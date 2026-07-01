ПРАВДИНСК
ПРАВДИНСК - город в России, в Калининградской области, центр Правдинского района.
Население 4,3 тысячи человек (2014). Расположен на реке Лава (к югу от города - Правдинское водохранилище), в месте впадения в неё реки Правда, близ границы с Польшей.
Основан рыцарями Тевтонского ордена в 1312 году как город Фридланд (немецкое «мирная земля») близ переправы через реку Лава в качестве опорного пункта для охраны границ орденских владений. Сожжён в 1347 году войсками Великого княжества Литовского, вскоре восстановлен, обнесён каменной крепостной стеной с башнями, глубоким рвом и двумя воротами. В ходе Тринадцатилетней войны 1454-1466 годов Фридланд, входивший в состав Прусского союза, выдержал несколько осад войск Тевтонского ордена, но в результате измены был захвачен ими в 1461 году. Во время Северной войны 1655-1660 годов город взят шведскими войсками и разграблен в 1656 году. Во время Семилетней войны 1756-1763 годов Фридланд в составе Пруссии Восточной в 1758-1762 годы находился под российским управлением. В ходе русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов близ города состоялось Фридландское сражение 1807 года. Центр (1818-1902), город (с 1902) в составе Фридландского (с 1927 Бартенштайнского) района Кёнигсбергского правительственного округа Восточной Пруссии. В 1911 году открыто движение по железно-дорожной линии Фридланд - Велау (ныне Знаменск; разрушена во время 2-й мировой войны). В годы 1-й мировой войны сильно не пострадал, хотя в конце августа - начале сентября 1914 года был занят российскими войсками во время Восточно-Прусской операции 1914 года. В 1921-1924 годы в городе построена гидроэлектростанция мощностью около 11 МВт, которая снабжала электроэнергией значительную часть Восточной Пруссии (ныне Правдинская ГЭС-3). 31.1.1945 года, во время 2-й мировой войны, взят частями 5-й и 28-й армий 3-го Белорусского фронта Красной Армии во время Восточно-Прусской операции 1945 года. Согласно решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, город в составе северной части Восточной Пруссии передан СССР. С 1946 года центр Фридляндского (Фридландского; с сентября 1946 года Правдинского) района Кёнигсбергской (с 4.7.1946 Калининградской) области РСФСР. С 7.9.1946 года носит современное название.
Расположенный между реками Лава и Правда центр Правдинска сохраняет фрагменты регулярной планировки с 4-угольной рыночной площадью, кирпичной готической кирхой Святого Георгия (1360-1380 годы; верх башни - конца XV - начала XVI веков, зубчатый венец и 6-угольный шпиль - 1770-е годы; ризницы, 1500 и 1521 годов; с 1991 года православный храм Великомученика Георгия Победоносца), остатками городских укреплений (середина XIV века) и кварталами застройки XVIII - начала XX веков (в том числе дом, в котором в 1807 году останавливался император Наполеон I). Также сохранились католическая капелла (ныне отделение полиции), водонапорные башни (1902, 1924), здание Правдинской ГЭС-3 (1921-1924). Памятники: русским воинам, погибшим во Фридландском сражении 1807 года; на могиле погибшего тогда же генерал-майора Н.Н. Мазовского (установлен в 1868); на двух братских могилах советских воинов, погибших при штурме города в 1945 году (1949 и 1952 годы, реставрация - 2003-2006 годов); бюст фельдм. М.И. Кутузова (1953 год, скульптор Я. Лукашевич; перевезён из Калининграда в 1995 году, открыт в 1997 году); павшим в годы мировых войн (1994). Краеведческий музей (1985). С 2006 года в долине реки Лава проводятся реконструкции Фридландского сражения 1807 года.
Маслосыродельный завод; мебельное производство. На южной окраине города - Правдинская ГЭС-3.
Близ Правдинска сохранились: в посёлке Курортное - руины замка Грос-Вонсдорф (2-я половина XIV века); в посёлках Железнодорожный (бывший город Гердауэн), Домново (бывший Домнау), Дружба (бывший Алленбург), Каштаново (бывший Альменхаузен), Поречье (бывший Алленау), Севское (бывший Бёттхерсдорф) - готические кирхи XIV-XV веков.