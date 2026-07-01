ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ - в Российской Федерации особая разновидность вещных прав.
Возникло в российском законодательстве на рубеже 1980-1990-х годов в период перестроечных реформ. Целью введения нового вида отношений называлось развитие многообразных форм социалистической собственности, инициативы и самостоятельности производственных предприятий и их трудовых коллективов.
По правовой конструкции право хозяйственного ведения базируется на праве оперативного управления, а по экономическому содержанию приближается к праву собственности. Первоначальный вариант (полное хозяйственное ведение), закреплённый в законах СССР и РСФСР о собственности, предполагал возможность возникновения такого права в отношении любой, а не только государственной собственности. Полученные доходы поступали в распоряжение трудового коллектива или распределялись на основе договора между собственником и предприятием, а сами предприятия действовали в рамках общей, не ограниченной учредительными документами правоспособности. Со временем чрезмерные полномочия субъекта права хозяйственного ведения и круг таких субъектов были ограничены.
В современном российском гражданском праве государственное или муниципальное унитарное предприятие (кроме казённых), которому имущество принадлежит на правах хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в определённых законом пределах. Собственник имущества (Российская Федерация, её субъект или муниципальное образование), находящегося в хозяйственном ведении, решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственном ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием, возникает у этого предприятия, как правило, с момента передачи имущества. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретённое унитарным предприятием по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение предприятия.
Право хозяйственного ведения прекращается по тем же основаниям, что и право собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия по решению собственника. При переходе права собственности на предприятие как имущественный комплекс к другому государственному или муниципальному собственнику предприятие сохраняет право хозяйственного ведения на принадлежащее ему имущество.
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