­ва и обя­зан­но­сти его уча­ст­ни­ков. Субъ­ек­тив­ное пра­во - вид и ме­ра воз­мож­но­го по­ве­де­ния упра­во­мо­чен­но­го ли­ца. В современной юри­дической дог­ма­ти­ке при­ня­то счи­тать, что субъ­ек­тив­ное пра­во вклю­ча­ет в се­бя 3 пра­во­мо­чия: пра­во на оп­ре­де­лён­ное соб­ст­вен­ное по­ве­де­ние (дей­ст­вие или без­дей­ст­вие); пра­во тре­бо­вать оп­ре­де­лён­но­го по­ве­де­ния от обя­зан­но­го ли­ца, в том числе его «тер­пе­ния» по­ве­де­ния упра­во­мо­чен­но­го (не­пре­пят­ст­во­ва­ния ему); при­тя­за­ние на государственную за­щи­ту субъ­ек­тив­но­го пра­ва в слу­чае его на­ру­ше­ния. Со­от­вет­ст­вен­но под юри­дической обя­зан­но­стью по­ни­ма­ет­ся вид и ме­ра не­об­хо­ди­мо­го (долж­но­го) по­ве­де­ния обя­зан­но­го ли­ца. Она пред­по­ла­га­ет со­вер­ше­ние оп­ре­де­лён­ных дей­ст­вий или без­дей­ст­вие в це­лях обес­пе­че­ния субъ­ек­тив­но­го пра­ва упра­во­мо­чен­но­го ли­ца, а так­же не­об­хо­ди­мость пре­тер­пе­вать оп­ре­де­лён­ные не­бла­го­при­ят­ные по­след­ст­вия, реа­ли­зуе­мые по­сред­ст­вом государственного при­ну­ж­де­ния, в слу­чае на­ру­ше­ния ус­та­новлен­ной обя­зан­но­сти. правоотношение - это все­гда двух­сто­рон­няя связь его субъ­ек­тов по­сред­ст­вом вза­им­ных прав и обя­зан­но­стей. Не су­ще­ст­ву­ет прав без кор­рес­пон­ди­рую­щих им обя­зан­но­стей и обя­зан­но­стей без кор­рес­пон­ди­рую­щих им прав. Пра­ву од­но­го субъ­ек­та все­гда про­ти­во­сто­ит обя­зан­ность его контр­аген­та. Вме­сте с тем в правоотношении у ка­ж­до­го субъ­ек­та од­новре­мен­но име­ют­ся как субъ­ек­тив­ные пра­ва, так и обя­зан­но­сти.

Ес­ли уча­ст­ни­ком правоотношения яв­ля­ют­ся ор­га­ны и ли­ца, на­де­лён­ные пуб­лич­но-вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми (го­су­дар­ст­во, его ор­га­ны и долж­но­ст­ные ли­ца, ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния), то они в дан­ном правоотношении об­ла­да­ют пол­но­мо­чия­ми, а не субъ­ек­тив­ны­ми пра­ва­ми и обя­зан­но­стя­ми. Пуб­лич­но-вла­ст­ное пол­но­мо­чие за­клю­ча­ет­ся в воз­мож­но­сти тре­бо­вать оп­ре­де­лён­но­го по­ве­де­ния от иных субъ­ек­тов (как от ча­ст­ных лиц, так и лиц, на­де­лён­ных пуб­лич­но-вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми), то есть да­вать им обя­за­тель­ные пред­пи­са­ния, ис­пол­не­ние ко­то­рых в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти обес­пе­чи­ва­ет­ся государственным при­ну­ж­де­ни­ем. Пуб­лич­но-вла­ст­ное пол­но­мо­чие воз­ла­га­ет­ся на ли­цо (ор­ган) в оп­ре­де­лён­ных це­лях и пред­по­ла­га­ет осу­ще­ст­в­ле­ние им стро­го оп­ре­де­лён­ных функ­ций, не­об­хо­ди­мых для их дос­ти­же­ния. Здесь пер­вич­но имен­но ис­пол­не­ние воз­ло­жен­ной на ли­цо обя­зан­но­сти, а его пра­во за­клю­ча­ет­ся лишь в той или иной ме­ре дис­кре­ции (ус­мот­ре­ния), до­пус­кае­мой при этом.

В юри­дической дог­ма­ти­ке от­сут­ст­ву­ет об­ще­при­знан­ное пред­став­ле­ние об объ­ек­те правоотношения. В це­лом ис­хо­дят из то­го, что объ­ект правоотношения - это то, на что на­прав­ле­ны пра­ва и обя­зан­но­сти его субъ­ек­тов, то, по по­во­ду че­го они взаи­мо­дей­ст­ву­ют. Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла кон­цеп­ция объ­ек­та правоотношения как ма­те­ри­аль­но­го или не­ма­те­ри­аль­но­го бла­га, со­став­ляю­ще­го ин­те­рес упра­во­мо­чен­но­го ли­ца. Но бла­го, спо­соб­ное удов­ле­тво­рить ин­те­рес упра­во­мо­чен­но­го ли­ца, мо­жет быть пред­став­ле­но ши­ро­ким кру­гом яв­ле­ний, в том числе оп­ре­де­лён­ным по­ве­де­ни­ем обя­зан­но­го ли­ца или да­же са­мим со­стоя­ни­ем в правоотношение (например, в правоотношение бра­ка, гра­ж­дан­ст­ва). Таким образом, объ­ект правоотношение в дан­ной трак­тов­ке не все­гда мож­но от­гра­ни­чить от иных его эле­мен­тов. Час­то под объ­ек­том правоотношения по­ни­ма­ют по­ве­де­ние обя­зан­но­го ли­ца, по­сколь­ку толь­ко оно спо­соб­но реа­ги­ро­вать на воз­дей­ст­вие со сто­ро­ны субъ­ек­та. Од­на­ко фе­но­мен «по­ве­де­ние» не су­ще­ст­ву­ет в от­ры­ве от че­ло­ве­ка, и объ­ек­том правоотношение ока­зы­ва­ют­ся его субъ­ек­ты. Ино­гда объ­ект правоотношение ото­жде­ст­в­ля­ют с фак­тическим об­щественным от­но­ше­ни­ем, уре­гу­ли­ро­ван­ным пра­вом, то есть с са­мим правоотношение На­ко­нец, в ка­че­ст­ве объ­ек­та правоотношение рас­смат­ри­ва­ют­ся различные пред­ме­ты и яв­ле­ния объ­ек­тив­ной дей­ст­ви­тель­но­сти (иму­ще­ст­во, при­род­ные объ­ек­ты, не­ма­те­ри­аль­ные бла­га и тому подобное), по по­во­ду ко­то­рых взаи­мо­дей­ст­ву­ют субъ­ек­ты и ко­то­рые влия­ют на ха­рак­тер их прав и обя­зан­но­стей. Но то­гда не­ко­то­рые правоотношения ока­зы­ва­ют­ся без­объ­ект­ны­ми.

Су­ще­ст­ву­ют различные клас­си­фи­ка­ции правоотношений. В за­ви­си­мо­сти от сфе­ры, где они скла­ды­ва­ют­ся, вы­де­ля­ют кон­сти­ту­ци­он­ные, гра­ж­дан­ские, уго­лов­ные, ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные и так далее. По сте­пе­ни ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции субъ­ек­тов и ха­рак­те­ру их прав раз­ли­ча­ют аб­со­лют­ные и от­но­си­тель­ные правоотношения. В аб­со­лют­ных правоотношениях но­си­те­лю субъ­ек­тив­но­го пра­ва про­ти­во­сто­ит не­ог­ра­ни­чен­ный круг обя­зан­ных лиц (все иные субъ­ек­ты пра­ва), обя­зан­ность ко­то­рых за­клю­ча­ет­ся в не­пре­пят­ст­во­ва­нии ему в осу­ще­ст­в­ле­нии дан­но­го пра­ва (например, пра­ва соб­ст­вен­но­сти, ав­тор­ст­ва, пра­ва на жизнь и тому подобное). В от­но­си­тель­ных правоотношениях все субъ­ек­ты пер­со­ни­фи­ци­ро­ва­ны и яв­ля­ют­ся но­си­те­ля­ми вза­им­ных прав и обя­зан­но­стей (например, правоотношение ку­п­ли-про­да­жи, арен­ды, под­ря­да и тому подобное).

Ос­но­ва­ни­ем воз­ник­но­ве­ния, из­ме­не­ния и пре­кра­ще­ния правоотношение яв­ля­ют­ся юри­дические фак­ты - кон­крет­ные фак­тические об­стоя­тель­ст­ва, с ко­то­ры­ми свя­зы­ва­ют­ся оп­ре­де­лён­ные юри­дические по­след­ст­вия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)