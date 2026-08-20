ПРАВЕДНИК НАРОДОВ МИРА
ПРАВЕДНИК НАРОДОВ МИРА - (Евр. םלועה תומוא ידיסח), в Израиле почётное звание, присваиваемое тем, кто, рискуя своей жизнью, спасал или помогал спастись евреям, оказавшимся на территории, занятой нацистами, в период холокоста.
Постановление об учреждении звания принято в 1953 году израильским кнессетом; задача выявления Праведников народов мира и награждения их возложена на Национальный институт Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем.
На 1 января 2013 года Праведниками народов мира Яд ва-Шем признал 24811 человек из 42 стран, в том числе 164 российских гражданина (из них в живых осталось менее 10 человек).
Наиболее известными Праведниками народов мира считаются швед Р. Валленберг, японец Т. Сугихара, немец О. Шиндлер, гражданин СССР Н.Я. Киселёв и другие.
Российским Праведникам народов мира Российский еврейский конгресс выплачивает пособия. На территории мемориала Яд ва-Шем в Иерусалиме существует Аллея Праведник народов мира из деревьев, посаженных в честь каждого из них.