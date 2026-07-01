ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ - в Российской Федерации осо­бая раз­но­вид­ность вещ­ных прав .

Воз­ник­ло в российском за­ко­но­да­тель­ст­ве на ру­бе­же 1980-1990-х годов в пе­ри­од пе­ре­стро­еч­ных ре­форм. Це­лью вве­де­ния но­во­го ви­да от­но­ше­ний на­зы­ва­лось раз­ви­тие мно­го­об­раз­ных форм со­циа­ли­стической соб­ст­вен­но­сти, ини­циа­ти­вы и са­мо­стоя­тель­но­сти про­из­вод­ст­вен­ных пред­при­ятий и их тру­до­вых кол­лек­ти­вов.

По пра­во­вой кон­ст­рук­ции право хозяйственного ведения ба­зи­ру­ет­ся на пра­ве опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния , а по эко­но­мическому со­дер­жа­нию при­бли­жа­ет­ся к пра­ву соб­ст­вен­но­сти. Пер­во­на­чаль­ный ва­ри­ант (пол­ное хо­зяйственное ве­де­ние), за­кре­п­лён­ный в за­ко­нах СССР и РСФСР о соб­ст­вен­но­сти, пред­по­ла­гал воз­мож­ность воз­ник­но­ве­ния та­ко­го пра­ва в от­но­ше­нии лю­бой, а не толь­ко государственной соб­ст­вен­но­сти. По­лу­чен­ные до­хо­ды по­сту­па­ли в рас­по­ря­же­ние тру­до­во­го кол­лек­ти­ва или рас­пре­де­ля­лись на ос­но­ве до­го­во­ра ме­ж­ду соб­ст­вен­ни­ком и пред­при­яти­ем, а са­ми пред­при­ятия дей­ст­во­ва­ли в рам­ках об­щей, не ог­ра­ни­чен­ной уч­ре­дительными до­ку­мен­та­ми пра­во­спо­соб­но­сти. Со вре­ме­нем чрез­мер­ные пол­но­мо­чия субъ­ек­та права хозяйственного ведения и круг та­ких субъ­ек­тов бы­ли ог­ра­ни­че­ны.

В со­вре­мен­ном российском гражданском пра­ве государственное или му­ни­ци­паль­ное уни­тар­ное пред­при­ятие (кро­ме ка­зён­ных), ко­то­ро­му иму­ще­ст­во при­над­ле­жит на правах хозяйственного ведения, вла­де­ет, поль­зу­ет­ся и рас­по­ря­жа­ет­ся этим иму­ще­ст­вом в оп­ре­де­лён­ных за­ко­ном пре­де­лах. Соб­ст­вен­ник иму­ще­ст­ва (Российская Фе­де­ра­ция, её субъ­ект или му­ни­ци­паль­ное об­ра­зо­ва­ние), на­хо­дя­ще­го­ся в хо­зяйственном ве­де­нии, ре­ша­ет во­про­сы соз­да­ния пред­при­ятия, оп­ре­де­ле­ния пред­ме­та и це­лей его дея­тель­но­сти, его ре­ор­га­ни­за­ции и ли­к­ви­да­ции, на­зна­ча­ет ди­рек­то­ра (ру­ко­во­ди­те­ля) пред­при­ятия, осу­ще­ст­в­ля­ет кон­троль за ис­поль­зо­ва­ни­ем по на­зна­че­нию и со­хран­но­стью при­над­ле­жа­ще­го пред­при­ятию иму­ще­ст­ва. Соб­ст­вен­ник име­ет пра­во на по­лу­че­ние час­ти при­бы­ли от ис­поль­зо­ва­ния иму­ще­ст­ва, на­хо­дя­ще­го­ся в хо­зяйственном ве­де­нии пред­при­ятия. Пред­при­ятие не впра­ве про­да­вать при­над­ле­жа­щее ему на пра­ве хо­зяйственном ве­де­ния не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, сда­вать его в арен­ду, от­да­вать в за­лог, вно­сить в ка­че­ст­ве вкла­да в ус­тав­ный (скла­доч­ный) ка­пи­тал хо­зяйственных об­ществ и то­вари­ществ или иным спо­со­бом рас­по­ря­жать­ся этим иму­ще­ст­вом без со­гла­сия соб­ст­вен­ни­ка. Право хозяйственного ведения на иму­ще­ст­во, в от­но­ше­нии ко­торо­го соб­ст­вен­ни­ком при­ня­то ре­ше­ние о за­кре­п­ле­нии за уни­тар­ным пред­при­яти­ем, воз­ни­ка­ет у это­го пред­при­ятия, как пра­ви­ло, с мо­мен­та пе­ре­да­чи иму­ще­ст­ва. Пло­ды, про­дук­ция и до­хо­ды от ис­поль­зо­ва­ния иму­ще­ст­ва, на­хо­дя­ще­го­ся в хо­зяйственном ве­де­нии, а так­же иму­ще­ст­во, при­об­ре­тён­ное уни­тар­ным пред­при­яти­ем по до­го­во­ру или иным ос­но­ва­ни­ям, по­сту­па­ют в хо­зяйственное ве­де­ние пред­при­ятия.

Право хозяйственного ведения пре­кра­ща­ет­ся по тем же ос­нова­ни­ям, что и пра­во соб­ст­вен­но­сти, а так­же в слу­ча­ях пра­во­мер­но­го изъ­я­тия иму­ще­ст­ва у пред­при­ятия по ре­ше­нию соб­ст­вен­ни­ка. При пе­ре­хо­де пра­ва соб­ст­вен­но­сти на пред­при­ятие как иму­ще­ст­вен­ный ком­плекс к другому государственному или му­ни­ци­паль­но­му соб­ст­вен­ни­ку пред­при­ятие со­хра­ня­ет право хозяйственного ведения на при­над­ле­жа­щее ему иму­ще­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)