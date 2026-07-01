ПРАМБАНАН

ПРАМБАНАН - группа храмовых комплексов в одноимённой долине в центральной части острова Ява, в Индонезии .

Так­же вто­рое на­зва­ние на­хо­дя­ще­го­ся здесь круп­ней­ше­го ин­дуи­ст­ско­го ком­плек­са Ла­ра-Джон­гранг. Рас­по­ло­жен в ме­ж­ду­ре­чье рек Опак и Ден­кенг (с при­то­ка­ми Во­ро и другими; бас­сейнреки Со­ло), к югу от вул­ка­на Ме­ра­пи и к се­ве­ру от гор­но­го мас­си­ва Нглан­ге­ран. прамбанан свя­зан ав­то­мо­биль­ны­ми и же­лез­ны­ми до­ро­га­ми с го­ро­да­ми Джокь­я­кар­та, Су­ра­кар­та, Се­ма­ранг и другими. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэро­порт - Ади­су­чип­то в городе Джокь­я­кар­та .

В VIII- X веках этот ре­ги­он был круп­ным ре­лигиозным, по­ли­тическим и эко­но­мическим цен­тром пра­вя­щих ди­на­стий Санд­жаи (смотрите Санд­жая) и Шай­лен­д­ра. От это­го пе­рио­да со­хра­ни­лось мно­же­ст­во буд­дий­ских и ин­дуи­ст­ских хра­мов-чан­ди, об­ра­зую­щих час­то боль­шие ком­плек­сы. Все они по­строе­ны из круп­ных ка­мен­ных бло­ков и в боль­шей час­ти бо­га­то ук­ра­ше­ны рель­е­фа­ми (на сю­же­ты из «Ра­мая­ны» и другие) и скульп­ту­рой. Са­мый гран­ди­оз­ный - ин­дуи­ст­ский хра­мо­вый ком­плекс Ла­ра-Джон­гранг («Строй­ная де­ва», по име­ни на­хо­дя­щей­ся в главном свя­ти­ли­ще скульп­ту­ры бо­ги­ни Дур­ги ; вторая половина IX века). В цен­тре ок­ру­жён­но­го сте­на­ми ком­плек­са на квад­рат­ной пло­щад­ке (110×110 м) рас­по­ло­же­ны в ряд 3 хра­ма-чан­ди, по­свя­щён­ные Ши­ве, Виш­ну и Брах­ме. Наи­бо­лее ве­ли­че­ст­вен­ный - храм Ши­вы (высотой 47 м) - сто­ит на вы­со­ком про­фи­ли­ро­ван­ном цо­ко­ле, име­ет об­ход­ную тер­ра­су и вы­сту­пы-вес­ти­бю­ли с че­ты­рёх сто­рон, к ко­то­рым ве­дут кру­тые ле­ст­нич­ные мар­ши. Свя­ти­ли­ще увен­ча­но ог­ром­ной пи­ра­ми­даль­ной ус­туп­ча­той кров­лей. На­про­тив трёх гл. хра­мов воз­ве­де­ны 3 чан­ди, в ко­то­рых по­кло­ня­лись ва­ха­нам (ез­до­вым жи­вот­ным) бо­гов, а так­же 2 не­боль­ших свя­ти­ли­ща; все эти зда­ния бы­ли ок­ру­же­ны 224 ма­лень­ки­ми хра­ма­ми, ны­не поч­ти пол­но­стью раз­ру­шив­ши­ми­ся.

Сре­ди других хра­мо­вых ком­плек­сов до­ли­ны прамбанан - буд­дий­ские чан­ди Лум­бунг (VIII-IX века; свя­ти­ли­ще ок­ру­же­но 16 не­боль­ши­ми хра­ма­ми, увен­чан­ны­ми сту­па­ми) и Се­ву (VIII век), вто­рой по ве­ли­чи­не по­сле Бо­ро­бу­ду­ра на Центральной Яве; здесь в цен­тре пря­мо­уголь­ной пло­ща­ди на вы­со­ком ос­но­ва­нии рас­по­ло­жен кре­сто­об­раз­ный в пла­не главный храм (высота 30 м), на ко­то­ром воз­вы­ша­ет­ся сту­па-да­го­ба в ок­ру­же­нии мно­же­ст­ва ма­лень­ких ступ; его ок­ру­жа­ют 248 ма­лень­ких чан­ди, раз­ме­щён­ных в 4 ря­да, так­же от­дель­но стоя­щие ка­мен­ные ста­туи два­ра­пал - ми­фич. ох­ра­ни­те­лей. Буд­дий­ское чан­ди Ка­ла­сан (VIII-IX века) - мо­ну­мен­таль­ное со­ору­же­ние с мощ­ной цел­лой и че­тырь­мя вхо­да­ми, ароч­ные про­ёмы ко­то­рых оформ­ле­ны ком­по­зи­ци­ей с рель­еф­ной мас­кой де­мо­на Ка­лы и го­ло­ва­ми морского чу­до­ви­ща ма­ка­ры.

Круп­ный буд­дий­ский хра­мо­во-мо­на­стыр­ский ком­плекс Плао­сан (середина IX века) со­сто­ит из двух групп со­ору­же­ний - Плао­сан-Лор, где главное ме­сто за­ни­ма­ют два 2-этаж­ных зда­ния в цен­тре пря­мо­уголь­ной пло­ща­ди, ок­ру­жён­ных тре­мя ря­да­ми из 116 ступ и 58 не­боль­ших чан­ди, и Плао­сан-Ки­дул. В прамбанан так­же ин­дуи­ст­ский чан­ди Ид­жо (конец IX- XI века), 17 со­ору­же­ний ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны на 11 тер­ра­сах на скло­не хол­ма; буд­дий­ский чан­ди Бань­ю­ни­бо (IX-X века) с не­обыч­ной кров­лей с изо­гну­ты­ми ли­ния­ми, слег­ка на­по­ми­наю­щей ку­поль­ное пе­ре­кры­тие; буд­дий­ский чан­ди Сад­жи­ван (середина IX века) с пи­ра­ми­даль­ной кров­лей, сту­пен­ча­тые яру­сы ко­то­рой увен­ча­ны мно­го­числ. сту­па­ми; чан­ди Ба­ронг (IX-X века), по­свя­щён­ный Виш­ну. На юге до­ли­ны - ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник Ра­ту-Бо­ко, воз­мож­но, бывший двор­цо­вый ком­плекс или ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние VIII-IX веков; вклю­ча­ет в се­бя ос­тат­ки стен, рвов, ан­фи­ла­ду во­рот, бас­сей­ны, куль­то­вые и другие строе­ния. Хра­мо­вые ком­плек­сы до­ли­ны прамбанан вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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