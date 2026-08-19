«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК»
«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК» - официальные органы печати.
1. Ежедневная газета правительства Российской империи.
Издавалась Главным управлением по делам печати МВД в Санкт-Петербурге (1869 - февраль/март 1917 годов). Сменила газету «Северная почта». Инициатор выпуска «Правительственный вестник» - министр внутренних дел А.Е. Тимашев. Впервые стала оперативно публиковать офиц. материалы всех центральных учреждений: распоряжения, Высочайшие повеления и приказы, объявления, отчёты, стенограммы, военные сводки, опровержения, разъяснения. В газете помещались также речи официальных лиц, хроника событий в России и за рубежом, биржевой указатель, метеосводки, статьи на политическую, литературные и научные темы, рецензии и другие.
Выпуск газеты приостановлен во время Февральской революции 1917 года. Возобновлён 5(18) марта под названием «Вестник Временного правительства» [до 24 октября (6 ноября)]. Содержание газеты расширилось (публиковала законопроекты, отчёты о заседаниях правительства, Государственного совещания, Предпарламента, а также сведения о бывших секретных сотрудниках политической полиции и других).
С 28 октября (10 ноября), после Октябрьской революции 1917 года, выпускалась СНК под названием «Газета Временного рабочего и крестьянского правительства» [с 20 января (2 февраля) 1918 года, после разгона Учредительного собрания, - «Газета рабочего и крестьянского правительства», выходила до 9 марта 1918 года]. Приложения к «Правительственный вестник»: газеты «Сельский вестник»(1881-1905 годы, в дальнейшем самостоятельное издание), «Прибавление…» (1901-1905 годы, 1908-1916 годы, сообщения Российского телеграфного агентства), «Русское государство» (1906 год), «Вечернее прибавление к "Правительственному вестнику"» (1906-1907 годы), «Последние известия» (утренний и вечерний выпуски с новостями с фронта, 1914-1917 годы). Среди редакторов «Правительственный вестник» - Г.П. Данилевский (1881-1890 годы), К.К. Случевский (1891-1902 годы), князь С.П. Урусов (1913-1917 годы).
2. Ежедневная газета «Омского правительства». Издавалась в Омске (22 ноября 1918 - ноябрь 1919 года) и Иркутске (ноябрь 1919 – 4 января 1920 года).
Публиковала распоряжения Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака и правительственных ведомств, сводки военных действий, новостные телеграммы Российского (с июня 1919 года Русского) телеграфного агентства, учреждённого «Омским правительство м», агентства «Унион» В.Л. Бурцева в Париже и омской радиостанции, материалы о заседаниях Совета министров и работе министерств, интервью с министрами, сведения о местном самоуправлении, деятельности кадетской партии, жизни Омска и т.п. Перестала выходить после разгрома Колчака армий.
3. Еженедельная газета СМ СССР (1989-1990 годы), Кабинета министров СССР (декабрь 1990 - август 1991 года), Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (сентябрь - ноябрь 1991 года), Межгосударственного экономического комитета СССР (ноябрь 1991 - январь 1992 года). Издавалась в Москве.