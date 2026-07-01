ПРАВДИНСК

ПРАВДИНСК - город в России, в Калининградской области, центр Правдинского района.

Население 4,3 тысячи человек (2014). Рас­по­ло­жен на реке Ла­ва (к югу от го­ро­да - Прав­дин­ское во­до­хра­ни­ли­ще), в мес­те впа­де­ния в неё реки Прав­да, близ гра­ни­цы с Поль­шей.

Ос­но­ван ры­ца­ря­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на в 1312 году как город Фрид­ланд (немецкое «мир­ная зем­ля») близ пе­ре­пра­вы че­рез реку Ла­ва в ка­че­ст­ве опор­но­го пунк­та для ох­ра­ны гра­ниц ор­ден­ских вла­де­ний. Со­жжён в 1347 году вой­ска­ми Великого княжества Ли­тов­ско­го, вско­ре вос­ста­нов­лен, об­не­сён ка­мен­ной кре­по­ст­ной сте­ной с баш­ня­ми, глу­бо­ким рвом и дву­мя во­ро­та­ми. В хо­де Три­на­дца­ти­лет­ней вой­ны 1454-1466 годов Фрид­ланд, вхо­див­ший в со­став Прусского сою­за, вы­дер­жал несколько осад войск Тев­тон­ско­го ор­де­на, но в ре­зуль­та­те из­ме­ны был за­хва­чен ими в 1461 году. Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов го­род взят шведскими вой­ска­ми и раз­граб­лен в 1656 году. Во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов Фрид­ланд в со­ста­ве Прус­сии Вос­точ­ной в 1758-1762 годы на­хо­дил­ся под российским управ­ле­ни­ем. В хо­де русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов близ го­ро­да со­стоя­лось Фрид­ланд­ское сра­же­ние 1807 года. Центр (1818-1902), го­род (с 1902) в со­ста­ве Фрид­ланд­ско­го (с 1927 Бар­тен­штайн­ско­го) района Кё­нигс­берг­ско­го пра­ви­тельственного ок­ру­га Восточной Прус­сии. В 1911 году от­кры­то дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Фрид­ланд - Ве­лау (ны­не Зна­менск; раз­ру­ше­на во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ). В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны силь­но не по­стра­дал, хо­тя в конце ав­гу­ста - начале сен­тяб­ря 1914 года был за­нят российскими вой­ска­ми во вре­мя Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1914 года. В 1921-1924 годы в го­ро­де по­строе­на гид­ро­элек­тро­стан­ция мощ­но­стью около 11 МВт, ко­то­рая снаб­жа­ла элек­тро­энер­ги­ей зна­чительную часть Восточной Прус­сии (ны­не Прав­дин­ская ГЭС-3). 31.1.1945 года, во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, взят час­тя­ми 5-й и 28-й ар­мий 3-го Бе­ло­русского фрон­та Крас­ной Ар­мии во вре­мя Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1945 года. Со­глас­но ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­с­дам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, го­род в со­ста­ве северной час­ти Восточной Прус­сии пе­ре­дан СССР. С 1946 года центр Фрид­лянд­ского (Фри­д­ланд­ско­го; с сентября 1946 года Прав­дин­ско­го) района Кё­нигс­берг­ской (с 4.7.1946 Ка­ли­нин­град­ской) области РСФСР. С 7.9.1946 года но­сит современное на­зва­ние.

Рас­по­ло­жен­ный ме­ж­ду ре­ка­ми Ла­ва и Прав­да центр Правдинска со­хра­ня­ет фраг­мен­ты ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки с 4-уголь­ной ры­ноч­ной пло­ща­дью, кир­пич­ной го­тической кир­хой Святого Ге­ор­гия (1360-1380 годы; верх баш­ни - конца XV - начала XVI веков, зуб­ча­тый ве­нец и 6-уголь­ный шпиль - 1770-е годы; риз­ни­цы, 1500 и 1521 годов; с 1991 года пра­во­слав­ный храм Великомученика Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца), ос­тат­ка­ми городских ук­ре­п­ле­ний (середина XIV века) и квар­та­ла­ми за­строй­ки XVIII - начала XX веков (в том числе дом, в ко­то­ром в 1807 году ос­та­нав­ли­вал­ся император На­по­ле­он I ). Так­же со­хра­ни­лись ка­то­лическая ка­пел­ла (ны­не от­де­ле­ние по­ли­ции), во­до­на­пор­ные баш­ни (1902, 1924), зда­ние Прав­дин­ской ГЭС-3 (1921-1924). Па­мят­ни­ки: русским вои­нам, по­гиб­шим во Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года; на мо­ги­ле по­гиб­ше­го то­гда же генерал-майора Н.Н. Ма­зов­ско­го (ус­та­нов­лен в 1868); на двух брат­ских мо­ги­лах советских вои­нов, по­гиб­ших при штур­ме го­ро­да в 1945 году (1949 и 1952 годы, рес­тав­ра­ция - 2003-2006 годов); бюст фельдм. М.И. Ку­ту­зо­ва (1953 год, скульп­тор Я. Лу­ка­ше­вич; пе­ре­ве­зён из Ка­ли­нин­гра­да в 1995 году, от­крыт в 1997 году); пав­шим в го­ды ми­ро­вых войн (1994). Крае­ведческий му­зей (1985). С 2006 года в до­ли­не реки Ла­ва про­во­дят­ся ре­кон­ст­рук­ции Фрид­ланд­ско­го сра­же­ния 1807 года.

Мас­ло­сы­ро­дель­ный за­вод; ме­бель­ное про­изводство. На южной ок­раи­не го­ро­да - Прав­дин­ская ГЭС-3.

Близ Правдинска со­хра­ни­лись: в посёлке Ку­рорт­ное - руи­ны зам­ка Грос-Вонс­дорф (2-я половина XIV века); в по­сёл­ках Же­лез­но­до­рож­ный (бывший город Гер­дау­эн), Дом­но­во (бывший Дом­нау), Друж­ба (бывший Ал­лен­бург), Каш­та­но­во (бывший Аль­мен­хау­зен), По­речье (бывший Ал­ле­нау), Сев­ское (бывший Бёттхерс­дорф) - го­тические кир­хи XIV-XV веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)