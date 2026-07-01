ПРАНА
ПРАНА - в индуизме концепция жизненной силы.
В Упанишадах прана обычно выступает в корреляции с ветром (ваю), часто понимается как основной источник жизнедеятельности, высший принцип жизни, иногда отождествляемый с Брахманом (например, в «Каушитаки упанишаде») или с Атманом (внутренний Атман, состоящий из дыхания, - «Тайттирия упанишада»).
В космогонических мифах, описывающих творение мира из антропоморфного принципа - пуруши, прана - дыхание космического гиганта.
Слово «прана» в Упанишадах также означает «жизненные силы», «органы жизнедеятельности», к которым относятся речь, глаз, ухо, рот (или язык), манас, кожа, познание, семя, жизненное дыхание во рту, обоняние и другие. Различаются пять прана: дыхание в лёгких (вдох и выдох); апана - дыхание внизу живота; удана - дыхание в горле; самана - «срединное» дыхание, находящееся в середине тела, в области пупа; вьяна - дыхание, разлитое по телу и поддерживающее жизнедеятельность организма в паузах между вдохом и выходом. Особые практики контроля дыхания разработаны в йоге (пранаяма).
Концепция прана получила развитие в аюрведе, где прана трактуется как гумор (доша), называемый вата (ветер). В здоровом организме ветер поддерживает в единстве все элементы тела, гармонизируя отдельные его функции, является двигателем речи, поскольку приводит в движение органы артикуляции, основой осязания, а также причиной бодрости духа и умственной энергии. Однако при болезненном избытке этого элемента наступает общее ослабление всех жизненных сил, которое отражается в эмоциях страха, скорби, грусти и тому подобное.