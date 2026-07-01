ПРАМБАНАН
ПРАМБАНАН - группа храмовых комплексов в одноимённой долине в центральной части острова Ява, в Индонезии.
Также второе название находящегося здесь крупнейшего индуистского комплекса Лара-Джонгранг. Расположен в междуречье рек Опак и Денкенг (с притоками Воро и другими; бассейнреки Соло), к югу от вулкана Мерапи и к северу от горного массива Нглангеран. прамбанан связан автомобильными и железными дорогами с городами Джокьякарта, Суракарта, Семаранг и другими. Ближайший международный аэропорт - Адисучипто в городе Джокьякарта.
В VIII- X веках этот регион был крупным религиозным, политическим и экономическим центром правящих династий Санджаи (смотрите Санджая) и Шайлендра. От этого периода сохранилось множество буддийских и индуистских храмов-чанди, образующих часто большие комплексы. Все они построены из крупных каменных блоков и в большей части богато украшены рельефами (на сюжеты из «Рамаяны» и другие) и скульптурой. Самый грандиозный - индуистский храмовый комплекс Лара-Джонгранг («Стройная дева», по имени находящейся в главном святилище скульптуры богини Дурги; вторая половина IX века). В центре окружённого стенами комплекса на квадратной площадке (110×110 м) расположены в ряд 3 храма-чанди, посвящённые Шиве, Вишну и Брахме. Наиболее величественный - храм Шивы (высотой 47 м) - стоит на высоком профилированном цоколе, имеет обходную террасу и выступы-вестибюли с четырёх сторон, к которым ведут крутые лестничные марши. Святилище увенчано огромной пирамидальной уступчатой кровлей. Напротив трёх гл. храмов возведены 3 чанди, в которых поклонялись ваханам (ездовым животным) богов, а также 2 небольших святилища; все эти здания были окружены 224 маленькими храмами, ныне почти полностью разрушившимися.
Среди других храмовых комплексов долины прамбанан - буддийские чанди Лумбунг (VIII-IX века; святилище окружено 16 небольшими храмами, увенчанными ступами) и Севу (VIII век), второй по величине после Боробудура на Центральной Яве; здесь в центре прямоугольной площади на высоком основании расположен крестообразный в плане главный храм (высота 30 м), на котором возвышается ступа-дагоба в окружении множества маленьких ступ; его окружают 248 маленьких чанди, размещённых в 4 ряда, также отдельно стоящие каменные статуи дварапал - мифич. охранителей. Буддийское чанди Каласан (VIII-IX века) - монументальное сооружение с мощной целлой и четырьмя входами, арочные проёмы которых оформлены композицией с рельефной маской демона Калы и головами морского чудовища макары.
Крупный буддийский храмово-монастырский комплекс Плаосан (середина IX века) состоит из двух групп сооружений - Плаосан-Лор, где главное место занимают два 2-этажных здания в центре прямоугольной площади, окружённых тремя рядами из 116 ступ и 58 небольших чанди, и Плаосан-Кидул. В прамбанан также индуистский чанди Иджо (конец IX- XI века), 17 сооружений которого расположены на 11 террасах на склоне холма; буддийский чанди Баньюнибо (IX-X века) с необычной кровлей с изогнутыми линиями, слегка напоминающей купольное перекрытие; буддийский чанди Садживан (середина IX века) с пирамидальной кровлей, ступенчатые ярусы которой увенчаны многочисл. ступами; чанди Баронг (IX-X века), посвящённый Вишну. На юге долины - археологический заповедник Рату-Боко, возможно, бывший дворцовый комплекс или укреплённое поселение VIII-IX веков; включает в себя остатки стен, рвов, анфиладу ворот, бассейны, культовые и другие строения. Храмовые комплексы долины прамбанан включены в список Всемирного наследия.