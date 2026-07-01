ПРАВОНАРУШЕНИЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ - в ши­ро­ком смыс­ле - об­ще­ст­вен­но вред­ное дея­ние, при­чи­няю­щее ущерб сло­жив­ше­му­ся по­ряд­ку об­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний, в уз­ком смыс­ле - на­ру­ше­ние пра­во­ох­ра­ни­тель­ной нор­мы, то есть та­кой пра­во­вой нор­мы , ко­то­рая со­дер­жит санк­цию.

Нет правонарушения, ес­ли оно не пре­ду­смот­ре­но за­ко­ном (ещё в рим­ском пра­ве вы­ра­бо­та­на фор­му­ла «Nullum cri­men, nulla poena sine praevia lege poe­nali» - «Нет пре­сту­п­ле­ния без ука­за­ния об этом в за­ко­не»). По сте­пе­ни опас­но­сти раз­ли­ча­ют соб­ст­вен­но правонарушение и пре­сту­п­ле­ния. В за­ви­си­мо­сти от от­рас­ли пра­ва , нор­мы ко­то­рой на­ру­ша­ют­ся, раз­ли­ча­ют административные, гра­ж­дан­ско-пра­во­вые (де­лик­ты), на­ло­го­вые, бюд­жет­ные и прочие пра­во­на­ру­ше­ния.

Лю­бое правонарушение вле­чёт юри­дическую от­вет­ст­вен­ность. Юри­дический со­став правонарушение скла­ды­ва­ет­ся из че­ты­рёх обя­зательных при­зна­ков: объ­ект правонарушение - ох­ра­няе­мые пра­вом об­щественного от­ноше­ния (со­ци­аль­ные бла­га, по по­во­ду ко­то­рых от­но­ше­ния воз­ни­ка­ют, со­став­ля­ют пред­мет правонарушение); объ­ек­тив­ная сто­ро­на правонарушение - дея­ние (дей­ст­вие или без­дей­ст­вие) субъ­ек­та правонарушение, вред, при­чи­нён­ный этим дея­ни­ем, при­чин­ная связь ме­ж­ду дея­ни­ем и на­сту­пив­ши­ми вред­ны­ми по­след­ст­вия­ми; субъ­ек­тив­ная сто­ро­на правонарушение - ви­на; субъ­ект правонарушение - де­лик­то­спо­соб­ный ин­ди­ви­ду­аль­ный или кол­лек­тив­ный субъ­ект. От­сут­ст­вие хо­тя бы од­но­го из при­зна­ков со­ста­ва правонарушение сви­де­тель­ст­ву­ет об от­сут­ст­вии са­мо­го правонарушение (смотрите «Слу­чай»).

Осо­бые от­ли­чия име­ет ме­ж­ду­народное правонарушение - ме­ж­ду­на­род­но-про­ти­во­прав­ное де­я­ние субъ­ек­та (од­но или бо­лее дей­ст­вие или без­дей­ст­вие, или их со­че­та­ние). Ка­ж­дое ме­ж­ду­народное правонарушение вле­чёт за со­бой ме­ж­ду­народную от­вет­ст­вен­ность. Ви­ды и фор­мы от­вет­ст­вен­но­сти го­су­дарств и меж­пра­ви­тель­ст­вен­ных ор­га­ни­за­ций ус­та­нов­ле­ны в ме­ж­ду­народных до­ку­мен­тах («От­вет­ст­вен­ность го­су­дарств за ме­ж­ду­на­род­но- про­ти­во­прав­ные дея­ния», ут­вер­жде­на ре­зо­лю­ци­ей Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи А/RES/56/83 от 12 декабря 2001 года, и «От­вет­ст­вен­ность ме­ж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ций», ут­вер­жде­на ре­зо­лю­ци­ей Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи А/RES/66/100 от 9 декабря 2011 года). Про­ти­во­прав­ность дея­ния субъ­ек­та ме­ж­ду­народного пра­ва ис­клю­ча­ет­ся, ес­ли это дея­ние обу­слов­ле­но форс-ма­жо­ром, то есть по­яв­ле­ни­ем не­пре­одо­ли­мой си­лы или не­пред­ви­ден­но­го со­бы­тия, не под­даю­щих­ся кон­тро­лю субъ­ек­та, ко­то­рые сде­ла­ли в дан­ных об­стоя­тель­ст­вах вы­пол­не­ние обя­за­тель­ст­ва ма­те­ри­аль­но не­воз­мож­ным. Про­ти­во­прав­ность дея­ния субъ­ек­та ме­ж­ду­народного пра­ва так­же ис­клю­ча­ет­ся, ес­ли у ис­пол­ни­те­ля дан­но­го дея­ния не бы­ло в си­туа­ции дей­ст­вия ино­го ра­зум­но­го спо­со­ба спа­сти свою жизнь или жизнь вве­рен­ных ему других лиц.

Субъ­ект ме­ж­ду­народного пра­ва не мо­жет ссы­лать­ся на со­стоя­ние край­ней не­об­хо­ди­мо­сти как ос­но­ва­ние для ис­клю­че­ния про­ти­во­прав­но­сти дея­ния, не со­от­вет­ст­вую­ще­го ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­во­му обя­за­тель­ст­ву это­го субъ­ек­та, за ис­клю­че­ни­ем тех слу­ча­ев, ко­гда это дея­ние яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным для субъ­ек­та сред­ст­вом за­щи­ты от боль­шой и не­ми­нуе­мой опас­но­сти для его су­ще­ст­вен­но­го ин­те­ре­са и ме­ж­ду­народного со­об­ще­ст­ва в це­лом, а при­ме­ни­тель­но к ме­ж­ду­народным ор­га­ни­заци­ям - не на­но­сит серь­ёз­но­го ущер­ба су­ще­ст­вен­но­му ин­те­ре­су го­су­дар­ст­ва или го­су­дарств, в от­но­ше­нии ко­то­рых су­ще­ст­ву­ет дан­ное ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вое обя­за­тель­ст­во.

Ка­ж­дый субъ­ект, со­вер­шив­ший ме­ж­ду­на­род­но-про­ти­во­прав­ное дея­ние, обя­зан пре­дос­та­вить пол­ное воз­ме­ще­ние вре­да. Вред вклю­ча­ет лю­бой ущерб, ма­те­ри­аль­ный или мо­раль­ный, при­чи­нён­ный ме­ж­ду­на­род­но-про­ти­во­прав­ным дея­ни­ем со­от­вет­ст­вую­ще­го субъ­ек­та.

Субъ­ект ме­ж­ду­народного пра­ва, от­вет­ст­вен­ный за ме­ж­ду­на­род­но-про­ти­во­прав­ное дея­ние, обя­зан осу­ще­ст­вить рес­ти­ту­цию ли­бо ком­пен­си­ро­вать ущерб, при­чи­нён­ный про­ти­во­прав­ным дея­ни­ем, на­сколь­ко та­кой ущерб не воз­ме­ща­ет­ся рес­ти­ту­ци­ей. Ком­пен­са­ция ох­ва­ты­ва­ет лю­бой ис­чис­ли­мый в фи­нан­со­вом вы­ра­же­нии ущерб, вклю­чая упу­щен­ную вы­го­ду.

Ес­ли вред не мо­жет быть воз­ме­щён рес­ти­ту­ци­ей или ком­пен­са­ци­ей, то субъ­ект обя­зан пре­дос­та­вить са­тис­фак­цию за вред, при­чи­нён­ный дан­ным дея­ни­ем. Са­тис­фак­ция мо­жет за­клю­чать­ся в при­зна­нии на­ру­ше­ния, вы­ра­же­нии со­жа­ле­ния, официальном из­ви­не­нии или вы­ра­жать­ся в иной по­до­баю­щей фор­ме.

Ме­ж­ду­народного пра­во пре­ду­смат­ри­ва­ет на­чис­ле­ние про­цен­тов на лю­бую основную сум­му, ес­ли это не­об­хо­ди­мо для обес­пе­че­ния пол­но­го воз­ме­ще­ния.

От­вет­ст­вен­ное го­су­дар­ст­во не мо­жет ссы­лать­ся на по­ло­же­ния сво­его внут­ри­го­су­дар­ст­вен­но­го пра­ва в ка­че­ст­ве оп­рав­да­ния для не­вы­пол­не­ния сво­их обя­за­тельств. Меж­пра­ви­тель­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция так­же не впра­ве со­слать­ся на нор­мы сво­его внутреннего пра­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)