ПРАТОЛИНИ ВАСКО ,
ПРАТОЛИНИ ВАСКО - итальянский писатель.
Из небогатой семьи. С 1925 года был вынужден подрабатывать; активно занимался самообразованием.
По рекомендации Э. Витторини с 1937 года Пратолини начал публиковаться в прессе; в 1938-1939 годах с А. Гатто выпускал журнал «Campo di Marte».
Придерживался антифашистских взглядов, участник Движения Сопротивления.
Испытал влияние веризма; один из основоположников неореализма в итальянской литературе.
Раннюю прозу Пратолини отличают автобиографизм, реалистичность образов и горячая симпатия к простым людям труда: сборник рассказов «Зелёный ковер» («Il tappeto verde», 1941), романы «Улица Магадзини» («Via de’Magazzini», 1942 год, русский перевод 1958 года), «Квартал» («Il quartiere», 1943 год, русский перевод 1963 года), «Семейная хроника» («Cronaca familiare», русский перевод 1958 года), «Повесть о бедных влюблённых» («Cronache dei poveri amanti», оба произведения - 1947 год, русский перевод 1956 года).
В творчестве Пратолини 1950-1960-х годов - осмысление с демократических позиций тридцатилетия фашизма и перспектив будущей Италии: романы «Герой нашего времени» («Un eroe del nostro tempo», 1949 год), «Девушки из Сан Фредиано» («Ragazze di San Frediano», 1951 год), «Постоянство разума» («La costanza delle ragione», 1963 год, русский перевод 1964 года), отмеченные прямолинейной политич. тенденциозностью.
Стремление к созданию масштабных идеологически ангажированных романов-«фресок» воплотилось в трилогии «Итальянская история» («Una storia italiana», 1955-1966 годы; русский перевод первой части в 1958 году). Соавтор сценариев фильмов в духе неореализма: «Пайза» (совместно с Ф. Феллини и другими; режиссер Р. Росселлини, 1946 год), «Рокко и его братья» (совместно с Л. Висконти и др.; реж. Висконти, 1960 год) и другие.
Экранизации многих сочинений Пратолини стали классикой итальянского кинематографа: «Хроника бедных влюблённых» (режиссер К. Лидзани, 1954 год), «Семейная хроника» (по роману «Два брата», режиссер В. Дзурлини, 1962 год), «Метелло» (по одноименному роману, режиссер М. Болоньини, 1970 год).
Среди других сочинений - сборники стихов (в том числе «Плащ Наташи» - «Il manello di Natascia», 1985 год).