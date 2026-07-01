ПРАГМАТИСТСКАЯ ПЕДАГОГИКА

ПРАГМАТИСТСКАЯ ПЕДАГОГИКА - педагогическое течение, возникшее в США в конке XIX - начале XX веков.

Наи­бо­лее об­щие ме­то­до­ло­гические по­сыл­ки прагматической педагогики со­дер­жа­лись в со­чи­не­ни­ях ос­но­ва­те­лей фи­ло­со­фии праг­ма­тиз­ма Ч. Пир­са и У. Джейм­са. Окон­ча­тель­ное её оформ­ле­ние свя­за­но с име­на­ми Дж. Дьюи и его по­сле­до­ва­те­лей.

Прагматическая педагогика пред­став­ля­ла со­бой про­грам­му ра­ди­каль­ной ре­фор­мы тра­диционной шко­лы на ос­но­ве сбли­же­ния шко­лы с жиз­нью, ис­поль­зо­ва­ния в про­цес­се обу­че­ния ес­тественной ак­тив­но­сти, ин­те­ре­сов и по­треб­но­стей ре­бён­ка. Вос­пи­та­ние долж­но по­ощ­рять спон­тан­ное раз­ви­тие лич­но­сти, а шко­ла в ка­че­ст­ве «об­ще­ст­ва в ми­ниа­тю­ре», вос­про­из­во­дя те или иные по­ли­тические, эко­но­мические и тех­но­ло­гические про­цес­сы, долж­на об­лег­чать со­циа­ли­за­цию де­тей и мо­ло­дё­жи. Сущ­ность вос­пи­та­ния, таким образом, со­сто­ит в по­сто­ян­ном пре­об­ра­зо­ва­нии, «ре­кон­ст­рук­ции» рас­ши­ряю­ще­го­ся лич­но­го опы­та ре­бён­ка.

Главная цель вос­пи­та­ния - спо­соб­ст­во­вать «са­мо­реа­ли­за­ции» лич­но­сти в рус­ле удов­ле­тво­ре­ния её праг­ма­тических ин­те­ре­сов.

Важ­ней­ший путь реа­ли­за­ции сво­их ус­та­но­вок в об­лас­ти со­дер­жа­ния школь­но­го об­ра­зо­ва­ния прагматическая педагогика в 1920-1930-х годах ус­мат­ри­ва­ла во вне­дре­нии ме­то­да про­ек­тов, раз­ра­бо­тан­но­го У.Х. Кил­пат­ри­ком .

Сто­рон­ни­ки праг­ма­ти­ст­ских кон­цеп­ций 1960-1980-х годах рас­смат­ри­ва­ют по­ня­тие дея­тель­но­сти уче­ни­ка в ши­ро­ком смыс­ле: как лю­бой вид со­зи­дательной ра­бо­ты, ес­ли уче­ник вы­сту­па­ет её ак­тив­ным уча­ст­ни­ком.

Американские пе­да­го­ги-не­оп­раг­ма­ти­сты (Т. Бра­мельд, Дж. Манн, Б. Со­бел, А. Ком­бе и другие), ис­сле­дуя во­прос о со­дер­жа­нии обу­че­ния в об­ще­об­ра­зо­вательной шко­ле, на пер­вое ме­сто ста­вят кри­те­рий со­от­вет­ст­вия со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния ин­те­ре­сам и не­по­средственным по­треб­но­стям ре­бён­ка. Не­оп­раг­ма­ти­сты уни­вер­саль­ное зна­че­ние при­да­ют идее ком­плекс­но­сти в со­дер­жа­нии об­ра­зо­ва­ния, про­ти­во­пос­тав­ляя её пред­мет­но­му прин­ци­пу. На прак­ти­ке это при­ве­ло к соз­да­нию различных ва­ри­ан­тов ин­тег­ри­ро­ван­ных кур­сов, кон­цен­три­рую­щих све­де­ния из различных учеб­ных пред­ме­тов на фраг­мен­тар­ной ос­но­ве во­круг какой-либо стерж­не­вой те­мы, ко­то­рая оп­ре­де­ля­ет­ся шко­лой ис­хо­дя из ин­те­ре­сов де­тей и спе­ци­фи­ки ме­ст­ных ус­ло­вий.

В прагматической педагогики США со­су­ще­ст­ву­ют и вза­им­но до­пол­ня­ют друг дру­га два те­че­ния - соб­ст­вен­но пе­до­цен­три­ст­ское (уз­ко­ме­то­ди­че­ское) и ре­фор­ми­ст­ское (со­ци­ал-ре­кон­ст­рук­ти­ви­ст­ское). Пред­ста­ви­те­ли по­след­не­го счи­та­ют, что со­вер­шен­ст­во­ва­ние шко­лы спо­соб­но из­ме­нить об­ще­ст­во.

В начале 1980-х годов в США и в ря­де других стран пе­до­цен­три­ст­ские ус­та­нов­ки ста­ли воз­ро­ж­дать­ся в рам­ках от­кры­то­го обу­че­ния и гу­ма­ни­сти­че­ской пе­да­го­ги­ки.

Боль­шую роль в по­пу­ля­ри­за­ции прагматическая педагогика сыг­ра­ла «Ас­со­циа­ция про­грес­сив­но­го вос­пи­та­ния» (1919-1957 годы). Про­тив идей прагматической педагогики вы­сту­пи­ли в 1930-х годах У. Бэг­ли и его по­сле­до­ва­те­ли, счи­тав­шие, что уча­щие­ся долж­ны в пер­вую оче­редь проч­но ов­ла­деть ос­но­ва­ми на­уч. зна­ний. Од­на­ко эти про­тес­ты про­тив прагматической педагогики не бы­ли под­дер­жа­ны как не от­ве­чаю­щие ду­ху вре­ме­ни.

Влия­ние прагматической педагогики по-преж­не­му зна­чи­тель­но в гу­ма­ни­стической пе­да­го­ги­ке, а так­же в кон­цеп­ци­ях не­оп­раг­ма­ти­ст­ско­го тол­ка («вос­пи­та­ние для вы­жи­ва­ния», «об­щин­ное вос­пи­та­ние» и других).

Дополнительная литература:

Кил­пат­рик У. Ос­но­вы ме­то­да. M.; Л., 1928;

Deweу J. Му pedagogic creed. Wash., 1929;

idem. Experience and education. N.Y., 1959;

idem. Democracy and education. N.Y., 1963;

Counts G.S. Secondary education and industrialism. Camb., 1929;

idem. The senior high school curriculum. Chi., 1930;

Bodе В. Modern educational theories. N.Y., [1930]; Ка­унтс Дж. Тео­рия вос­пи­та­ния в Аме­ри­ке. M.; Л., 1931; The educational frontier / Ed. W. Kil­patrick. N.Y.; L., 1933;

James W. Prag­ma­tism’s conception of truth. N.Y., 1948;

Сhilds J. Ame­rican pragmatism and education. N.Y., 1956;

Baker M. Foundations of J. Dewey’s educatio­nal theory. N.Y., 1966;

Гон­ча­ров Л.Н. Шко­ла и пе­да­го­ги­ка США до вто­рой ми­ро­вой вой­ны. M., 1972;

Маль­ко­ва З.А., Вульф­сон Б.Л. Со­вре­мен­ная шко­ла и пе­да­го­ги­ка в ка­пи­та­ли­сти­че­ских стра­нах. M., 1975;

Бур­жу­аз­ная пе­да­го­ги­ка на со­вре­мен­ном эта­пе. M., 1984;

Degenhardt H. Reformpädagogik. Eine neue Einsicht der Erziehung und Bildung vor dem Hintergrund heterogener Geistesströmungen im Europa // Pädagogik und Schulalltag. 1994. H. 1.

Автор статьи: В.Я. Пи­ли­пов­ский.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)