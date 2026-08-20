ПРАВЕДНИК НАРОДОВ МИРА

ПРАВЕДНИК НАРОДОВ МИРА - (Евр. םלועה תומוא ידיסח), в Из­раи­ле по­чёт­ное зва­ние, при­сваи­вае­мое тем, кто, рис­куя сво­ей жиз­нью, спа­сал или по­мо­гал спа­стись ев­ре­ям , ока­зав­шим­ся на тер­ри­то­рии, за­ня­той на­цис­та­ми, в пе­ри­од хо­ло­ко­ста.

По­ста­нов­ле­ние об уч­ре­ж­де­нии зва­ния при­ня­то в 1953 году из­ра­иль­ским кнес­се­том ; за­да­ча вы­яв­ле­ния Праведников народов мира и на­гра­ж­де­ния их воз­ло­же­на на Национальный институт Ка­та­ст­ро­фы и Ге­ро­из­ма Яд ва-Шем.

На 1 января 2013 года Праведниками народов мира Яд ва-Шем при­знал 24811 человек из 42 стран, в том числе 164 российских гра­ж­дани­на (из них в жи­вых ос­та­лось ме­нее 10 человек).

Наи­бо­лее из­вест­ны­ми Праведниками народов мира счи­та­ют­ся швед Р. Валленберг , япо­нец Т. Су­ги­ха­ра, не­мец О. Шинд­лер, гра­ж­да­нин СССР Н.Я. Ки­се­лёв и другие.

Рос­сий­ским Праведникам народов мира Рос­сий­ский еврейский кон­гресс вы­пла­чи­ва­ет по­со­бия. На тер­ри­то­рии ме­мо­риа­ла Яд ва-Шем в Ие­ру­са­ли­ме су­ще­ст­ву­ет Ал­лея Праведник народов мира из де­ревь­ев, по­са­жен­ных в честь ка­ж­до­го из них.

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