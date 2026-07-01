ПРАХОВ АДРИАН ВИКТОРОВИЧ
ПРАХОВ АДРИАН ВИКТОРОВИЧ - российский историк искусства, реставратор, художественный критик.
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербурского университета (1867 год), одновременно посещал занятия в Петербургской Академии художеств, копировал картины старых мастеров в Эрмитаже.
В 1867-1873 годах находился в командировке в ряде стран Европы с целью ознакомления с постановкой преподавания истории искусств.
Редактор художественного отдела петербургского журнала «Пчела» (1875-1878 годы). Как публицист первоначально (под псевдонимом Профан) выступал с либеральных позиций, сменив их позднее на консервативно-охранительские, став апологетом официальной народности (редактор журнала «Художественные сокровища России», 1904-1907 годы; член редколлегии журнала «Светильник», 1913 год). Член Русского археологического общества.
В 1881-1882 годах посетил Египет и страны Ближнего Востока.
Издал ряд трудов по истории античного искусства и архитектуры. Был в дружеских отношениях с И.Е. Репиным и С.И. Мамонтовым, участвовал в деятельности Абрамцевского художественного кружка.
Основной заслугой Прахова стало историко-археологическое изучение храмов Киева: под его наблюдением были раскрыты фрески Кирилловской ц. (1881-82), Софийского собора (1884) и собора Михайловского Златоверхого монастыря (1887 год); Прахов создавал их тщательные копии (частично изданы в 1883 году).
С точки зрения научной реставрации деятельность Прахова в Кирилловской церкви оценивается неоднозначно: в стремлении воссоздать целостный цикл росписей утраченные фрагменты дописывались в масляной технике, а некоторые сцены и вовсе написаны заново (к этой работе Прахов привлёк М.А. Врубеля).
Использование Праховым технологии консервации фресок особым лаком привело к утрате свойственной им матовой поверхности.
В 1885 году Прахов поручено руководство работами по отделке и убранству киевского Владимирского собора; он привлёк к созданию росписей В.М. Васнецова и М.В. Нестерова, создавших там новый стиль русского церковного искусства, утвердившийся в конце XIX - начало XX веках. В 1886 году исследовал древние храмы Волыни. Автор проектов мраморного иконостаса Кирилловской церкви в Киеве (1884-1885 годы), раки для мощей святого Феодосия (Углицкого) в Чернигове (1896 год) и другие; по приглашению А.С. Уварова участвовал в разработке интерьеров Историчесокго музея в Москве (1881 год). Преподавал в С.-Петербурге - в университете (1873-1887 и 1897-1916 годы) и АХ (1875-1887 годы), в Киевском университете (1887-1897 годы).
Его сын - историк искусства и художник Николай Адрианович Прахов (1873-1957 годы).