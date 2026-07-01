ПРАНА

ПРАНА - в ин­ду­из­ме кон­цеп­ция жиз­нен­ной си­лы.

В Упа­ни­ша­дах прана обыч­но вы­сту­па­ет в кор­ре­ля­ции с вет­ром (ваю), час­то по­ни­ма­ет­ся как основной ис­точ­ник жиз­не­дея­тель­но­сти, выс­ший прин­цип жиз­ни, ино­гда ото­жде­ст­в­ляе­мый с Брах­ма­ном (например, в «Кау­ши­та­ки упа­ни­ша­де») или с Ат­ма­ном (внут­рен­ний Ат­ман, со­стоя­щий из ды­ха­ния, - «Тайт­ти­рия упа­ни­ша­да»).

В кос­мо­го­нических ми­фах, опи­сы­ваю­щих тво­ре­ние ми­ра из ан­тро­по­морф­но­го прин­ци­па - пу­ру­ши, прана - ды­ха­ние кос­мического ги­ган­та.

Сло­во «прана» в Упа­ни­ша­дах так­же оз­на­ча­ет «жиз­нен­ные си­лы», «ор­га­ны жиз­не­дея­тель­но­сти», к ко­то­рым от­но­сят­ся речь, глаз, ухо, рот (или язык), ма­нас, ко­жа, по­зна­ние, се­мя, жиз­нен­ное ды­ха­ние во рту, обо­ня­ние и другие. Раз­ли­ча­ют­ся пять прана: ды­ха­ние в лёг­ких (вдох и вы­дох); апа­на - ды­ха­ние вни­зу жи­во­та; уда­на - ды­ха­ние в гор­ле; са­ма­на - «сре­дин­ное» ды­ха­ние, на­хо­дя­щее­ся в се­ре­ди­не те­ла, в об­лас­ти пу­па; вья­на - ды­ха­ние, раз­ли­тое по те­лу и под­дер­жи­ваю­щее жиз­не­дея­тель­ность ор­га­низ­ма в пау­зах ме­ж­ду вдо­хом и вы­хо­дом. Осо­бые прак­ти­ки кон­тро­ля ды­ха­ния раз­ра­бо­та­ны в йо­ге ( пра­ная­ма ).

Кон­цеп­ция прана по­лу­чи­ла раз­ви­тие в аюр­ве­де, где прана трак­ту­ет­ся как гу­мор (до­ша), на­зы­вае­мый ва­та (ве­тер). В здо­ро­вом ор­га­низ­ме ве­тер под­дер­жи­ва­ет в един­ст­ве все эле­мен­ты те­ла, гар­мо­ни­зи­руя от­дель­ные его функ­ции, яв­ля­ет­ся дви­га­те­лем ре­чи, по­сколь­ку при­во­дит в дви­же­ние ор­га­ны ар­ти­ку­ля­ции, ос­но­вой ося­за­ния, а так­же при­чи­ной бод­ро­сти ду­ха и ум­ст­вен­ной энер­гии. Од­на­ко при бо­лез­нен­ном из­быт­ке это­го эле­мен­та на­сту­па­ет об­щее ос­лаб­ле­ние всех жиз­нен­ных сил, ко­то­рое от­ра­жа­ет­ся в эмо­ци­ях стра­ха, скор­би, гру­сти и тому подобное.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)