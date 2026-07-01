ПРАСАД РАДЖЕНДРА

ПРАСАД РАДЖЕНДРА - индийский государственный и политический деятель.

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца-за­мин­да­ра (смотрите За­мин­да­ри ).

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Пре­зи­дент­ском кол­лед­же Каль­кутт­ско­го университета.

В 1911-1916 годах за­ни­мал­ся ад­во­катской прак­ти­кой в Каль­кут­те (ны­не Кол­ка­та), в 1916-1921 годах - в Пат­не.

В 1917 уча­ст­ник ло­каль­ной сатья­гра­хи в под­держ­ку кре­сть­ян-арен­да­то­ров в ди­ст­рик­те Чам­па­ран шта­та Би­хар.

Сто­рон­ник ме­то­дов борь­бы, про­па­ган­ди­ро­вав­ших­ся ГАНДИ Мохандас Карамчанд (Махатма) . В 1920-22 и 1930-31 ак­тив­ный уча­ст­ник кам­па­ний гражд. не­по­ви­но­ве­ния. В 1934, 1939 и 1947-1948 годах председатель Ин­дий­ского на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК). Один из ли­де­ров пра­во­го кры­ла ИНК.

В 1946 министр про­до­воль­ст­вия и сельского хозяйства временного пра­ви­тель­ст­ва Ин­дии. С декабря 1946 года председатель Уч­ре­дительного со­б­ра­ния стра­ны. В 1950-1962 годы пер­вый пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ин­дия.

В 1960 по­се­тил с официальным ви­зи­том СССР.

Вы­сту­пал за обуз­да­ние гон­ки во­ору­же­ния и мир во всём ми­ре.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)