ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - универсальные международно-правовые стандарты, образующие основу правового статуса личности.

По су­ще­ст­ву права человека фор­му­ли­ру­ют те ус­ло­вия и спо­со­бы жиз­не­дея­тель­но­сти в лич­ной, по­ли­тической, эко­но­мической, со­ци­аль­ной и куль­тур­ной сфе­рах, ко­то­рые при­зва­ны удов­ле­тво­рять ин­те­ре­сы и по­треб­но­сти лю­дей.

Права человека оп­ре­де­ля­ют­ся цен­но­ст­ны­ми ори­ен­ти­ра­ми, вос­хо­дя­щи­ми к идеа­лам сво­бо­ды, ра­вен­ст­ва, спра­вед­ли­во­сти. Та­кие пра­ва, как пра­во на жизнь, сво­бо­ду, до­сто­ин­ст­во, не­при­кос­но­вен­ность лич­но­сти, сво­бо­ду мне­ний, убе­ж­де­ний, ав­то­но­мию лич­но­сти, пра­во на уча­стие в управ­ле­нии го­су­дар­ст­вом и другие, яв­ля­ют­ся не­об­хо­ди­мы­ми ус­ло­вия­ми уст­рое­ния жиз­ни че­ло­ве­ка в де­мо­кра­тическом об­ще­ст­ве и долж­ны быть бе­зо­го­во­роч­но при­зна­ны и ох­ра­няе­мы го­су­дар­ст­вом, по­сколь­ку они при­над­ле­жат ин­ди­ви­ду от ро­ж­де­ния и не­от­чу­ж­дае­мы. Права человека - это сфе­ра сво­бо­ды че­ло­ве­ка и ра­вен­ст­ва всех пе­ред за­ко­ном, уст­ра­няю­ще­го клас­со­вые и со­ци­аль­ные барь­е­ры ме­ж­ду чле­на­ми об­ще­ст­ва. Они из­ме­ня­ют ха­рак­тер и стиль го­су­дар­ст­вен­но­сти, взаи­мо­дей­ст­вия ме­ж­ду государственной вла­стью и че­ло­ве­ком, яв­ля­ют­ся ог­ра­ни­чи­те­лем все­вла­стия го­су­дар­ст­ва, ос­во­бо­ж­дая ин­ди­ви­да от чрез­мер­ной опе­ки и по­дав­ле­ния его во­ли со сто­ро­ны вла­ст­ных струк­тур. Фор­ми­ро­ва­ние пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва бы­ло бы не­воз­мож­но без ут­вер­жде­ния в об­ще­ственном соз­на­нии и прак­ти­ке Права человека и не­от­де­ляе­мых от них прин­ци­пов вер­хо­вен­ст­ва за­ко­на и раз­де­ле­ния вла­стей.

Права человека ты­ся­че­ле­тия на­хо­ди­лись в цен­тре вни­ма­ния по­ли­тической, пра­во­вой, этической, фи­лософской и ре­лигиозной мыс­ли. В различные эпо­хи эта про­бле­ма, не­из­мен­но ос­та­ва­ясь по­ли­ти­ко-пра­во­вой, при­об­ре­та­ла ли­бо ре­ли­ги­оз­ное, ли­бо эти­че­ское, ли­бо фи­лософское зву­ча­ние в за­ви­си­мо­сти от со­ци­аль­ной по­зи­ции на­хо­див­ших­ся у вла­сти клас­сов и со­ци­аль­ных групп, за­ин­те­ре­со­ван­ных в обос­но­ва­нии и оп­рав­да­нии су­ще­ст­вую­ще­го по­ряд­ка рас­пре­де­ле­ния прав и обя­зан­но­стей в об­ще­ст­ве, от ис­то­рического эта­па об­ще­ственного раз­ви­тия. Они при­вле­ка­ли не­из­мен­ное вни­ма­ние, на­чи­ная с древнегреческих мыс­ли­те­лей - Про­та­го­ра , Со­кра­та, Ари­сто­те­ля и других, и ос­та­ют­ся не­из­мен­но ак­ту­аль­ны­ми и в на­шу эпо­ху. За­ро­ды­ши идеи прав человека поя­ви­лись в фи­ло­со­фии гу­ма­ни­стов (Дж. Бру­но и других). Свой вклад в раз­ви­тие и ут­вер­жде­ние ес­те­ст­вен­ных прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на вне­сли Г. Гро­ций, Б. Спи­но­за, Ш. Мон­тес­кьё, Дж. Локк, Т. Джеф­фер­сон, Т. Пейн, И. Бен­там. «Пер­во­про­ход­цем» в этой об­лас­ти яви­лась Анг­лия, из­дав­шая в пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния бур­жу­аз­но­го строя Пе­ти­цию о пра­ве (1628), Habeаs Corpus Act (1679), Билль о пра­вах (1689). По­сле­дую­щее раз­ви­тие идеа­лов сво­бо­ды и прав че­ло­ве­ка по­лу­чи­ло во­пло­ще­ние в ве­ли­ких ис­то­рических до­ку­мен­тах США: Дек­ла­ра­ции не­за­ви­си­мо­сти (1776), Кон­сти­ту­ции США (1787), Бил­ле о пра­вах (1791). В пе­ри­од бур­жу­аз­ной ре­во­лю­ции во Фран­ции бы­ла при­ня­та Дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на (1789), ка­ж­дая ста­тья ко­то­рой до­ны­не зву­чит со­вре­мен­но и ак­ту­аль­но. В Пре­ам­бу­ле от­ме­ча­ет­ся: «… не­ве­же­ст­во, заб­ве­ние прав че­ло­ве­ка или пре­неб­ре­же­ние ими яв­ля­ют­ся един­ст­вен­ной при­чи­ной об­ще­ст­вен­ных бед­ст­вий и ис­пор­чен­но­сти пра­ви­тельств» (Фран­цуз­ская Рес­пуб­ли­ка: Кон­сти­ту­ция и за­ко­но­да­тель­ные ак­ты. М., 1989 год. С. 26).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны , соз­да­ния ООН, цель ко­то­рой со­сто­ит в том, что­бы из­ба­вить че­ло­ве­че­ст­во от бед­ст­вий вой­ны, ут­вер­дить ве­ру в основные пра­ва че­ло­ве­ка, в дос­то­ин­ст­во и цен­ность че­ло­ве­че­ской лич­но­сти, бы­ли при­ня­ты Дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка (1948), Ме­ж­ду­народный пакт об эко­но­ми­че­ских, со­ци­аль­ных и куль­тур­ных пра­вах (1966), Ме­ж­ду­народный пакт о гра­ж­дан­ских и по­ли­тических пра­вах (1966) и другие важ­ней­шие пра­во­вые ак­ты по правам человека, но­сив­шие уни­вер­саль­ный ха­рак­тер. Уни­вер­саль­ные ме­ж­ду­народные пра­во­вые ак­ты ус­та­но­ви­ли план­ку, не по­зво­ляю­щую го­су­дар­ст­вам ог­ра­ни­чи­вать пра­ва и сво­бо­ды, ссы­ла­ясь на ци­ви­ли­за­ци­он­ные, на­цио­наль­ные, ре­гио­наль­ные, ре­ли­ги­оз­ные и иные осо­бен­но­сти го­су­дарств. Они бы­ли при­зна­ны ме­ж­ду­народным со­об­ще­ст­вом. Од­на­ко, учи­ты­вая раз­ли­чия ми­ро­вых ци­ви­ли­за­ций, бы­ли при­ня­ты ре­гио­наль­ные ак­ты по правам человека, цель ко­то­рых - со­че­та­ние уни­вер­саль­но­сти прав человека с ци­ви­ли­за­ци­он­ны­ми цен­но­стя­ми и тра­ди­ция­ми: Ев­ропейская кон­вен­ция о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод (1950), Американская кон­вен­ция о пра­вах че­ло­ве­ка (1969), Африканская хар­тия прав че­ло­ве­ка и на­ро­дов (1981), Ис­лам­ская дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка (1990), Кон­вен­ция СНГ о пра­вах и ос­нов­ных сво­бо­дах че­ло­ве­ка (1995).

В Рос­сии про­бле­ма прав человека ис­сле­до­ва­лась А.Н. Ра­ди­ще­вым, С.Е. Дес­ниц­ким, Б.Н. Чи­че­ри­ным, А.Ф. Ко­ни, П.И. Нов­го­род­це­вым, Б.А. Кис­тя­ков­ским, В.С. Со­ловь­ё­вым, В.М. Гес­се­ном и другими. Пер­вый пра­во­вой акт Рос­сии, про­воз­гла­сив­ший права человека, - Ма­ни­фест от 17.10.1905 года «Об усо­вер­шен­ст­во­ва­нии го­су­дар­ст­вен­но­го по­ряд­ка», явив­ший­ся ре­ак­ци­ей на со­ци­аль­ные вол­не­ния, ох­ва­тив­шие стра­ну. Кон­сти­ту­ции, при­ня­тые в советский пе­риод, вклю­ча­ли основные права человека, пе­ре­чень их гаран­тий, од­на­ко в ус­ло­ви­ях жё­ст­ко­го ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­ма это бы­ли ско­рее дек­ла­ра­ции, скры­вав­шие от­сут­ст­вие де­мо­кра­тии, ре­аль­но­го уча­стия че­ло­ве­ка в осу­ще­ст­вле­нии государственной вла­сти, по­дав­ле­ние сво­бо­до­мыс­лия. По­сле рас­па­да СССР и об­ра­зо­ва­ния Российской Фе­де­ра­ции в стра­не бы­ла при­ня­та Кон­сти­ту­ция 1993 года, ус­та­но­вив­шая но­вый ха­рак­тер от­но­ше­ний вла­сти и че­ло­ве­ка. Статья 2 Ос­нов­но­го за­ко­на про­воз­гла­си­ла: «Че­ло­век, его пра­ва и сво­бо­ды яв­ля­ют­ся выс­шей цен­но­стью. При­зна­ние, со­блю­де­ние и за­щи­та прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на - обя­зан­ность го­су­дар­ст­ва». Гла­ва 2 «Пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на» за­кре­пи­ла стан­дар­ты в об­лас­ти прав человека, ко­то­рые со­от­вет­ст­во­ва­ли ме­ж­ду­народным пра­во­вым ак­там - Дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка, Ме­ж­ду­народным пак­там о пра­вах че­ло­ве­ка, Ев­ропейской кон­вен­ции о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод и другим до­ку­мен­там. Кон­сти­ту­ци­он­ные пра­ва сфор­му­ли­ро­ва­ны не как «дар» го­су­дар­ст­ва, а как не­отъ­ем­ле­мые, не­от­чу­ж­дае­мые воз­мож­но­сти, при­над­ле­жа­щие че­ло­ве­ку от ро­ж­де­ния. Для кон­тро­ля за ис­пол­не­ни­ем обя­за­тельств го­су­дарств по при­зна­нию и со­блю­де­нию прав и ос­нов­ных сво­бод че­ло­ве­ка и их государственной за­щи­те уч­ре­ж­де­на долж­ность ом­буд­сме­на (упол­но­мо­чен­но­го по пра­вам че­ло­ве­ка в РФ).

При­ня­то вы­де­лять сле­дую­щие груп­пы прав человека: гра­ж­дан­ские и по­ли­ти­че­ские; со­ци­аль­ные и эко­но­ми­че­ские; куль­тур­ные пра­ва.

Гра­ж­дан­ские (лич­ные) и по­ли­ти­че­ские пра­ва гра­ж­дан оп­ре­де­ля­ют воз­мож­но­сти ин­ди­ви­да уча­ст­во­вать в по­ли­тической жиз­ни и осу­ще­ст­в­лять государственную власть (сво­бо­да мыс­ли, сво­бо­да мне­ний, пра­во на по­лу­че­ние и рас­про­стра­не­ние ин­фор­ма­ции, пра­во на мир­ные со­б­ра­ния, на сво­бо­ду ас­со­циа­ций, на уча­стие в ве­де­нии государственных дел как не­по­сред­ст­вен­но, так и че­рез сво­их пред­ста­ви­те­лей, пра­во из­би­рать и быть из­бран­ным и другие).

Со­ци­аль­ные и эко­но­ми­че­ские пра­ва при­зва­ны обес­пе­чить че­ло­ве­ку дос­той­ный жиз­нен­ный уро­вень, пра­во на труд и сво­бод­ный вы­бор ра­бо­ты, пра­во на рав­ную оп­ла­ту за рав­ный труд, на со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние, на за­щи­ту ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва, на об­ра­зо­ва­ние и другие.

Куль­тур­ные пра­ва га­ран­ти­ру­ют дос­туп че­ло­ве­ка к бла­гам куль­ту­ры, сво­бо­ду ху­дож., на­уч., тех­нич. твор­че­ст­ва, его уча­стие в куль­тур­ной жиз­ни и поль­зо­ва­нии уч­ре­ж­де­ния­ми куль­ту­ры.

Ос­нов­ные фун­даментальные пра­ва не толь­ко от­но­сят­ся к раз­ным сфе­рам жиз­не­дея­тель­но­сти, но и раз­ли­ча­ют­ся по вре­ме­ни воз­ник­но­ве­ния, и это оп­ре­де­ля­ет по­ня­тие «по­ко­ле­ния прав че­ло­ве­ка». Пер­вым по­ко­ле­ни­ем прав человека при­зна­ют­ся те тра­диционные ли­бе­раль­ные цен­но­сти, ко­то­рые бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны в про­цес­се осу­ще­ст­в­ле­ния бур­жу­аз­ных ре­во­лю­ций, а за­тем кон­кре­ти­зи­ро­ва­ны и рас­ши­ре­ны в прак­ти­ке и за­ко­но­да­тель­ст­ве де­мо­кра­тических го­су­дарств, то есть лич­ные и по­ли­тические пра­ва. Вто­рое по­ко­ле­ние прав человека сфор­ми­ро­ва­лось в про­цес­се борь­бы различных клас­сов и со­сло­вий за улуч­ше­ние сво­его эко­но­мического по­ло­же­ния, за по­вы­ше­ние куль­тур­но­го ста­ту­са; для реа­ли­за­ции этих прав тре­бу­ет­ся со­ци­аль­ная, ор­га­ни­за­ци­он­ная, нрав­ст­вен­ная и иные фор­мы дея­тель­но­сти го­су­дар­ст­ва по их обес­пе­че­нию. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся третье по­ко­ле­ние прав человека. Осо­бен­ность этих прав со­сто­ит в том, что они яв­ля­ют­ся кол­лек­тив­ны­ми и мо­гут осу­ще­ст­в­лять­ся не отдельным че­ло­ве­ком, а кол­лек­ти­вом, общ­но­стью, ас­со­циа­ци­ей. Так, пра­во на­ро­дов на раз­ви­тие или на са­мо­оп­ре­де­ле­ние яв­ля­ет­ся кол­лек­тив­ным пра­вом, реа­ли­за­ция ко­то­ро­го за­ви­сит не от отдельного че­ло­ве­ка, а от общ­но­сти. Ме­ж­ду ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми (ес­тест­вен­ны­ми) и кол­лек­тив­ны­ми пра­ва­ми име­ет­ся взаи­мо­связь; в её ос­но­ве дол­жен ле­жать прин­цип, со­глас­но ко­то­ро­му осу­ще­ст­в­ле­ние кол­лек­тив­ных прав не долж­но ущем­лять прав и сво­бод ин­ди­ви­да.

В различных сег­мен­тах современного об­щест­ва со­дер­жа­ние и объ­ём по­ня­тия «Права человека» трак­ту­ют­ся с из­вест­ны­ми раз­ли­чия­ми, что в зна­чительной сте­пе­ни свя­за­но с куль­тур­но-ис­то­рическими и кон­фес­сио­наль­ны­ми тра­ди­ция­ми. Раз­лич­ная ин­тер­пре­та­ция прав человека ак­тив­но ис­поль­зу­ет­ся в сфе­ре по­ли­ти­ки, в том числе и как ин­стру­мент по­ли­тического дав­ле­ния (так называемые двой­ные стан­дар­ты).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)