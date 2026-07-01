ПРАХОВ АДРИАН ВИКТОРОВИЧ

ПРАХОВ АДРИАН ВИКТОРОВИЧ - российский историк искусства, реставратор, художественный критик.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербурского университета (1867 год), од­но­вре­мен­но по­се­щал за­ня­тия в Пе­тербургской Академии художеств , ко­пи­ро­вал кар­ти­ны ста­рых мас­те­ров в Эр­ми­та­же.

В 1867-1873 годах на­хо­дил­ся в ко­ман­ди­ров­ке в ря­де стран Ев­ро­пы с це­лью оз­на­ком­ле­ния с по­ста­нов­кой пре­по­да­ва­ния ис­то­рии ис­кусств.

Ре­дак­тор ху­дожественного от­де­ла пе­тербургского журнала «Пче­ла» (1875-1878 годы). Как пуб­ли­цист пер­во­на­чаль­но (под псевдонимом Про­фан) вы­сту­пал с ли­бе­раль­ных по­зи­ций, сме­нив их позд­нее на кон­сер­ва­тив­но-ох­ра­ни­тель­ские, став апо­ло­ге­том официальной на­род­но­сти (ре­дак­тор журнала «Ху­до­же­ст­вен­ные со­кро­ви­ща Рос­сии», 1904-1907 годы; член ред­кол­ле­гии журнала «Све­тиль­ник», 1913 год). Член Русского ар­хео­ло­гического общества.

В 1881-1882 годах по­се­тил Еги­пет и стра­ны Ближ­не­го Вос­то­ка.

Из­дал ряд тру­дов по ис­то­рии ан­тич­но­го искусства и ар­хи­тек­ту­ры. Был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с И.Е. Ре­пи­ным и С.И. Ма­мон­то­вым , уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка.

Основной за­слу­гой Прахова ста­ло ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гическое изу­че­ние хра­мов Кие­ва: под его на­блю­де­ни­ем бы­ли рас­кры­ты фре­ски Ки­рил­лов­ской ц. (1881-82), Со­фий­ско­го со­бо­ра (1884) и со­бо­ра Ми­хай­лов­ско­го Зла­то­вер­хо­го монастыря (1887 год); Прахов соз­да­вал их тща­тель­ные ко­пии (час­тич­но из­да­ны в 1883 году).

С точ­ки зре­ния на­учной рес­тав­ра­ции дея­тель­ность Прахова в Ки­рил­лов­ской церкви оце­ни­ва­ет­ся не­од­но­знач­но: в стрем­ле­нии вос­соз­дать це­ло­ст­ный цикл рос­пи­сей ут­ра­чен­ные фраг­мен­ты до­пи­сы­ва­лись в мас­ля­ной тех­ни­ке, а не­ко­то­рые сце­ны и во­все на­пи­са­ны за­но­во (к этой ра­бо­те Прахов при­влёк М.А. Вру­бе­ля).

Ис­поль­зо­ва­ние Праховым тех­но­ло­гии кон­сер­ва­ции фре­сок осо­бым ла­ком при­ве­ло к ут­ра­те свой­ст­вен­ной им ма­то­вой по­верх­но­сти.

В 1885 году Прахов по­ру­че­но ру­ко­во­дство ра­бо­та­ми по от­дел­ке и уб­ран­ст­ву ки­ев­ско­го Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра; он при­влёк к соз­да­нию рос­пи­сей В.М. Вас­не­цо­ва и М.В. Не­сте­ро­ва, соз­дав­ших там но­вый стиль русского цер­ков­но­го искусства, ут­вер­див­ший­ся в конце XIX - начало XX веках. В 1886 году ис­сле­до­вал древ­ние хра­мы Во­лы­ни. Ав­тор про­ек­тов мра­мор­но­го ико­но­ста­са Ки­рил­лов­ской церкви в Кие­ве (1884-1885 годы), ра­ки для мо­щей святого Фео­до­сия (Уг­лиц­ко­го) в Чер­ни­го­ве (1896 год) и другие; по при­гла­ше­нию А.С. Ува­ро­ва уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке ин­терь­е­ров Ис­то­ричесокго му­зея в Мо­ск­ве (1881 год). Пре­по­да­вал в С.-Пе­тер­бур­ге - в университете (1873-1887 и 1897-1916 годы) и АХ (1875-1887 годы), в Ки­ев­ском университете (1887-1897 годы).

Его сын - ис­то­рик искусства и художник Ни­ко­лай Ад­риа­но­вич Пра­хов (1873-1957 годы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)