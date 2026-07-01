ПРАГМАТИСТСКАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРАГМАТИСТСКАЯ ПЕДАГОГИКА - педагогическое течение, возникшее в США в конке XIX - начале XX веков.
Наиболее общие методологические посылки прагматической педагогики содержались в сочинениях основателей философии прагматизма Ч. Пирса и У. Джеймса. Окончательное её оформление связано с именами Дж. Дьюи и его последователей.
Прагматическая педагогика представляла собой программу радикальной реформы традиционной школы на основе сближения школы с жизнью, использования в процессе обучения естественной активности, интересов и потребностей ребёнка. Воспитание должно поощрять спонтанное развитие личности, а школа в качестве «общества в миниатюре», воспроизводя те или иные политические, экономические и технологические процессы, должна облегчать социализацию детей и молодёжи. Сущность воспитания, таким образом, состоит в постоянном преобразовании, «реконструкции» расширяющегося личного опыта ребёнка.
Главная цель воспитания - способствовать «самореализации» личности в русле удовлетворения её прагматических интересов.
Важнейший путь реализации своих установок в области содержания школьного образования прагматическая педагогика в 1920-1930-х годах усматривала во внедрении метода проектов, разработанного У.Х. Килпатриком.
Сторонники прагматистских концепций 1960-1980-х годах рассматривают понятие деятельности ученика в широком смысле: как любой вид созидательной работы, если ученик выступает её активным участником.
Американские педагоги-неопрагматисты (Т. Брамельд, Дж. Манн, Б. Собел, А. Комбе и другие), исследуя вопрос о содержании обучения в общеобразовательной школе, на первое место ставят критерий соответствия содержания образования интересам и непосредственным потребностям ребёнка. Неопрагматисты универсальное значение придают идее комплексности в содержании образования, противопоставляя её предметному принципу. На практике это привело к созданию различных вариантов интегрированных курсов, концентрирующих сведения из различных учебных предметов на фрагментарной основе вокруг какой-либо стержневой темы, которая определяется школой исходя из интересов детей и специфики местных условий.
В прагматической педагогики США сосуществуют и взаимно дополняют друг друга два течения - собственно педоцентристское (узкометодическое) и реформистское (социал-реконструктивистское). Представители последнего считают, что совершенствование школы способно изменить общество.
В начале 1980-х годов в США и в ряде других стран педоцентристские установки стали возрождаться в рамках открытого обучения и гуманистической педагогики.
Большую роль в популяризации прагматическая педагогика сыграла «Ассоциация прогрессивного воспитания» (1919-1957 годы). Против идей прагматической педагогики выступили в 1930-х годах У. Бэгли и его последователи, считавшие, что учащиеся должны в первую очередь прочно овладеть основами науч. знаний. Однако эти протесты против прагматической педагогики не были поддержаны как не отвечающие духу времени.
Влияние прагматической педагогики по-прежнему значительно в гуманистической педагогике, а также в концепциях неопрагматистского толка («воспитание для выживания», «общинное воспитание» и других).
Дополнительная литература:
Килпатрик У. Основы метода. M.; Л., 1928;
Deweу J. Му pedagogic creed. Wash., 1929;
idem. Experience and education. N.Y., 1959;
idem. Democracy and education. N.Y., 1963;
Counts G.S. Secondary education and industrialism. Camb., 1929;
idem. The senior high school curriculum. Chi., 1930;
Bodе В. Modern educational theories. N.Y., [1930]; Каунтс Дж. Теория воспитания в Америке. M.; Л., 1931; The educational frontier / Ed. W. Kilpatrick. N.Y.; L., 1933;
James W. Pragmatism’s conception of truth. N.Y., 1948;
Сhilds J. American pragmatism and education. N.Y., 1956;
Baker M. Foundations of J. Dewey’s educational theory. N.Y., 1966;
Гончаров Л.Н. Школа и педагогика США до второй мировой войны. M., 1972;
Малькова З.А., Вульфсон Б.Л. Современная школа и педагогика в капиталистических странах. M., 1975;
Буржуазная педагогика на современном этапе. M., 1984;
Degenhardt H. Reformpädagogik. Eine neue Einsicht der Erziehung und Bildung vor dem Hintergrund heterogener Geistesströmungen im Europa // Pädagogik und Schulalltag. 1994. H. 1.
Автор статьи: В.Я. Пилиповский.
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