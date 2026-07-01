ПРАВО НА ЗАЩИТУ
ПРАВО НА ЗАЩИТУ - гарантированная законом возможность защищаться от обвинения.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. В уголовном судопроизводстве это конституционное положение является основой принципа обеспечения права обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) на защиту.
Право на защиту может реализовываться в двух формах: лично либо с помощью защитника и/или законного представителя. Обе формы могут реализовываться и одновременно. Осуществление защиты лично обвиняемым может быть обеспечено лишь при условии соблюдения судом и органами, осуществляющими уголовное преследование, всех предписаний закона, в частности вынесения обоснованных решений по заявленным защитой ходатайствам и поданным ею жалобам.
Закон особо выделяет обязанность суда, прокурора, следователя и дознавателя разъяснять обвиняемому его права, поскольку без знания своих прав лицо не сможет ими воспользоваться. В этой же норме закона содержится указание на обязанность суда и органов уголовного преследования обеспечить обвиняемому возможность защищаться всеми незапрещёнными способами и средствами. Формулировка закона исходит из принципа «разрешено всё то, что не запрещено законом». Защита с помощью адвоката, как общее правило, обеспечивает её более высокий профессиональный уровень.
По действующему закону участие защитника обязательно, если обвиняемый в письменной форме не отказался от его помощи. Кроме того, по ряду категорий уголовных дел отказ обвиняемого от помощи защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда.
Закон устанавливает основания, при наличии которых разрешается проводить судебное разбирательство в отсутствие подсудимого по просьбе последнего. Это правило распространяется на уголовные дела о преступлениях небольшой или средней тяжести. В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и/или уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу.
Закон достаточно подробно регламентирует порядок приглашения, назначения и замены защитника, а также оплаты его труда в тех случаях, если он участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя, прокурора и суда. При этом государство берёт на себя обязанность оплачивать труд назначенного адвоката за счёт средств федерального бюджета. Размер оплаты устанавливается правительством.
Обвиняемый может осуществлять защиту не только с помощью адвоката, но и с помощью законного представителя.
В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены, наряду с адвокатом, один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. Одно и то же лицо не может быть защитником двух обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого.
Уголовно-процессуальный закон наделяет обвиняемого широким кругом прав, дающих право представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, обжаловать принятые решения, пользоваться бесплатной помощью переводчика и других.