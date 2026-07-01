ПРАВОМОЧИЕ
ПРАВОМОЧИЕ - вид и мера возможного поведения управомоченного лица.
Из правомочий различного характера слагается субъективное право лица, а само правомочие можно рассматривать как элемент содержания субъективного права.
По традиции, идущей ещё от римских юристов, принято различать 3 вида поведения, которые могут входить в содержание субъективного права (равно как и юридические обязанности): положительное действие (facere), воздержание от действия (non facere) и терпение (pati).
В современной юридической догматике в содержании субъективного права выделяют правомочие, предполагающие право лица на определённое собственное поведение (действие или бездействие), правомочие, заключающиеся в возможности требовать определённого поведения от обязанного лица, в том числе его «терпения» поведения управомоченного (непрепятствования ему), а также правомочие, выражающие притязание на государственную защиту субъективного права в случае его нарушения.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)