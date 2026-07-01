ПРАТОЛИНИ ВАСКО ,

ПРАТОЛИНИ ВАСКО - итальянский писатель.

Из не­бо­га­той се­мьи. С 1925 года был вы­ну­жден под­ра­ба­ты­вать; ак­тив­но за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем.

По ре­ко­мен­да­ции Э. Вит­то­ри­ни с 1937 года Пратолини на­чал пуб­ли­ко­вать­ся в прес­се; в 1938-1939 годах с А. Гат­то вы­пус­кал журнал «Campo di Marte».

При­дер­жи­вал­ся ан­ти­фа­ши­ст­ских взгля­дов, уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния .

Ис­пы­тал влия­ние ве­риз­ма; один из ос­но­во­по­лож­ни­ков нео­реа­лиз­ма в итальянской литературе.

Ран­нюю про­зу Пратолини от­ли­ча­ют ав­то­био­гра­физм, реа­ли­стич­ность об­ра­зов и го­ря­чая сим­па­тия к про­стым лю­дям тру­да: сборник рас­ска­зов «Зе­лё­ный ко­вер» («Il tappeto verde», 1941), ро­ма­ны «Ули­ца Ма­гад­зи­ни» («Via de’Magazzini», 1942 год, русский перевод 1958 года), «Квар­тал» («Il quartiere», 1943 год, русский перевод 1963 года), «Се­мей­ная хро­ни­ка» («Cronaca familiare», русский перевод 1958 года), «По­весть о бед­ных влюб­лён­ных» («Cro­nache dei poveri amanti», оба про­из­ве­де­ния - 1947 год, русский перевод 1956 года).

В твор­че­ст­ве Пратолини 1950-1960-х годов - ос­мыс­ле­ние с де­мо­кра­тических по­зи­ций три­дца­ти­ле­тия фа­шиз­ма и пер­спек­тив бу­ду­щей Ита­лии: ро­ма­ны «Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» («Un eroe del nostro tempo», 1949 год), «Де­вуш­ки из Сан Фре­ди­а­но» («Ragazze di San Fre­dia­no», 1951 год), «По­сто­ян­ст­во ра­зу­ма» («La cos­tan­za delle ragione», 1963 год, русский перевод 1964 года), от­ме­чен­ные пря­мо­ли­ней­ной по­ли­тич. тен­ден­ци­оз­но­стью.

Стрем­ле­ние к соз­да­нию мас­штаб­ных идео­ло­ги­че­ски ан­га­жи­ро­ван­ных ро­ма­нов-«фре­сок» во­пло­ти­лось в три­ло­гии «Италь­ян­ская ис­то­рия» («Una storia italiana», 1955-1966 годы; русский перевод первой части в 1958 году). Со­ав­тор сце­на­ри­ев филь­мов в ду­хе нео­реа­лиз­ма: «Пай­за» (совместно с Ф. Фел­ли­ни и другими; режиссер Р. Рос­сел­ли­ни, 1946 год), «Рок­ко и его бра­тья» (совместно с Л. Вис­кон­ти и др.; реж. Вис­кон­ти, 1960 год) и другие.

Эк­ра­ни­за­ции многих со­чи­не­ний Пратолини ста­ли клас­си­кой итальянского ки­не­ма­то­гра­фа: «Хро­ни­ка бед­ных влюб­лён­ных» (режиссер К. Лид­за­ни, 1954 год), «Се­мей­ная хро­ни­ка» (по ро­ма­ну «Два бра­та», режиссер В. Дзур­ли­ни, 1962 год), «Ме­тел­ло» (по од­но­именному ро­ма­ну, режиссер М. Бо­лонь­и­ни, 1970 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний - сборники сти­хов (в том числе «Плащ На­та­ши» - «Il ma­nello di Na­ta­scia», 1985 год).

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