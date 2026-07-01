ПРАВО НА ЗАЩИТУ

ПРАВО НА ЗАЩИТУ - га­ран­ти­ро­ван­ная за­ко­ном воз­мож­ность за­щи­щать­ся от об­ви­не­ния.

Кон­сти­ту­ция Российской Федерации га­ран­ти­ру­ет ка­ж­до­му пра­во на по­лу­че­ние ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной юри­дической по­мо­щи. В уго­лов­ном су­до­про­из­вод­ст­ве это кон­сти­ту­ци­он­ное по­ло­же­ние яв­ля­ет­ся ос­но­вой прин­ци­па обес­пе­че­ния пра­ва об­ви­няе­мо­го (по­доз­ре­вае­мо­го, под­су­ди­мо­го) на за­щи­ту.

Право на защиту мо­жет реа­ли­зо­вы­вать­ся в двух фор­мах: лич­но ли­бо с по­мо­щью за­щит­ни­ка и/или за­кон­но­го пред­ста­ви­те­ля. Обе фор­мы мо­гут реа­ли­зо­вы­вать­ся и од­но­вре­мен­но. Осу­ще­ст­в­ле­ние за­щи­ты лич­но об­ви­няе­мым мо­жет быть обес­пе­че­но лишь при ус­ло­вии со­блю­де­ния су­дом и ор­га­на­ми, осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние, всех пред­пи­са­ний за­ко­на, в ча­ст­но­сти вы­не­се­ния обос­но­ван­ных ре­ше­ний по за­яв­лен­ным за­щи­той хо­да­тай­ст­вам и по­дан­ным ею жа­ло­бам.

За­кон осо­бо вы­де­ля­ет обя­зан­ность су­да, про­ку­ро­ра, сле­до­ва­те­ля и доз­на­ва­те­ля разъ­яс­нять об­ви­няе­мо­му его пра­ва, по­сколь­ку без зна­ния сво­их прав ли­цо не смо­жет ими вос­поль­зо­вать­ся. В этой же нор­ме за­ко­на со­дер­жит­ся ука­за­ние на обя­зан­ность су­да и ор­га­нов уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния обес­пе­чить об­ви­няе­мо­му воз­мож­ность за­щи­щать­ся все­ми не­за­пре­щён­ны­ми спо­со­ба­ми и сред­ст­ва­ми. Фор­му­ли­ров­ка за­ко­на ис­хо­дит из прин­ци­па «раз­ре­ше­но всё то, что не за­пре­ще­но за­ко­ном». За­щи­та с по­мо­щью ад­во­ка­та, как об­щее пра­ви­ло, обес­пе­чи­ва­ет её бо­лее вы­со­кий профессиональный уро­вень.

По дей­ст­вую­ще­му за­ко­ну уча­стие за­щит­ни­ка обя­за­тель­но, ес­ли об­ви­няе­мый в письменной фор­ме не от­ка­зал­ся от его по­мо­щи. Кро­ме то­го, по ря­ду ка­те­го­рий уго­лов­ных дел от­каз об­ви­няе­мо­го от по­мо­щи за­щит­ни­ка не обя­за­те­лен для до­зна­ва­те­ля, сле­до­ва­те­ля, про­ку­ро­ра и су­да.

За­кон ус­та­нав­ли­ва­ет ос­но­ва­ния, при на­ли­чии ко­то­рых раз­ре­ша­ет­ся про­во­дить су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во в от­сут­ст­вие под­су­ди­мо­го по прось­бе по­след­не­го. Это пра­ви­ло рас­про­стра­ня­ет­ся на уго­лов­ные де­ла о пре­сту­п­ле­ни­ях не­боль­шой или сред­ней тя­же­сти. В ис­клю­чительных слу­ча­ях су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во по уго­лов­ным де­лам о тяж­ких и осо­бо тяж­ких пре­сту­п­ле­ни­ях мо­жет про­во­дить­ся в от­сут­ст­вие под­су­ди­мо­го, ко­то­рый на­хо­дит­ся за пре­де­ла­ми тер­ри­то­рии Российской Федерации и/или ук­ло­ня­ет­ся от яв­ки в суд, ес­ли это ли­цо не бы­ло при­вле­че­но к от­вет­ст­вен­но­сти на тер­ри­то­рии иностранного го­су­дар­ст­ва по дан­но­му уго­лов­но­му де­лу.

За­кон дос­та­точ­но под­роб­но рег­ла­мен­ти­ру­ет по­ря­док при­гла­ше­ния, на­зна­че­ния и за­ме­ны за­щит­ни­ка, а так­же оп­ла­ты его тру­да в тех слу­ча­ях, ес­ли он уча­ст­ву­ет в про­из­вод­ст­ве пред­ва­рительного рас­сле­до­ва­ния или су­деб­ном раз­би­ра­тель­ст­ве по на­зна­че­нию доз­на­ва­те­ля, сле­до­ва­те­ля, про­ку­ро­ра и су­да. При этом го­су­дар­ст­во бе­рёт на се­бя обя­зан­ность оп­ла­чи­вать труд на­зна­чен­но­го ад­во­ка­та за счёт средств фе­де­раль­но­го бюд­же­та. Раз­мер оп­ла­ты ус­та­нав­ли­ва­ет­ся правительством .

Об­ви­няе­мый мо­жет осу­ще­ст­в­лять за­щи­ту не толь­ко с по­мо­щью ад­во­ка­та, но и с по­мо­щью за­кон­но­го пред­ста­ви­те­ля.

В ка­че­ст­ве за­щит­ни­ков до­пус­ка­ют­ся ад­во­ка­ты. По оп­ре­де­ле­нию или по­ста­нов­ле­нию су­да в ка­че­ст­ве за­щит­ни­ка мо­гут быть до­пу­ще­ны, на­ря­ду с ад­во­ка­том, один из близ­ких род­ст­вен­ни­ков об­ви­няе­мо­го или иное ли­цо, о до­пус­ке ко­то­ро­го хо­да­тай­ст­ву­ет об­ви­няе­мый. При про­из­вод­ст­ве у ми­ро­во­го су­дьи ука­зан­ное ли­цо до­пус­ка­ет­ся и вме­сто ад­во­ка­та. Од­но и то же ли­цо не мо­жет быть за­щит­ни­ком двух об­ви­няе­мых, ес­ли ин­те­ре­сы од­но­го из них про­ти­во­ре­чат ин­те­ре­сам дру­го­го. Ад­во­кат не впра­ве от­ка­зать­ся от при­ня­той на се­бя за­щи­ты об­ви­няе­мо­го.

Уго­лов­но-про­цес­су­аль­ный за­кон на­де­ля­ет об­ви­няе­мо­го ши­ро­ким кру­гом прав, даю­щих пра­во пред­став­лять до­ка­за­тель­ст­ва, за­яв­лять хо­да­тай­ст­ва и от­во­ды, об­жа­ло­вать при­ня­тые ре­ше­ния, поль­зо­вать­ся бес­плат­ной по­мо­щью пе­ре­во­дчи­ка и других.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)