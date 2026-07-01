ПРАСАД РАДЖЕНДРА
ПРАСАД РАДЖЕНДРА - индийский государственный и политический деятель.
Из семьи крупного землевладельца-заминдара (смотрите Заминдари).
Получил юридическое образование в Президентском колледже Калькуттского университета.
В 1911-1916 годах занимался адвокатской практикой в Калькутте (ныне Колката), в 1916-1921 годах - в Патне.
В 1917 участник локальной сатьяграхи в поддержку крестьян-арендаторов в дистрикте Чампаран штата Бихар.
Сторонник методов борьбы, пропагандировавшихся ГАНДИ Мохандас Карамчанд (Махатма). В 1920-22 и 1930-31 активный участник кампаний гражд. неповиновения. В 1934, 1939 и 1947-1948 годах председатель Индийского национального конгресса (ИНК). Один из лидеров правого крыла ИНК.
В 1946 министр продовольствия и сельского хозяйства временного правительства Индии. С декабря 1946 года председатель Учредительного собрания страны. В 1950-1962 годы первый президент Республики Индия.
В 1960 посетил с официальным визитом СССР.
Выступал за обуздание гонки вооружения и мир во всём мире.