ПРАКРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРАКРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ин­дий­ская сло­вес­ность на прак­ри­тах; раз­ви­ва­лась в тес­ной взаи­мо­свя­зи с сан­ск­рит­ской ли­те­ра­ту­рой, позд­нее - с ли­те­ра­ту­рой на языке апаб­хран­ша.

Древ­ней­шие из до­шед­ших до нас письменных па­мят­ни­ков Ин­дии - над­пи­си Ашо­ки на не­сколь­ких ва­ри­ан­тах ар­ха­ич­но­го прак­ри­та (III века до нашей эры). Эпи­гра­фи­ка на прак­ри­тах, соз­да­вав­шая­ся в те­че­ние ве­ков, об­ла­да­ет боль­шой ис­то­рическую и ху­дожественную цен­но­стью. В санскритских дра­мах, на­чи­ная с ран­них об­раз­цов, муж­чи­ны из верх­них сло­ёв об­ще­ст­ва го­во­ри­ли на сан­ск­ри­те, а жен­щи­ны и пред­ста­ви­те­ли со­ци­аль­ных ни­зов - на прак­ри­тах: «Дра­ма о Ша­ри­пут­ре» Аш­ваг­хо­ши (предположительно I-II веках нашей эры), «Гли­ня­ная по­воз­ка» Шуд­ра­ки (не позд­нее VII века). Су­ще­ст­во­вал и осо­бый вид дра­мы (сат­та­ка), где все пер­со­на­жи го­во­ри­ли на прак­ри­тах, - «Кар­пу­ра­ман­д­жа­ри» Рад­жа­шек­ха­ры (X век) и другие.

Зна­чи­тель­ная (воз­мож­но, наи­боль­шая по объ­ё­му) часть сло­вес­но­сти на прак­ри­тах - ка­нон свя­щен­ных тек­стов шве­там­ба­ров, на­пи­сан­ный на прак­ри­те ард­ха­ма­гад­хи, и при­мы­каю­щая к ка­но­ну ком­мен­та­тор­ская литература (смотрите Джай­низм ). Свя­щен­ные тек­сты ди­гам­ба­ров на­пи­са­ны на раз­но­вид­но­сти прак­ри­та шау­ра­се­ни. На прак­ри­те со­чи­ня­ли свои трак­та­ты в сти­хах джайн­ские фи­ло­со­фы ( Кун­дакун­да и другие). Ин­ду­сы (Пра­ва­ра­се­на, IV век) и джай­ны (Ви­ма­ла-су­ри, IV- V века) пе­ре­ла­га­ли на прак­ри­тах «Ра­мая­ну».

На прак­ри­те ма­ха­раш­три соз­да­но мно­же­ст­во ли­рических сти­хо­тво­ре­ний, ко­то­рые скла­ды­ва­лись в ан­то­ло­гии. Наи­бо­лее из­вест­ная из них - «Сат­та­саи» («Семь со­тен [сти­хо­тво­ре­ний]», пред­по­ло­жи­тель­но II- III века), со­став­ле­ние ко­то­рой при­пи­сы­ва­ет­ся Ха­ле, ино­гда ото­жде­ст­в­ляе­мо­му с рад­жой из ди­на­стии Са­та­ва­ха­нов. Вак­па­ти­рад­жа в по­эме «Убий­ст­во рад­жи Гау­да» (VIII век) вос­пел рат­ные и лю­бов­ные под­ви­ги сво­его по­кро­ви­те­ля. На­пи­сан­ный, со­глас­но пре­да­нию, на прак­ри­те пай­ша­чи эпос Гу­над­хьи «Ве­ли­кий сказ» (начало I тысячелетия) не со­хра­нил­ся, од­на­ко позд­ней­шие ав­то­ры на сан­ск­ри­те, прак­ри­тах и других ин­дий­ских язы­ках пе­ре­ска­зы­ва­ли его сю­же­ты. По­эмы и дра­мы на прак­ри­тах соз­да­ва­лись до XVIII века.

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