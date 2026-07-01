ПРАКРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПРАКРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - индийская словесность на пракритах; развивалась в тесной взаимосвязи с санскритской литературой, позднее - с литературой на языке апабхранша.
Древнейшие из дошедших до нас письменных памятников Индии - надписи Ашоки на нескольких вариантах архаичного пракрита (III века до нашей эры). Эпиграфика на пракритах, создававшаяся в течение веков, обладает большой историческую и художественную ценностью. В санскритских драмах, начиная с ранних образцов, мужчины из верхних слоёв общества говорили на санскрите, а женщины и представители социальных низов - на пракритах: «Драма о Шарипутре» Ашвагхоши (предположительно I-II веках нашей эры), «Глиняная повозка» Шудраки (не позднее VII века). Существовал и особый вид драмы (саттака), где все персонажи говорили на пракритах, - «Карпураманджари» Раджашекхары (X век) и другие.
Значительная (возможно, наибольшая по объёму) часть словесности на пракритах - канон священных текстов шветамбаров, написанный на пракрите ардхамагадхи, и примыкающая к канону комментаторская литература (смотрите Джайнизм). Священные тексты дигамбаров написаны на разновидности пракрита шаурасени. На пракрите сочиняли свои трактаты в стихах джайнские философы (Кундакунда и другие). Индусы (Праварасена, IV век) и джайны (Вимала-сури, IV- V века) перелагали на пракритах «Рамаяну».
На пракрите махараштри создано множество лирических стихотворений, которые складывались в антологии. Наиболее известная из них - «Саттасаи» («Семь сотен [стихотворений]», предположительно II- III века), составление которой приписывается Хале, иногда отождествляемому с раджой из династии Сатаваханов. Вакпатираджа в поэме «Убийство раджи Гауда» (VIII век) воспел ратные и любовные подвиги своего покровителя. Написанный, согласно преданию, на пракрите пайшачи эпос Гунадхьи «Великий сказ» (начало I тысячелетия) не сохранился, однако позднейшие авторы на санскрите, пракритах и других индийских языках пересказывали его сюжеты. Поэмы и драмы на пракритах создавались до XVIII века.