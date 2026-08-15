ПРАТИН (др.-греч. Πρατίνας) На чтение: 1 минута

Древнегреческий трагический поэт.

Сын Пирронида из Флиунта (Арголида). В 70-ю олимпиаду (ок. 499 – 496 гг. до н.э.) принимал участие в драматических состязаниях вместе с Херилом и Эсхилом. Пратин придал литературное оформление сатировской драме, что способствовало ее выделению как отдельного жанра и включению ее ок. 520 г. до н.э. в состав театральных представлений на празднике Великих Дионисий. Предполагается, что Пратин был автором 50 драматических произведений: 32 сатировских драм и 18 трагедий. До нашего времени дошли только несколько фрагментов и два названия: «Борцы» и «Несчастные менады, или Кариатиды». Кроме того, он сочинял дифирамбы и хоральные оды, называвшиеся гипорхемами, значительный фрагмент одной из которых сохранился у Афинея (XIV, 617). По легенде, во время представления на сцене какой-то из драм Пратина деревянные подмостки со зрителями провалились, что косвенным образом послужило причиной постройки каменного театра в Афинах, однако археологические раскопки не подтвердили эту информацию.

Сын Пратина Аристий также сочинял сатировские драмы и считался большим мастером этого жанра; жители Флиунта даже воздвигли памятник в его честь.

Исторические источники :

Павсаний. Описание Эллады, II, 13, 6;

Лексикон Свиды.