ПРАВОМОЧИЕ

ПРАВОМОЧИЕ - вид и ме­ра воз­мож­но­го по­ве­де­ния упра­во­мо­чен­но­го ли­ца.

Из правомочий различного ха­рак­те­ра сла­га­ет­ся субъ­ек­тив­ное пра­во ли­ца, а са­мо правомочие мож­но рас­смат­ри­вать как эле­мент со­дер­жа­ния субъ­ек­тив­но­го пра­ва.

По тра­ди­ции, иду­щей ещё от римских юри­стов, при­ня­то раз­ли­чать 3 ви­да по­ве­де­ния, ко­то­рые мо­гут вхо­дить в со­дер­жа­ние субъ­ек­тив­но­го пра­ва (рав­но как и юри­дические обя­зан­но­сти): по­ло­жи­тель­ное дей­ст­вие (facere), воз­дер­жа­ние от дей­ст­вия (non facere) и тер­пе­ние (pa­ti).

В современной юри­дической дог­ма­ти­ке в со­дер­жа­нии субъ­ек­тив­но­го пра­ва вы­де­ля­ют правомочие, пред­по­ла­гаю­щие пра­во ли­ца на оп­ре­де­лён­ное собственное по­ве­де­ние (дей­ст­вие или без­дей­ст­вие), правомочие, за­клю­чаю­щие­ся в воз­мож­но­сти тре­бо­вать оп­ре­де­лён­но­го по­ве­де­ния от обя­зан­но­го ли­ца, в том числе его «тер­пе­ния» по­ве­де­ния упра­во­мо­чен­но­го (не­пре­пят­ст­во­ва­ния ему), а так­же правомочие, вы­ра­жаю­щие при­тя­за­ние на государственную за­щи­ту субъ­ек­тив­но­го пра­ва в слу­чае его на­ру­ше­ния.

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