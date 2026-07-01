ПРАВОНАРУШЕНИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ - в широком смысле - общественно вредное деяние, причиняющее ущерб сложившемуся порядку общественных отношений, в узком смысле - нарушение правоохранительной нормы, то есть такой правовой нормы, которая содержит санкцию.
Нет правонарушения, если оно не предусмотрено законом (ещё в римском праве выработана формула «Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali» - «Нет преступления без указания об этом в законе»). По степени опасности различают собственно правонарушение и преступления. В зависимости от отрасли права, нормы которой нарушаются, различают административные, гражданско-правовые (деликты), налоговые, бюджетные и прочие правонарушения.
Любое правонарушение влечёт юридическую ответственность. Юридический состав правонарушение складывается из четырёх обязательных признаков: объект правонарушение - охраняемые правом общественного отношения (социальные блага, по поводу которых отношения возникают, составляют предмет правонарушение); объективная сторона правонарушение - деяние (действие или бездействие) субъекта правонарушение, вред, причинённый этим деянием, причинная связь между деянием и наступившими вредными последствиями; субъективная сторона правонарушение - вина; субъект правонарушение - деликтоспособный индивидуальный или коллективный субъект. Отсутствие хотя бы одного из признаков состава правонарушение свидетельствует об отсутствии самого правонарушение (смотрите «Случай»).
Особые отличия имеет международное правонарушение - международно-противоправное деяние субъекта (одно или более действие или бездействие, или их сочетание). Каждое международное правонарушение влечёт за собой международную ответственность. Виды и формы ответственности государств и межправительственных организаций установлены в международных документах («Ответственность государств за международно- противоправные деяния», утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи А/RES/56/83 от 12 декабря 2001 года, и «Ответственность международных организаций», утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи А/RES/66/100 от 9 декабря 2011 года). Противоправность деяния субъекта международного права исключается, если это деяние обусловлено форс-мажором, то есть появлением непреодолимой силы или непредвиденного события, не поддающихся контролю субъекта, которые сделали в данных обстоятельствах выполнение обязательства материально невозможным. Противоправность деяния субъекта международного права также исключается, если у исполнителя данного деяния не было в ситуации действия иного разумного способа спасти свою жизнь или жизнь вверенных ему других лиц.
Субъект международного права не может ссылаться на состояние крайней необходимости как основание для исключения противоправности деяния, не соответствующего международно-правовому обязательству этого субъекта, за исключением тех случаев, когда это деяние является единственным для субъекта средством защиты от большой и неминуемой опасности для его существенного интереса и международного сообщества в целом, а применительно к международным организациям - не наносит серьёзного ущерба существенному интересу государства или государств, в отношении которых существует данное международно-правовое обязательство.
Каждый субъект, совершивший международно-противоправное деяние, обязан предоставить полное возмещение вреда. Вред включает любой ущерб, материальный или моральный, причинённый международно-противоправным деянием соответствующего субъекта.
Субъект международного права, ответственный за международно-противоправное деяние, обязан осуществить реституцию либо компенсировать ущерб, причинённый противоправным деянием, насколько такой ущерб не возмещается реституцией. Компенсация охватывает любой исчислимый в финансовом выражении ущерб, включая упущенную выгоду.
Если вред не может быть возмещён реституцией или компенсацией, то субъект обязан предоставить сатисфакцию за вред, причинённый данным деянием. Сатисфакция может заключаться в признании нарушения, выражении сожаления, официальном извинении или выражаться в иной подобающей форме.
Международного право предусматривает начисление процентов на любую основную сумму, если это необходимо для обеспечения полного возмещения.
Ответственное государство не может ссылаться на положения своего внутригосударственного права в качестве оправдания для невыполнения своих обязательств. Межправительственная организация также не вправе сослаться на нормы своего внутреннего права.
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