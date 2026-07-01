ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ

ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ - принятое в литературе название оппозиционного течения в ВКП в 1928-1929 годы; последняя внутрипартийная оппозиция после подавления «левой оппозиции», «новой оппозиции» и «объединённой оппозиции».

Воз­ник­ла в ус­ло­ви­ях кри­зи­са хле­бо­за­го­то­вок 1927/1928 годов в СССР, ко­гда по ре­ше­нию По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) для снаб­же­ния промышленных цен­тров и ар­мии про­до­воль­ст­ви­ем, а так­же от­прав­ки хле­ба на экс­порт бы­ли при­ме­не­ны, во­пре­ки прин­ци­пам но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки (НЭПа) , на­сильственные ме­ры изъ­я­тия зер­на у кре­сть­ян. Про­бле­ма даль­ней­ше­го обес­пе­че­ния по­ста­вок хле­ба го­су­дар­ст­ву вы­зва­ла в ру­ко­во­дя­щих ор­га­нах пар­тии раз­но­гла­сия, ко­то­рые на­шли от­ра­же­ние в партийной пе­ча­ти и в по­ли­тических дис­кус­си­ях на пле­ну­мах ЦК ВКП(б) в 1928-1929 годы. Боль­шин­ст­во чле­нов По­лит­бю­ро ЦК (И.В. Ста­лин, К.Е. Во­ро­ши­лов, М.И. Ка­ли­нин, В.В. Куй­бы­шев, В.М. Мо­ло­тов и Я.Э. Руд­зу­так), а так­же поч­ти все кан­ди­да­ты в чле­ны По­лит­бю­ро при­чи­ны кри­зи­са хле­бо­за­го­то­вок ви­де­ли в со­про­тив­ле­нии ук­ре­пив­ше­го свои по­зи­ции ку­ла­че­ст­ва и про­грес­си­рую­щей, по сло­вам Ста­ли­на, «рас­пы­лён­но­сти и раз­дроб­лен­но­сти сель­ско­го хо­зяй­ст­ва». Они пред­ла­га­ли ме­ры, ко­то­рые фак­ти­че­ски ве­ли к свёр­ты­ва­нию НЭПа: ско­рей­шее про­ве­де­ние кол­лек­ти­ви­за­ции, пе­ре­ход к фор­си­ро­ван­ной со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, что пред­по­ла­га­ло уси­ле­ние эко­но­мического и административного на­жи­ма на се­ред­няц­кие и за­жи­точ­ные слои кре­сть­ян­ст­ва. Этот курс был под­верг­нут кри­ти­ке «спра­ва» чле­на­ми По­лит­бю­ро ЦК Н.И. Бу­ха­ри­ным (от­ветственный редактор газеты «Прав­да», сек­ре­тарь Ис­пол­ко­ма Ком­му­ни­стического ин­тер­на­цио­на­ла), А.И. Ры­ко­вым (председатель СНК СССР), М.П. Том­ским(пред. Пре­зи­диу­ма ВЦСПС). Ли­де­ры «Правовой оппозиции» пред­ла­га­ли от­ка­зать­ся от чрез­вы­чай­ных мер, объ­яс­ня­ли кри­зис хле­бо­за­го­то­вок оши­боч­ной по­ли­ти­кой в об­лас­ти цен, на­ло­гов, ис­поль­зо­ва­ния то­вар­ных ре­зер­вов и прочего, до­ка­зы­ва­ли не­об­хо­ди­мость нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний с де­рев­ней на ос­но­ве по­сле­до­ва­тель­но­го про­ве­де­ния прин­ци­пов НЭПа, ус­ту­пок сред­не­му кре­сть­ян­ст­ву, под­чёр­ки­ва­ли важ­ность оп­ти­маль­но­го со­от­но­ше­ния ме­ж­ду раз­ви­ти­ем ин­ду­ст­рии и сельского хозяйства, при ко­то­ром про­из­во­ди­те­ли сельского-хозяйства про­дук­ции мог­ли бы не толь­ко вос­пол­нять свои из­держ­ки, но и осу­ще­ст­в­лять рас­ши­рен­ное вос­про­из­вод­ст­во. Наи­боль­шую под­держ­ку взгля­ды «Правовой оппозиции» на­шли в Московской парт­ор­га­ни­за­ции и ре­дак­ции газеты «Прав­да», Институте крас­ной про­фес­су­ры, в проф­сою­зах. Од­на­ко на Пле­ну­ме ЦК ВКП(б) (июль 1928) на­ме­тил­ся пе­ре­вес не в поль­зу «Правовой оппозиции». При­мер­но то­гда же уча­ст­ни­ки оп­по­зи­ции об­су­ж­да­ли пла­ны сме­ще­ния Ста­ли­на с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК ВКП(б), в по­ис­ках со­юз­ни­ков Бу­ха­рин всту­пил в тай­ные пе­ре­го­во­ры с Л.Б. Ка­ме­не­вым (ко­пия сде­лан­ной Ка­ме­не­вым крат­кой за­пи­си пе­ре­го­во­ров по­па­ла к Л.Д. Троц­ко­му и бы­ла опубликована в январе 1929 года в ви­де про­кла­ма­ции).

На пле­ну­ме Московского городского и гу­берн­ско­го комитета ВКП(б) (октябрь 1928) Ста­лин на­звал «пра­вый ук­лон» от­хо­дом от мар­ксиз­ма в сто­ро­ну «со­ци­ал-де­мо­кра­тиз­ма» и бур­жу­аз­ной идео­ло­гии, со сво­их по­стов за «при­ми­рен­че­ское от­но­ше­ние» к «Правовой оппозиции» был сме­щён ряд ру­ко­во­ди­те­лей Московскогй парт­ор­га­ни­за­ции во гла­ве с её 1-м сек­ре­та­рём Н.А. Уг­ла­но­вым. Из ре­дак­ции газеты «Прав­да» бы­ли вы­ве­де­ны уче­ни­ки Бу­ха­ри­на А.Н. Слеп­ков и В.Н. Ас­т­ров. В но­ябре 1928 года на Пле­ну­ме ЦК ВКП(б) «пра­вый ук­лон» объ­яв­лен «глав­ной опас­но­стью». На 8-м съез­де проф­сою­зов (декабрь 1928) в со­став ВЦСПС и его Пре­зи­диу­ма, во­пре­ки со­про­тив­ле­нию М.П. Том­ско­го и его сто­рон­ни­ков (92 человека из 568 ком­му­ни­стов - уча­ст­ни­ков съез­да), был вве­дён ак­тив­ный про­тив­ник «Правовой оппозиции» Л.М. Ка­га­но­вич (в знак про­тес­та Том­ский пре­кра­тил ра­бо­ту в ВЦСПС). В январе 1929 года на со­вме­ст­ном за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК и Пре­зи­диу­ма ЦКК ВКП(б) уча­ст­ни­кам «Правовой оппозиции» предъ­яв­ле­но об­ви­не­ние во «фрак­ци­он­ной дея­тель­но­сти». В от­вет­ных за­яв­ле­ни­ях от 30 января и 9 февраля Бу­ха­рин, Том­ский и Ры­ков под­верг­ли рез­кой кри­ти­ке те­зис Ста­ли­на о не­об­хо­ди­мо­сти взи­ма­ния с кре­сть­ян «сверх­на­ло­га» (по­до­бия «да­ни») в поль­зу ин­ду­ст­риа­ли­за­ции. Эта, по их сло­вам, ан­ти­ле­нин­ская «троц­ки­ст­ская» ус­та­нов­ка на «во­ен­но-фео­даль­ную экс­плуа­та­цию кре­сть­ян­ст­ва» не­ми­нуе­мо долж­на бы­ла при­вес­ти к раз­ру­ше­нию сою­за ра­бо­чих и кре­сть­ян и к го­ло­ду. Бу­ха­рин и его сто­рон­ни­ки оп­по­зи­ци­ей се­бя не счи­та­ли, вы­ра­жа­ли го­тов­ность уй­ти в от­став­ку с за­ни­мае­мых по­стов, но вме­сте с тем предъ­я­ви­ли пре­тен­зии По­лит­бю­ро и гл. обр. Ста­ли­ну, за­яв­ляя о на­ру­ше­нии прин­ци­па кол­ле­ги­аль­но­сти ру­ко­вод­ства в ВКП(б) и «не­объ­ят­ной вла­сти» ген­сека, фак­ти­че­ском от­сут­ст­вии вы­бор­но­сти партийных функ­цио­не­ров и воз­мож­но­сти сво­бод­но об­су­ж­дать спор­ные во­про­сы. За­щи­ту сво­их взгля­дов оп­по­зи­цио­не­ры про­дол­жи­ли на объ­е­ди­нён­ном Пле­ну­ме ЦК и ЦКК (апрель 1929). Их под­дер­жа­ли Н.А. Уг­ла­нов, В.А. Ко­тов, Е.Ф. Ку­ли­ков, Ф.Я. Уга­ров, Д.П. Ро­зит и не­ко­то­рые другие уча­ст­ни­ки Пле­ну­ма. Од­на­ко по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во чле­нов ЦК и ЦКК про­го­ло­со­ва­ли за ре­зо­лю­цию, в ко­то­рой «груп­па Бу­ха­ри­на» объ­яв­ля­лась фрак­ци­он­ным объ­е­ди­не­ни­ем, а её по­зи­ция - не­со­вмес­ти­мой с ге­не­раль­ной ли­ни­ей пар­тии. Бу­ха­рин и Том­ский сня­ты с за­ни­мае­мых по­стов; Ры­ков ос­та­вал­ся председателем СНК СССР до декабря 1930 года. Не от­ка­зы­ва­ясь от сво­их взгля­дов и про­тес­туя про­тив об­ви­не­ний в «пра­вом ук­ло­не», они зая­ви­ли на Пле­ну­ме ЦК (но­ябрь 1929) о «сня­тии раз­но­гла­сий» с боль­шин­ст­вом партийного ру­ко­во­дства, что в ре­ше­нии Пле­ну­ма бы­ло рас­це­не­но как «фрак­ци­он­ный ма­нёвр по­ли­ти­че­ских бан­кро­тов». Бу­ха­рин был вы­ве­ден из со­ста­ва По­лит­бю­ро (в 1930 году из не­го вы­ве­де­ны так­же Том­ский и Ры­ков). В ус­ло­ви­ях кам­па­нии, раз­вёр­ну­той про­тив «Правовой оппозиции», её ли­де­ры опуб­ли­ко­ва­ли за­яв­ле­ние (газета «Прав­да» от 26.11.1929 года), в ко­то­ром го­во­ри­лось, что в спо­ре с ни­ми «ока­за­лись пра­вы пар­тия и её ЦК». Вслед за этим они пре­кра­ти­ли оп­по­зиционную дея­тель­ность. Клю­че­вые идеи «Правовой оппозиции» в 1932 году по­лу­чи­ли раз­ви­тие в про­грамм­ном до­ку­мен­те под­поль­ной оп­по­зиционной ор­га­ни­за­ции «Со­юз мар­ксис­тов-ле­нин­цев», соз­дан­ной М.Н. Рю­ти­ным, В.Н. Каю­ро­вым, П.А. Гал­ки­ным и другими. В 1937 году Бу­ха­рин и Ры­ков бы­ли аре­сто­ва­ны, в 1938 году рас­стре­ля­ны (Том­ский за­стре­лил­ся в 1936 году, не до­жи­да­ясь аре­ста).

Исторические ис­точники:

Как ло­ма­ли нэп: Сте­но­грам­мы пле­ну­мов ЦК ВКП(б), 1928-1929 гг. М., 2000. Т. 1-5.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)