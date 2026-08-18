Праса́д, Радже́ндра

Праса́д, Радже́ндра (03.12.1884, Зерадеи — 28.02.1963, Патна) — лидер национально-­освободительного движения в Индии, первый президент Индийской республики (1950–1962).

Семья П. принадлежала касте писцов каястха. Его отец был ученым-­филологом. Родители старались дать сыну хорошее образование. В 18 лет он поступил в университет Калькутты, где в 1915 стал магистром права. П. также получил степень в области экономики. Он завершил свое образование в Аллахабадском университете, получив докторскую степень в области права. Обучение он совмещал с преподавательской деятельностью. П. занимался и адвокатской практикой в Бхагалпуре.

В 1906 он впервые принял участие в мероприятии Индийского национального конгресса (ИНК) в Калькутте, а в 1911 вступил в его ряды. В 1916 на проходившей в Лакхнау сессии ИНК он познакомился с Махатмой Ганди и стал его убежденным сторонником. В 1916 поступил на службу в Верховный суд провинции Бихар и Орисса. Однако в 1920 П. бросил адвокатскую практику и посвятил себя национально-­освободительному движению, за что неоднократно подвергался аресту. П. писал статьи для оппозиционных изданий, активно ездил по стране, пропагандируя идеи независимости, участвовал в кампаниях неповиновения, а также возглавлял комитеты помощи пострадавшим от землетрясения в Бихаре (1934) и в Кветте (1935).

В 1934 на сессии в Бомбее П. был избран президентом ИНК. После принятия в 1942 резолюции «Прочь из Индии!» он был арестован и до 15 июня 1945 находился в тюрьме.

В 1946 в составе Временного правительства Индии П. возглавил департамент продовольствия и сельского хозяйства. Позже он трижды избирался председателем Учредительного собрания. 26 января 1950 П. был избран первым президентом Индийской республики и оставался на этом посту два срока подряд до 1962. Приняв пост, он вышел из ИНК, положив таким образом начало традиции, по которой президент не должен принадлежать к какой‑либо политической партии.

В качестве президента П. посетил с государственными визитами Японию, Цейлон, СССР, Малайю и Индонезию. В ходе визита 1960 в СССР ему было присвоено звание почетного доктора исторических наук МГУ им. М. В. Ломоносова. За свою деятельность был награжден высшей гражданской государственной наградой Индии Бхарат Ратна.

Соч. : Автобиография. М., 1961.

Лит .: Majumdar R. C. History of the Freedom Movement in India. 3 vols. Calcutta, 1962–1963; Bannerjea D. N. India’s Nation Builders. Redditch, 2008 . Е. В. Смирнова.