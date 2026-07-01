ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1713 ГОДА

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1713 ГОДА - за­кон о пре­сто­ло­нас­ле­дии во вла­де­ни­ях Габс­бур­гов.

Из­дана им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кар­лом VI 19 апреля 1713 года; при­нят все­ми зем­ля­ми австрийской ко­ро­ны в 1720-1723 годах.

Прагматическая санкция ус­та­нав­ли­ва­ла не­раз­дель­ность на­следственных зе­мель Габс­бур­гов и та­кой по­ря­док пре­сто­ло­нас­ле­дия, по ко­то­ро­му в слу­чае от­сут­ст­вия у им­пе­ра­то­ра сы­но­вей пре­стол пе­ре­хо­дил к его до­че­ри. Прагматическая санкция от­кры­ва­ла воз­мож­ность до­че­ри Кар­ла VI Ма­рии Те­ре­зии за­нять пре­стол по­сле смер­ти от­ца и уст­ра­ня­ла для зе­мель габс­бург­ской мо­нар­хии фор­маль­ную воз­мож­ность на­чать борь­бу за от­де­ле­ние от неё.

Прагматическая санкция бы­ла при­зна­на боль­шин­ст­вом ев­ропейских го­су­дарств. Од­на­ко по­сле смер­ти Кар­ла VI (в 1740 году) на­следственные пра­ва Ма­рии Те­ре­зии на­ча­ли ос­па­ри­вать­ся, что по­слу­жи­ло по­во­дом к вой­не за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во.

По ус­ло­ви­ям Ахен­ско­го ми­ра 1748 года прагматическая санкция бы­ла га­ран­ти­ро­ва­на. Во­шла в со­став основных за­ко­нов австрийской мо­нар­хии.

Исторические источники:

Die pragmatische Sanktion: Authen­tische Texte samt Erläuterungen und Über­setzun­gen / Hrsg. G. Turba. W., 1913.

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