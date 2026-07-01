ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - универсальные международно-правовые стандарты, образующие основу правового статуса личности.
По существу права человека формулируют те условия и способы жизнедеятельности в личной, политической, экономической, социальной и культурной сферах, которые призваны удовлетворять интересы и потребности людей.
Права человека определяются ценностными ориентирами, восходящими к идеалам свободы, равенства, справедливости. Такие права, как право на жизнь, свободу, достоинство, неприкосновенность личности, свободу мнений, убеждений, автономию личности, право на участие в управлении государством и другие, являются необходимыми условиями устроения жизни человека в демократическом обществе и должны быть безоговорочно признаны и охраняемы государством, поскольку они принадлежат индивиду от рождения и неотчуждаемы. Права человека - это сфера свободы человека и равенства всех перед законом, устраняющего классовые и социальные барьеры между членами общества. Они изменяют характер и стиль государственности, взаимодействия между государственной властью и человеком, являются ограничителем всевластия государства, освобождая индивида от чрезмерной опеки и подавления его воли со стороны властных структур. Формирование правового государства было бы невозможно без утверждения в общественном сознании и практике Права человека и неотделяемых от них принципов верховенства закона и разделения властей.
Права человека тысячелетия находились в центре внимания политической, правовой, этической, философской и религиозной мысли. В различные эпохи эта проблема, неизменно оставаясь политико-правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, либо философское звучание в зависимости от социальной позиции находившихся у власти классов и социальных групп, заинтересованных в обосновании и оправдании существующего порядка распределения прав и обязанностей в обществе, от исторического этапа общественного развития. Они привлекали неизменное внимание, начиная с древнегреческих мыслителей - Протагора, Сократа, Аристотеля и других, и остаются неизменно актуальными и в нашу эпоху. Зародыши идеи прав человека появились в философии гуманистов (Дж. Бруно и других). Свой вклад в развитие и утверждение естественных прав человека и гражданина внесли Г. Гроций, Б. Спиноза, Ш. Монтескьё, Дж. Локк, Т. Джефферсон, Т. Пейн, И. Бентам. «Первопроходцем» в этой области явилась Англия, издавшая в период формирования буржуазного строя Петицию о праве (1628), Habeаs Corpus Act (1679), Билль о правах (1689). Последующее развитие идеалов свободы и прав человека получило воплощение в великих исторических документах США: Декларации независимости (1776), Конституции США (1787), Билле о правах (1791). В период буржуазной революции во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина (1789), каждая статья которой доныне звучит современно и актуально. В Преамбуле отмечается: «… невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств» (Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М., 1989 год. С. 26).
После 2-й мировой войны, создания ООН, цель которой состоит в том, чтобы избавить человечество от бедствий войны, утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, были приняты Декларация прав человека (1948), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966) и другие важнейшие правовые акты по правам человека, носившие универсальный характер. Универсальные международные правовые акты установили планку, не позволяющую государствам ограничивать права и свободы, ссылаясь на цивилизационные, национальные, региональные, религиозные и иные особенности государств. Они были признаны международным сообществом. Однако, учитывая различия мировых цивилизаций, были приняты региональные акты по правам человека, цель которых - сочетание универсальности прав человека с цивилизационными ценностями и традициями: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), Американская конвенция о правах человека (1969), Африканская хартия прав человека и народов (1981), Исламская декларация прав человека (1990), Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (1995).
В России проблема прав человека исследовалась А.Н. Радищевым, С.Е. Десницким, Б.Н. Чичериным, А.Ф. Кони, П.И. Новгородцевым, Б.А. Кистяковским, В.С. Соловьёвым, В.М. Гессеном и другими. Первый правовой акт России, провозгласивший права человека, - Манифест от 17.10.1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», явившийся реакцией на социальные волнения, охватившие страну. Конституции, принятые в советский период, включали основные права человека, перечень их гарантий, однако в условиях жёсткого авторитарного режима это были скорее декларации, скрывавшие отсутствие демократии, реального участия человека в осуществлении государственной власти, подавление свободомыслия. После распада СССР и образования Российской Федерации в стране была принята Конституция 1993 года, установившая новый характер отношений власти и человека. Статья 2 Основного закона провозгласила: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» закрепила стандарты в области прав человека, которые соответствовали международным правовым актам - Декларации прав человека, Международным пактам о правах человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и другим документам. Конституционные права сформулированы не как «дар» государства, а как неотъемлемые, неотчуждаемые возможности, принадлежащие человеку от рождения. Для контроля за исполнением обязательств государств по признанию и соблюдению прав и основных свобод человека и их государственной защите учреждена должность омбудсмена (уполномоченного по правам человека в РФ).
Принято выделять следующие группы прав человека: гражданские и политические; социальные и экономические; культурные права.
Гражданские (личные) и политические права граждан определяют возможности индивида участвовать в политической жизни и осуществлять государственную власть (свобода мысли, свобода мнений, право на получение и распространение информации, право на мирные собрания, на свободу ассоциаций, на участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через своих представителей, право избирать и быть избранным и другие).
Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку достойный жизненный уровень, право на труд и свободный выбор работы, право на равную оплату за равный труд, на социальное обеспечение, на защиту материнства и детства, на образование и другие.
Культурные права гарантируют доступ человека к благам культуры, свободу худож., науч., технич. творчества, его участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры.
Основные фундаментальные права не только относятся к разным сферам жизнедеятельности, но и различаются по времени возникновения, и это определяет понятие «поколения прав человека». Первым поколением прав человека признаются те традиционные либеральные ценности, которые были сформулированы в процессе осуществления буржуазных революций, а затем конкретизированы и расширены в практике и законодательстве демократических государств, то есть личные и политические права. Второе поколение прав человека сформировалось в процессе борьбы различных классов и сословий за улучшение своего экономического положения, за повышение культурного статуса; для реализации этих прав требуется социальная, организационная, нравственная и иные формы деятельности государства по их обеспечению. После 2-й мировой войны начало формироваться третье поколение прав человека. Особенность этих прав состоит в том, что они являются коллективными и могут осуществляться не отдельным человеком, а коллективом, общностью, ассоциацией. Так, право народов на развитие или на самоопределение является коллективным правом, реализация которого зависит не от отдельного человека, а от общности. Между индивидуальными (естественными) и коллективными правами имеется взаимосвязь; в её основе должен лежать принцип, согласно которому осуществление коллективных прав не должно ущемлять прав и свобод индивида.
В различных сегментах современного общества содержание и объём понятия «Права человека» трактуются с известными различиями, что в значительной степени связано с культурно-историческими и конфессиональными традициями. Различная интерпретация прав человека активно используется в сфере политики, в том числе и как инструмент политического давления (так называемые двойные стандарты).