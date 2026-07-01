ПРАОТЦЫ

ПРАОТЦЫ - в христианской традиции прародители человечества, еврейского народа, ветхозаветные праведники, прародители Господа Иисуса Христа .

Час­то тер­мин «праотцы» от­но­сит­ся толь­ко к 3 пра­ро­ди­те­лям еврейского на­ро­да - Ав­раа­му, Исаа­ку и Иа­ко­ву. Им со­от­вет­ст­ву­ют 4 пра­ма­те­ри - Сар­ра, Ре­век­ка, Ра­хиль и Лия.

В пра­во­слав­ном цер­ков­ном ка­лен­да­ре су­ще­ст­ву­ет Не­де­ля свя­тых пра­отец - вос­кре­се­нье, по­свя­щён­ное па­мя­ти праотцы (вто­рое вос­кре­се­нье пе­ред Ро­ж­де­ст­вом Хри­сто­вым), ко­гда чтит­ся па­мять всех пред­ков по пло­ти Гос­по­да Ии­су­са Хри­ста - от Ада­ма и Евы до Ио­си­фа Об­руч­ни­ка и Ио­а­ки­ма и Ан­ны (ро­ди­те­лей Де­вы Ма­рии , имею­щих так­же чин бо­го­от­цов).

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