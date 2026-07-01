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ПРАОТЦЫ
ПРАОТЦЫ - в христианской традиции прародители человечества, еврейского народа, ветхозаветные праведники, прародители Господа Иисуса Христа.
Часто термин «праотцы» относится только к 3 прародителям еврейского народа - Аврааму, Исааку и Иакову. Им соответствуют 4 праматери - Сарра, Ревекка, Рахиль и Лия.
В православном церковном календаре существует Неделя святых праотец - воскресенье, посвящённое памяти праотцы (второе воскресенье перед Рождеством Христовым), когда чтится память всех предков по плоти Господа Иисуса Христа - от Адама и Евы до Иосифа Обручника и Иоакима и Анны (родителей Девы Марии, имеющих также чин богоотцов).
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