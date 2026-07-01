ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ
ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ - принятое в литературе название оппозиционного течения в ВКП в 1928-1929 годы; последняя внутрипартийная оппозиция после подавления «левой оппозиции», «новой оппозиции» и «объединённой оппозиции».
Возникла в условиях кризиса хлебозаготовок 1927/1928 годов в СССР, когда по решению Политбюро ЦК ВКП(б) для снабжения промышленных центров и армии продовольствием, а также отправки хлеба на экспорт были применены, вопреки принципам новой экономической политики (НЭПа), насильственные меры изъятия зерна у крестьян. Проблема дальнейшего обеспечения поставок хлеба государству вызвала в руководящих органах партии разногласия, которые нашли отражение в партийной печати и в политических дискуссиях на пленумах ЦК ВКП(б) в 1928-1929 годы. Большинство членов Политбюро ЦК (И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, М.И. Калинин, В.В. Куйбышев, В.М. Молотов и Я.Э. Рудзутак), а также почти все кандидаты в члены Политбюро причины кризиса хлебозаготовок видели в сопротивлении укрепившего свои позиции кулачества и прогрессирующей, по словам Сталина, «распылённости и раздробленности сельского хозяйства». Они предлагали меры, которые фактически вели к свёртыванию НЭПа: скорейшее проведение коллективизации, переход к форсированной социалистической индустриализации, что предполагало усиление экономического и административного нажима на середняцкие и зажиточные слои крестьянства. Этот курс был подвергнут критике «справа» членами Политбюро ЦК Н.И. Бухариным (ответственный редактор газеты «Правда», секретарь Исполкома Коммунистического интернационала), А.И. Рыковым (председатель СНК СССР), М.П. Томским(пред. Президиума ВЦСПС). Лидеры «Правовой оппозиции» предлагали отказаться от чрезвычайных мер, объясняли кризис хлебозаготовок ошибочной политикой в области цен, налогов, использования товарных резервов и прочего, доказывали необходимость нормализации отношений с деревней на основе последовательного проведения принципов НЭПа, уступок среднему крестьянству, подчёркивали важность оптимального соотношения между развитием индустрии и сельского хозяйства, при котором производители сельского-хозяйства продукции могли бы не только восполнять свои издержки, но и осуществлять расширенное воспроизводство. Наибольшую поддержку взгляды «Правовой оппозиции» нашли в Московской парторганизации и редакции газеты «Правда», Институте красной профессуры, в профсоюзах. Однако на Пленуме ЦК ВКП(б) (июль 1928) наметился перевес не в пользу «Правовой оппозиции». Примерно тогда же участники оппозиции обсуждали планы смещения Сталина с поста генерального секретаря ЦК ВКП(б), в поисках союзников Бухарин вступил в тайные переговоры с Л.Б. Каменевым (копия сделанной Каменевым краткой записи переговоров попала к Л.Д. Троцкому и была опубликована в январе 1929 года в виде прокламации).
На пленуме Московского городского и губернского комитета ВКП(б) (октябрь 1928) Сталин назвал «правый уклон» отходом от марксизма в сторону «социал-демократизма» и буржуазной идеологии, со своих постов за «примиренческое отношение» к «Правовой оппозиции» был смещён ряд руководителей Московскогй парторганизации во главе с её 1-м секретарём Н.А. Углановым. Из редакции газеты «Правда» были выведены ученики Бухарина А.Н. Слепков и В.Н. Астров. В ноябре 1928 года на Пленуме ЦК ВКП(б) «правый уклон» объявлен «главной опасностью». На 8-м съезде профсоюзов (декабрь 1928) в состав ВЦСПС и его Президиума, вопреки сопротивлению М.П. Томского и его сторонников (92 человека из 568 коммунистов - участников съезда), был введён активный противник «Правовой оппозиции» Л.М. Каганович (в знак протеста Томский прекратил работу в ВЦСПС). В январе 1929 года на совместном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК ВКП(б) участникам «Правовой оппозиции» предъявлено обвинение во «фракционной деятельности». В ответных заявлениях от 30 января и 9 февраля Бухарин, Томский и Рыков подвергли резкой критике тезис Сталина о необходимости взимания с крестьян «сверхналога» (подобия «дани») в пользу индустриализации. Эта, по их словам, антиленинская «троцкистская» установка на «военно-феодальную эксплуатацию крестьянства» неминуемо должна была привести к разрушению союза рабочих и крестьян и к голоду. Бухарин и его сторонники оппозицией себя не считали, выражали готовность уйти в отставку с занимаемых постов, но вместе с тем предъявили претензии Политбюро и гл. обр. Сталину, заявляя о нарушении принципа коллегиальности руководства в ВКП(б) и «необъятной власти» генсека, фактическом отсутствии выборности партийных функционеров и возможности свободно обсуждать спорные вопросы. Защиту своих взглядов оппозиционеры продолжили на объединённом Пленуме ЦК и ЦКК (апрель 1929). Их поддержали Н.А. Угланов, В.А. Котов, Е.Ф. Куликов, Ф.Я. Угаров, Д.П. Розит и некоторые другие участники Пленума. Однако подавляющее большинство членов ЦК и ЦКК проголосовали за резолюцию, в которой «группа Бухарина» объявлялась фракционным объединением, а её позиция - несовместимой с генеральной линией партии. Бухарин и Томский сняты с занимаемых постов; Рыков оставался председателем СНК СССР до декабря 1930 года. Не отказываясь от своих взглядов и протестуя против обвинений в «правом уклоне», они заявили на Пленуме ЦК (ноябрь 1929) о «снятии разногласий» с большинством партийного руководства, что в решении Пленума было расценено как «фракционный манёвр политических банкротов». Бухарин был выведен из состава Политбюро (в 1930 году из него выведены также Томский и Рыков). В условиях кампании, развёрнутой против «Правовой оппозиции», её лидеры опубликовали заявление (газета «Правда» от 26.11.1929 года), в котором говорилось, что в споре с ними «оказались правы партия и её ЦК». Вслед за этим они прекратили оппозиционную деятельность. Ключевые идеи «Правовой оппозиции» в 1932 году получили развитие в программном документе подпольной оппозиционной организации «Союз марксистов-ленинцев», созданной М.Н. Рютиным, В.Н. Каюровым, П.А. Галкиным и другими. В 1937 году Бухарин и Рыков были арестованы, в 1938 году расстреляны (Томский застрелился в 1936 году, не дожидаясь ареста).
Исторические источники:
Как ломали нэп: Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б), 1928-1929 гг. М., 2000. Т. 1-5.