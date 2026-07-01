ПРАВООТНОШЕНИЕ
ПРАВООТНОШЕНИЕ - специфический вид общественных отношений, представляющий собой связь между субъектами права посредством их взаимных прав и обязанностей.
Будучи разновидностью общественных отношений, правоотношение обладает всеми присущими им признаками. Это не уникальное, не индивидуализированное межличностное взаимодействие людей, а социально типичные объективно необходимые общественные связи, где люди выступают не во всём многообразии своих личностных качеств и проявлений, а как носители определённых социально-правовых ролей - гражданина, покупателя, наёмного работника, должностного лица и так далее.
С позиций легистского позитивизма правоотношением становится любое общественное отношение, которое урегулировано правом, то есть получило государственное признание и защиту посредством закона (нормативного правового акта) или иного источника права.
Другие концепции права исходят из того, что правоотношения имеют свою собственную специфику, независимую от государственного регулирования посредством закона. Она заключается прежде всего в том, что это - социальные связи, складывающиеся между автономными лицами на основе взаимного признания их свободы и формального равенства. Причём правоотношение - это не только результат реализации правовой нормы, но и предпосылка её складывания, поскольку нормы фиксируют устоявшиеся, социально типичные модели поведения.
В структуре правоотношений принято выделять субъекты, объекты и содержание. Субъекты правоотношения - лица, которые являются его участниками. Они должны обладать правосубъектностью - способностью вступать в правоотношение, быть субъектами права. Общей предпосылкой правосубъектности является внешняя обособленность и персонификация, позволяющие выступать в правоотношение от собственного имени в виде единого лица. Правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность.
Правоспособность - это способность иметь субъективные права и обязанности, быть участником правоотношений. Все люди с рождения обладают правоспособностью. Дееспособность заключается в способности своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. Общим условием дееспособности физических лиц (людей) является их вменяемость - способность сознавать характер и значение своих действий и руководить ими. Вменяемость связана с возрастом и состоянием психического здоровья. Поэтому приобретение дееспособности обусловлено достижением определённого возраста. Он различен в зависимости от содержания правоотношение (специфики действий, осуществляемых его участниками). В полном объёме общая дееспособность наступает с 18 лет (статья 60 Конституции Российской Федерации). Существует презумпция дееспособности взрослого лица. Если человек в силу психического расстройства не способен понимать значение своих действий и руководить ими, он может быть признан недееспособным в судебном порядке.
Частным случаем дееспособности является деликтоспособность - способность быть субъектом правонарушения и нести юридическую ответственность. Обычно для участия в правоотношение необходимо наличие и правоспособности, и дееспособности. Однако природа некоторых субъективных прав такова, что они могут принадлежать одному лицу, а осуществляться от его имени другим. В таких случаях субъектом правоотношение может быть и недееспособное лицо, от имени и в интересах которого будет действовать его представитель (родитель, опекун, попечитель). Это возможно в правоотношение по поводу так называемый вещных прав - прав на собственно вещи (имущество), на объекты, в отношении которых права осуществляются аналогичным образом (интеллектуальная собственность и личные нематериальные блага - жизнь, здоровье, достоинство, личная и семейная тайна и тому подобное), а также прав в отношении вещей (легаты, сервитуты).
Существуют различная классификации субъектов права. Наиболее общим является подразделение на физических лиц (люди) и юридических лиц (различного рода организации, действующие в правоотношение в качестве единого лица). Юридические лица, в свою очередь, делятся на юридических лиц частного и публичного права в зависимости от специфики правоотношение, в которых они могут участвовать. Юридические лица всегда обладают и правоспособностью, и дееспособностью, которая для них является специальной, то есть они могут участвовать только в определённых правоотношение в соответствии с целями их деятельности.
Содержание правоотношение образуют взаимные субъективные права и обязанности его участников. Субъективное право - вид и мера возможного поведения управомоченного лица. В современной юридической догматике принято считать, что субъективное право включает в себя 3 правомочия: право на определённое собственное поведение (действие или бездействие); право требовать определённого поведения от обязанного лица, в том числе его «терпения» поведения управомоченного (непрепятствования ему); притязание на государственную защиту субъективного права в случае его нарушения. Соответственно под юридической обязанностью понимается вид и мера необходимого (должного) поведения обязанного лица. Она предполагает совершение определённых действий или бездействие в целях обеспечения субъективного права управомоченного лица, а также необходимость претерпевать определённые неблагоприятные последствия, реализуемые посредством государственного принуждения, в случае нарушения установленной обязанности. правоотношение - это всегда двухсторонняя связь его субъектов посредством взаимных прав и обязанностей. Не существует прав без корреспондирующих им обязанностей и обязанностей без корреспондирующих им прав. Праву одного субъекта всегда противостоит обязанность его контрагента. Вместе с тем в правоотношении у каждого субъекта одновременно имеются как субъективные права, так и обязанности.
Если участником правоотношения являются органы и лица, наделённые публично-властными полномочиями (государство, его органы и должностные лица, органы местного самоуправления), то они в данном правоотношении обладают полномочиями, а не субъективными правами и обязанностями. Публично-властное полномочие заключается в возможности требовать определённого поведения от иных субъектов (как от частных лиц, так и лиц, наделённых публично-властными полномочиями), то есть давать им обязательные предписания, исполнение которых в случае необходимости обеспечивается государственным принуждением. Публично-властное полномочие возлагается на лицо (орган) в определённых целях и предполагает осуществление им строго определённых функций, необходимых для их достижения. Здесь первично именно исполнение возложенной на лицо обязанности, а его право заключается лишь в той или иной мере дискреции (усмотрения), допускаемой при этом.
В юридической догматике отсутствует общепризнанное представление об объекте правоотношения. В целом исходят из того, что объект правоотношения - это то, на что направлены права и обязанности его субъектов, то, по поводу чего они взаимодействуют. Наибольшее распространение получила концепция объекта правоотношения как материального или нематериального блага, составляющего интерес управомоченного лица. Но благо, способное удовлетворить интерес управомоченного лица, может быть представлено широким кругом явлений, в том числе определённым поведением обязанного лица или даже самим состоянием в правоотношение (например, в правоотношение брака, гражданства). Таким образом, объект правоотношение в данной трактовке не всегда можно отграничить от иных его элементов. Часто под объектом правоотношения понимают поведение обязанного лица, поскольку только оно способно реагировать на воздействие со стороны субъекта. Однако феномен «поведение» не существует в отрыве от человека, и объектом правоотношение оказываются его субъекты. Иногда объект правоотношение отождествляют с фактическим общественным отношением, урегулированным правом, то есть с самим правоотношение Наконец, в качестве объекта правоотношение рассматриваются различные предметы и явления объективной действительности (имущество, природные объекты, нематериальные блага и тому подобное), по поводу которых взаимодействуют субъекты и которые влияют на характер их прав и обязанностей. Но тогда некоторые правоотношения оказываются безобъектными.
Существуют различные классификации правоотношений. В зависимости от сферы, где они складываются, выделяют конституционные, гражданские, уголовные, административные и так далее. По степени индивидуализации субъектов и характеру их прав различают абсолютные и относительные правоотношения. В абсолютных правоотношениях носителю субъективного права противостоит неограниченный круг обязанных лиц (все иные субъекты права), обязанность которых заключается в непрепятствовании ему в осуществлении данного права (например, права собственности, авторства, права на жизнь и тому подобное). В относительных правоотношениях все субъекты персонифицированы и являются носителями взаимных прав и обязанностей (например, правоотношение купли-продажи, аренды, подряда и тому подобное).
Основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношение являются юридические факты - конкретные фактические обстоятельства, с которыми связываются определённые юридические последствия.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)