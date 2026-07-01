ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1713 ГОДА
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1713 ГОДА - закон о престолонаследии во владениях Габсбургов.
Издана императором Священной Римской империи Карлом VI 19 апреля 1713 года; принят всеми землями австрийской короны в 1720-1723 годах.
Прагматическая санкция устанавливала нераздельность наследственных земель Габсбургов и такой порядок престолонаследия, по которому в случае отсутствия у императора сыновей престол переходил к его дочери. Прагматическая санкция открывала возможность дочери Карла VI Марии Терезии занять престол после смерти отца и устраняла для земель габсбургской монархии формальную возможность начать борьбу за отделение от неё.
Прагматическая санкция была признана большинством европейских государств. Однако после смерти Карла VI (в 1740 году) наследственные права Марии Терезии начали оспариваться, что послужило поводом к войне за Австрийское наследство.
По условиям Ахенского мира 1748 года прагматическая санкция была гарантирована. Вошла в состав основных законов австрийской монархии.
Исторические источники:
Die pragmatische Sanktion: Authentische Texte samt Erläuterungen und Übersetzungen / Hrsg. G. Turba. W., 1913.